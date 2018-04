Nec e606 – mobil pro UMTS, který příliš nenadchne (fotogalerie)

Nec hraje v evropských telefonech pro sítě UMTS první housle. U operátora Three (3) má v nabídce mobilních telefonů drtivou převahu a sekundovat mu stačí jen Motorola. V současné chvíli nabízí pro UMTS Nec tři mobilní telefony: véčko e606 a dva modely s označením e808, oba spíš vzezření PDA, než klasických mobilů. Model e808 je rozvírací, model e808Y je klasické koncepce, oba s QWERTY klávesnicí. Námi zkoušené véčko e606 je ze všech tří telefonů Nec nejmenší a je i podstatně menší než konkurenční Motorola A830. Přesto je tento kombinovaný telefon pro GSM a UMTS podstatně větší než jakékoliv véčko pro GSM a je i poměrně těžký.

Telefon jsme měli k dispozici jen pár minut, takže jsme samozřejmě nestačili vyzkoušet většinu funkcí, jen rychle proběhnout menu, vyzkoušet hovor v síti GSM a podívat se, jak telefon nahrává video. Menu je graficky poměrně chudé, a jelikož jsme s telefony značky Nec zatím neměli tu čest, zdálo se nám poněkud komplikované. Hlavní je přehledné, ikonové, hlouběji zanořené pložky jsou ale již jen textové a z našeho pohledu nelogicky rozházené v různých složkách. Běžný hovor v tuzemských sítích telefon zvládnul bez problémů, stejně jako poslat a přijmout SMS. Případní zájemci ale musejí počítat, že telefon nemá české menu, tudíž ani českou T9. Videosekvenci umí telefon zaznamenat z jedné ze dvou kamer. Délka jednoho záznamu je ale jen dvanáct sekund. Nabízíme vám několik fotografií tohoto, pro nás, poněkud exotického telefonu a základní technické parametry udávané výrobcem.

Technické parametry telefonu najdete v databázi mobilů.

Na první pohled elegantní véčko s integrovanou anténou. To ale platí jen do okamžiku,než se vám dostane telefon do ruky. Nic tak velkého se dnes pro samotné GSM již neprodává. Rozměry telefonu jsou 109 x 53 x 32 mm a hmotnost telefonu je 145 gramů. Pro srovnání, poměrně velký Sony Ericson Z600 má rozměry 90 x 48 x 28 mm a je o 35 gramů lehčí než Nec.

Nec překvapivě nemá vnější displej. Ten vnitřní je pak poměrně velký a má rozlišení 132 x 162 obrazových bodů. Telefon má naopak hned dvě kamery. Jedna je ve špičce horního krytu, druhá nad displejem.

Telefon není nijak označený, zdobí jej jen logo sítě 3, kde jej také můžete zakoupit. Telefon není nejlevnější, nedotovaný stojí v přepočtu necelých 19 000 Kč, jako dotovaný jej ale můžete pořídit již za zhruba 2 000 Kč. Testovaný kus již byl notně "ohmataný", zpracování přístroje se ale stále zdálo být na velmi solidní úrovni.

Díky velkým rozměrům celého telefonu je i samotná klávesnice přímo luxusně rozlehlá. Pochválit musíme ovládací kříž, je velký a dobře se s ním telefon ovládá. Naopak baterie šla vyndat jen s obtížemi.

Velký displej je samozřejmě aktivní, grafika ale nezaujme. Je vzdáleně podobná menu telefonů značky Sharp. Na první pohled je obtížné se v menu vyznat, přece jen pro nás je to exotický přístroj. Vrchní kryt telefonu drží téměř ve všech polohách.

Videohovor si u nás s tímto telefonem nevyzkoušíte, nahrávat video ale i tak můžete. Jedna nahrávka může mít 12 sekund a je nepříjemné, že obraz se ukazuje jen ve velmi malém okénku. Alespoň při krátkém seznámení jsme na zvětšení obrazu nepřišli. Běžné hovory ale můžete s tímto kombinovaným telefonem pro GSM a UMTS uskutečnit i u nás. Jen nesmí být telefon zablokovaný.

Síť UMTS u nás zatím nefunguje a telefon vás na to upozorní. Hlavní menu je ikonové a přehledné. Vedle videa umí Nec 606 přehrávat i audio a nabízí i hlasový zápisník.

Nec je pořádný "macek". V porovnání se Samsungem E700 je zhruba o polovinu větší. Až na možnost nahrávání videa jsou ale v sítích GSM funkce obou telefonů téměř stejné, Nec ani nemá vnější displej. Zajímavostí je, že obě véčka mají integrované antény.

Při porovnání s dalším véčkem Samsungu - modelem S300 - je Nec již opravdu téměř dvojnásobně veliký a také těžký. Na jeho obranu ale nutno podotknout, že Samsung S300 je jedním z nejmenších véček v Evropě.