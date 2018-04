Nec e228 - dobře vybavený low-end pro 3G (první informace)

Operátor Three začal ve Švédsku nabízet nový mobilní telefon schopný pracovat v sítích třetí generace Nec e228. V rámci své konstrukce i ceny se jedná o základní model pro sítě třetí generace UMTS, který doplňuje nabídku operátora směrem dolů. Nec e228 se začíná nabízet za nedotovanou cenu, která v přepočtu vychází na 12 000 Kč. Nový Nec e228 je přes svoje určení schopný poskytovat videohovory a v jeho výbavě nechybí MP3 přehrávač a podpora paměťových karet.

Nec e228 má na 3G mobilní telefon standardní, tedy oproti běžným mobilům o poznání větší rozměry i objem: 129 x 53 x 21,5 milimetru a 120 centimetrů krychlových. Hmotnost je oproti 2,5 G telefonů také vyšší a její hodnota je 125 gramů. Za vyšší hmotností se skrývá i baterie typu Li-Ion s kapacitou 1100 mAh. S touto baterií by měl nový Nec vydržet 85 až 110 hodin v pohotovostním režimu, nebo až 136 minut hovoru respektive až 106 minut videohovoru.

Aby nový Nec mohl poskytovat v sítích třetí generace videohovory, je vybaven dvěmi kamerami s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů). Pomocí kamer je možné pořizovat také videozáznamy a to v rozlišení QCIF (176 x 144 obrazových bodů). Aby se volaný i volající vešli na displej telefonu, je Nec e228 vybaven rozměrným displejem s rozlišením 220 x 176 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 536 barev. Vedle podpory pásma WCDMA na frekvenci 2100 MHz, nabízí Nec e228 také možnost provozu v sítích GSM 900 a 1800 MHz. Nechybí také podpora datových přenosů GPRS třídy 8. Nec e228 je vybaven pamětí o celkové velikosti 19 MB. Z toho je na zprávy vyhrazeno 4 MB a na Java aplikace 960 kB. Zbylá sdílená paměť pojme 5000 poznámek. Jelikož nový Nec může sloužit také jako MP3 přehrávač, je možné paměť rozšířit pomocí paměťových karet Memory Stick Duo (maximálně 128 MB).

Nec e228 patří mezi základní mobilní telefony pro sítě třetí generace a tak v jeho funkční výbavě chybí jak infračervený port tak Bluetooth. Nový Nec je tak tedy možné spojit a synchronizovat pouze pomocí USB datového kabelu. V telefonu se nachází e-mailový klient (POP3/IMAP4/SMTP) a podpora multimediálních zpráv MMS. Dále telefon nabízí hlasové ovládání, Javu MIDP 2.0, XHTML prohlížeč a přehrávač videa ve formátu MPEG4. Ostatní podporované formáty jsou AMR, WAV, AAC, WMA a zmiňované MPEG4 a MP3. Pokud budete mít v létě cestu do Švédska, nebo asi i jiných zemí kde funguje síť 3G společnosti Three, můžete si tento telefon koupit, bude fungovat i u nás. Videohovory sice nevyužijete, ale získáte slušný MP3 přehrávač a i fotoaparát s videokamerou. Telefon by neměl být blokovaný.