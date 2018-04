Nec e338 – stylovka pro 3G i GSM (první informace)

Nec chystá na přelomu září a října představení nového véčka určeného pro operátora Three. Toto nové véčko sice neexceluje svou výbavou, jeho hlavní předností bude vzhled. Stylových mobilů pro 3G sítě moc není a to by mohlo být eso v rukávu Necu. Nový Nec samozřejmě vedle podpory pásma třetí generace WCDMA nabízí také podporu GSM v pásmech 900/1800 a 1900 MHz. Pro použití jen v sítích GSM je ale i tento stylový mobil stále poněkud přerostlý.

Rozměry nového véčka Nec e338 jsou 93,5 x 47 x 24 milimetrů. Hmotnost novinky je poplatná všem telefonům určeným pro sítě 3G a je oproti běžným mobilním telefonům vysoká – 130 gramů. Vyšší hmotnost má jistě na svědomí i použitá baterie Li-Ion s kapacitou 1355 mAh, což je u běžných mobilů pro GSM opravdu nevídaná hodnota. S touto baterií vydrží nový Nec v pohotovostním stavu 180 hodin. Výdrž při klasickém hovoru by měla být maximálně 170 minut a výdrž při použití videohovoru by měla být 120 minut.

Telefon zvládá videohovory díky o 180 stupňů otočnému fotoaparátu umístněnému uprostřed kloubu telefonu. Fotoaparát však má ale rozlišní pouze CIF, tedy 320 x 288 obrazových bodů, což je podprůměrná hodnota. Fotoaparát dokáže pořizovat také videozáznamy v rozlišení QCIF (176 x 144 obrazových bodů). Displej telefonu má rozlišení 220 x 176 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 536 barev. Vnější diplej telefon vůbec nemá.

Datovou podporu telefonu v sítích UMTS doplňuje GPRS třídy 8. Paměť telefonu je 17 MB a není možné ji rozšířit pomocí paměťových karet. Další výbavu obstarává jednoduchý xHTML prohlížeč, e-mailový klient (POP3/SMTP/IMAP4), Sync ML, multimediální zprávy MMS, hlasové ovládání, Java MIDP 2.0 a funkce osobní správy. Telefonu chybí jak infračervený port tak i Bluetooth. Telefon je možné připojit k osobnímu počítači pouze pomocí USB datového kabelu. Cena nedotovaného telefonu by se měla v přepočtu pohybovat okolo 14 000 Kč, jako dotovaný by měl v síti Three stát zhruba již od 2 500 Kč, podle zvoleného tarifu.