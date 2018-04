Nec e313 - low-end pro UMTS (první informace)

Japonský výrobce Nec se na evropském trhu zcela specializuje na mobilní telefony, které nabízejí podporu i-mode nebo jsou určeny pro sítě třetí generace. Nec vyrábí i mobilní telefony, které jsou vybaveny obvyklými wapovými prohlížeči, ale ty nabízí pouze na vybraných trzích, častěji v Asii. Na poli telefonů pro UMTS se snaží, spolu s americkou Motorolou, vytvořit náskok před konkurencí a v jeho portfoliu je v současnosti pět modelů, které pracují v těchto sítích. Prakticky všechny modely Necu jsou výhradně určeny pro operátora Hutchinson Three. To by se ale v letošním roce mohlo změnit. Vodafone už svoji 3G síť spustil, i když pouze pro datové přenosy, a v polovině roku by měl začít nabízet i hlasové služby, pro které bude potřeba odpovídajících telefonů. Stejně tak se připravuje na nabídku 3G služeb druhý největší evropský operátor T-Mobile a spouštějí se i další sítě. Konkurence na poli mobilních telefonů pro sítě třetí generace je už teď poměrně velká, svoje 3G telefony nabízí Motorola, Nokia, Siemens a na zahájení prodeje čekají modely Samsungu, LG a konečně i Sony Ericssonu. Na příští rok ohlašuje svůj model také francouzský Sagem, který jej vyvinul společně s Fujitsu. Nec má před konkurencí náskok a dokazuje to i nejnovější model e313, který bude patřit nejlevnější telefony pro 3G, je to vlastně takový 3G low-end.

Na vrchu Necu e313 se nachazí otočný fotoaparát, který nabízí rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Nec e313 umožňuje i pořízení videonahrávky v rozlišení 176 x 144 obrazových bodů.

O dřívějších modelech Necu jsme již podrobně psali (e606, e808, e616). Nyní přichází Nec s novinkou e313, která patří mezi základní modely určené pro sítě třetí generace. Novinka, více než svým zevnějškem, zaujme svoji výbavou. Ta zahrnuje otočný VGA fotoaparát na vrchu telefonu, který je schopen pořizovat také videozáznamy a nabízí možnost využití videohovorů. Telefon také pracuje v sítích druhé generace - tedy v běžných sítích GSM. Mimo 3G sítě je s telefonem možné ovšem pouze volat a posílat textové zprávy. Telefon dále nabízí vestavěný MP3 přehrávač, pro které je v telefonu k dispozici paměť o velikosti 19MB. To samozřejmě není mnoho a proto Nec e313 nabízí možnost rozšíření paměti pomocí paměťových karet MemoryStick Duo až do velikosti 128MB. Skladby ve formátu MP3 je možné poslouchat mono přes vestavěný reproduktor nebo pomocí stereo výstupu pro sluchátka. Pro multimediální zprávy MMS a e-maily (POP3/IMAP4/SMTP) je v paměti telefonu vyhrazeno místo o velikosti 4MB. Nec e313 nabízí displej s rozměry 35 x 43 milimetrů, který při rozlišení 240 x 176 obrazových bodů nabízí zobrazení až 65 536 barev.

Další výbava Necu e313 zahrnuje telefonní seznam pro 500 vícepoložkových záznamů, čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění, Javu (MIDP 2.0, až 10 aplikací), rekordér pro hlasové poznámky, poznámkový blok, úkolovník, kalkulačku, převodník a budík. Nec e313 podporuje obsáhlý výčet audio a video formátů: MIDI, WMA, AAC, WAV, ASF, WMV, 3GP, MPEG4, GIF, JPEG, PNG, JFIF, JPE, BMP a WBMP. Telefon je možné spojit a synchronizovat s osobním počítačem přes USB datový kabel. Bluetooth, ale i infraport, chybí. V sítích UMTS nabízí Nec e313 data rychlostí až 384 kbps. Mimo ně je možné využít GPRS třídy 8. Ty je možné použít pro xhtml prohlížeč a Wap.

Na pravé straně telefonu je slot pro paměťové karty. Na levém boku je pod krytkou konektor nabíjení a konektor pro sluchátka.

Rozměry nového Necu e313 nejsou z nejmenších. Na výšku měří 146,5 na šířku 64 a hluboký je 20,5 milimetru. Velikost je u telefonu pro sítě UMTS zatím slabinou, u Necu e313 může potěšit alespoň hmotnost, která je přijatelných 125 gramů. Výdrž je další slabinou současných telefonů pro sítě UMTS. Nec e313 používá baterii typu Li-Ion o kapacitě 1100 mAh. S touto baterií by měl Nec e313 vydržet v pohotovostním stavu přes tři a půl dne. Hovorová doba závisí na používaných službách a zvolené sítí a pohybuje se okolo dvou hodin. V základním balení Necu e313 se nachází mono sluchátko, adaptér pro sluchátkový konektor, USB datový kabel, dvě baterie, paměťová karta Sony MemoryStick Duo, synchronizační software a CD-Rom s doplňkovými programy. Nový Nec patří v nabídce operátora Three UK mezi základní modely. Při úpisu na 12 měsíců je totiž zcela zdarma. Jako jediný telefon v nabídce tohoto operátora.