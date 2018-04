Nec e636 - elegantní a výkonný

Japonský Nec po velkém nástupu v minulých letech tak trochu vyklidil pozice mezi výrobci mobilních telefonů pro sítě třetí generace UMTS. To by se mohlo změnit s novinkou e636, kterou výrobce představil na kongresu 3GSM v Barceloně. Hlavní devizou nového modelu je čistý a elegantní design s velmi tenkou konstrukcí. Nové véčko ale nezaostává ani co se výbavy týče.

Hlavní displej nového Necu má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Vnější displej je typu OLED a je monochromatický. Nový model má dvoumegapixelový fotoaparát, druhý fotoaparát s rozlišením CIF pro videohovory, Bluetooth a MP3 přehrávač. Vestavěná paměť má kapacitu 32 MB a je ji možné rozšířit pomocí paměťových karet.

Rozměry Necu e636 jsou 102 x 48 x 13,9 milimetru a hmotnost je 110 gramů. Vedle pásma WCDMA podporuje novinka tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a nechybí podpora datových přenosů GPRS třídy 10. Nový Nec e636 se začne prodávat v polovině letošního roku.