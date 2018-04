NEC DB 7000 – Dobrá cena za barevný displej (preview)

Mnozí lidé si na první pohled, a ti šťastnější i na dotyk, oblíbili Ericsson T68, neobyčejný mobilní telefon s barevným displejem a všemi moderními funkcemi. Zatímco všichni přímí konkurenti si svou odpověď teprve chystají, japonská firma NEC již na evropský trh zaútočila svým přístrojem s barevným displejem. Jde o model DB 7000, který sice nepodporuje bluetooth nebo EMS, ale rychlý přenos dat pomocí GPRS zvládá a displej má opravdu mimořádně kvalitní. V jeho prospěch hovoří i cena; DB 7000 je v prodeji v Itálii a Francii a v přepočtu stojí pouze 18 tisíc korun. Jeho asi největší vadou se tak stává váha, na dnešní dobu přehnaných 120 gramů.

Pokud jde o srovnání s Ericssonem T68, je na místě pouze kvůli displeji. Jinak je totiž tento NEC velmi odlišný. Jako by z oka vypadl svým bratrům vyráběným pro japonský trh – je rozevírací jako „véčka“ od Motoroly a téměř celou vrchní polovinu rozloženého přístroje zabírá rozměrný barevný displej. Rozlišení této… dalo by se skoro říci obrazovky… je 120x160 obrazových bodů, barevná hloubka dosahuje kvalit T68, tedy 256 barev. Od toho se odvíjí také systém ovládání, kompletně grafické uživatelské rozhraní; uživatel se pomocí směrové klávesy pohybuje v menu symbolizovaném ikonami. V horní části displeje najdeme v pohotovostním stavu indikátory stavu baterie, signálu, oznámení o přijaté zprávě, hovoru apod. Pokud se při nějaké příležitosti zobrazuje text (například při práci s SMS), lze využít deset řádek znaků.

Displej však není jediná vícebarevná součást přístroje. Tou další je LED dioda, umístěná na vrchní hraně zavřeného mobilu, která je schopná svítit sedmi různými barvami. Stejnou vlastnost mají i statní, zatím poslední modely od společnosti NEC. Dioda nejen že indikuje stav telefonu (jako je tomu například u Ericssonů nebo některých Samsungů), ale může různobarevným blikáním oznamovat také hovor. Sedmi číslům v seznamu totiž lze přiřadit některou z barev, takže dioda se v momentě příchozího hovoru od dotyčného rozbliká právě v takové barvě. Pokud by vám toto rozlišení hovorů nestačilo, můžete se spolehnout i na skupiny volajících s různými vyzváněními, navíc k určitým číslům můžete přiřadit také barevný obrázek, který uvidíte na displeji při příchozím hovoru.

Dalšími vlastnostmi se NEC velmi podobá telefonům série „V“ od Motoroly. Jde o stylový telefon, který však nepostrádá ani základní funkce vhodné pro pracovně vytížené uživatele. Dnes již rozhodně nepřekvapí implementace technologie rychlého přenosu dat GPRS; konfigurace 4+1 timeslot je běžným standardem dražších telefonů - a právě takovou najdeme i u DB 7000. Trochu překvapivě však tento přístroj postrádá infračervený port, o přenosu pomocí bluetooth už vůbec neuvažujte. Uživatel je tak bohužel při spojování telefonu s jiným zařízením odkázán na kabel.

V ostatních manažerských funkcích však NEC DB 7000 nezaostává. Kromě profilů, vhodných při přechodech z tichého do hlučného prostředí, nechybí ani základní výbava v podobě budíku, kalkulačky a konvertoru měn. Spolehnout se můžete i na přehledný organizér s kalendářem, o své kontakty se také strachovat nemusíte, paměť v telefonu je schopná pojmout 500 různých jmen, přičemž jednomu můžete přiřadit i více telefonních čísel (v celém seznamu jich může být až 3500). Užitečné je jistě i hlasové vytáčení a ovládání. Když už budete mít práce plné zuby, není nic snazšího než si spustit některou z her, které na telefonu najdete.

Práce s SMS zprávami je usnadněna použitím softwaru pro rychlejší psaní T9. Navíc je jedné z funkčních kláves přiřazen přímo vstup do editace textových zpráv. Nezvyklá funkce rychlé odeslání (podobné přímé volbě) usnadní psaní SMS nejčastějším adresátům. Ke klávesám 2 až 9 si můžete přiřadit jména ze seznamu, takže pak stačí jen stisk jedné z nich a rovnou můžete psát zprávu, která se po potvrzení odešle na vybrané číslo.

Ty, kteří si se svým telefonem rádi hrají a upravují ho tak, aby byl co nejnevšednější, jistě potěší snadný import obrázků a melodií do mobilu. Jakoukoliv grafiku ve formátu BMP, JPG nebo GIF lze použít jako pozadí na displej, ale také jako úvodní obrázek po zapnutí telefonu. Do mobilu nahranou grafickou ikonu lze přiřadit i některému číslu v seznamu. Tvorba vyzvánění je také velmi snadná, lze totiž použít klasický počítačový formát MIDI. Díky šestnáctihlasému polyfonnímu vyzvánění dokonce i složité melodie přehrané tímto telefonem snadno poznáte.

Rozhodně lze říci, že mobilní telefon NEC DB 7000 je na evropské poměry velmi pokročilý přístroj. Je to hlavně tím, že jde více cestou svých japonských bratrů z dílny firmy NEC – barevný displej, obrázky a hudba, pokud možno co nejvíce usnadněné ovládání. Evropské telefony často obětují přívětivost a atraktivnost na oltář pokroku v podobě nejmodernějších technologií, jako je třeba bluetooth nebo HSCSD. Na druhou stranu se však mnozí nároční uživatelé shodnou, že alespoň poštovní klient POP3 by tomuto přístroji prospěl. Pro tyto kritiky je tu však Ericsson. Ostatní spíše uvítají rozumnou cenu (18 tisíc korun při nástupu na trh). Atraktivní barevný displej rozhodně zaujme nemálo uživatelů, takže zbývá otázka, zda je neodradí neznámé ovládání a v Evropě nepříliš zaběhlá značka. Vás by odradila?

Základní vlastnosti: