NEC DB 4300 - Další do GPRS party (preview)

Letošní podzim bude v oblasti mobilních telefonů ve znamení rychlých datových přenosů – GPRS. Mobilní telefon s podporou této technologie avizuje téměř každý důležitý výrobce GSM telefonů. Stranou nechce zůstat ani japonská společnost NEC, která telefony pro evropský trh vyrábí ve Velké Británii. Oním modelem s podporou GPRS bude DB 4300 a podle výrobce by měl zamotat hlavu konkurenci především v předplacených sadách operátorů. Jak již typové označení napovídá (DB=dualband), telefon je duální a tedy podporuje obě evropská GSM pásma 900 a 1800 MHz. Na co se můžeme těšit?

NEC DB 4300 rozhodně nebude žádný otesánek, hmotnost přístroje nepřesáhne 90 gramů a i rozměry 110 x 45 x 18 mm jsou na úrovni velmi moderních přístojů. Na rozdíl od svých předchůdců, modelů DB 4000 a 4100, působí nový NEC svěžím dojmem. Kombinace šedé, světle modré a stříbrné barvy je elegantní a moderní. Telefon je v horní části mírně prohnutý směrem dopředu a bohužel má pevnou neintegrovanou (vystupující) anténu. Displej s rozlišením 98 x 64 obrazových bodů má modré podsvícení a díky holografické fólii by měl být perfektně čitelný. S ohledem na integrovaný WAPový prohlížeč ovšem rozlišení displeje není zrovna největší a jasně ukazuje na zařazení telefonu do low-end kategorie. WAPový prohlížeč již bude podporovat verzi 1.2.

Hlavní předností telefonu ovšem bude rychlý přenos dat GPRS, který se po mnoha měsících představování konečně začíná stávat funkční realitou. NEC DB 4300 bude podporovat přenos dat v konfiguraci 3+1 timeslot, což by v praxi mělo znamenat přenosovou rychlost při stahování až 43 kbps. Pokud by vaše síť GPRS nepodporovala, tak vám nový NEC přesto umožní využívat datové přenosy a to standardní rychlostí 9,6 kbps.

Mezi uživateli bude model DB 4300 jistě populární díky podpoře zasílání skupinových SMS nebo spojování jednotlivých zpráv, což zvýší kapacitu jedné zprávy nad standardních 160 znaků. Z dalších funkcí je potřeba zmínit podporu vibračního vyzvánění, budíku, kalendáře, stopek a konvertoru měn. Vnitřní paměť telefonu pojme 100 záznamů a k dispozici budou uživatelům i hlasové funkce, jako hlasové vytáčení a hlasový záznamník. Bohužel zatím nejsou k dispozici přesné údaje o kapacitě záznamníku, který by měl umět nahrávat i hovor. V telefonu bude použita baterie Li-Ion, ovšem i zde zatím výrobce tají její kapacitu. Trochu paradoxně však výrobce již uveřejnil předpokládanou výdrž telefonu, která by v pohotovostním režimu měla atakovat hranici 100 hodin, v případě hovoru by měl telefon vydržet uživateli až 150 minut.

NEC DB 4300 je jistě zajímavý telefon, který by měl zabodovat především mezi zákazníky předplacených služeb evropských operátorů. Již předchůdci DB 4000 a 4100 zaznamenaly slušný úspěch, například ve Velké Británii nebo Španělsku. Telefony NEC se dále prodávají například v Itálii nebo ve Francii a mezi konkurencí v předplacených sadách zaujmou především svojí cenou, která je většinou na spodní hranici mezi nabízenými telefony. Pokud by vás značka NEC zaujala, ale low-endové telefony nejsou pro vás to pravé ořechové, tak si budete muset počkat na model DB 7000, který taktéž bude umět GPRS a navíc přidá množství funkcí a především atraktivní vzhled rozvíracího telefonu, takzvaného "véčka". Bohužel, ať budete mít zájem o DB 4300 nebo o jakýkoliv jiný telefon z nabídky NECu, budete si muset pro něj zajet na jih či západ od našich hranic. V ČR se telefony NEC oficiálně nenabízejí a ani nejsou žádné náznaky, že by se tato situace měla v nejbližší době změnit.