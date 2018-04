NEC 515 HDM – první čtyřpásmový GSM telefon v prodeji

Pokud často cestujete za oceán, možná hledáte telefon, který by nabídl co nejširší podporu mobilních pásem. První mobilní telefon, který nabízí podporu všech čtyř současně používaných pásem GSM, představila společnost NEC. Vedle v Evropě používaných pásem 900 a 1800 Mhz nabízí i americká pásma 850 a 1900 Mhz. Je pouze škoda, že se tento telefon bude nabízet pouze v Americe. Výrobce NEC se totiž v Evropě zaměřil hlavně na prodej mobilních telefonů s podporou i-mode a mobilních telefonů třetí generace. Vedle nich nabízí i klasické mobily s WAPem. A touto výjimkou je model e525, který pro změnu nabízí pouze v Itálii. Jedná se ovšem o poevropštěnou verzi modelu N8, který se zase výhradně prodává v Číně.

Třináct řádků na displeji

NEC 515 HDM je mobilní telefon véčkové koncepce s integrovanou anténou, jenž ale má pouze jeden displej. Jde samozřejmě o vnitřní displej s technologií TFD, velkým rozlišením 216 x 162 obrazových bodů a podporou 65 536 barev, na nějž se vejde až 13 řádků. Jeho výbava je bohatá se zaměřením na multimédia - hraní her, zasílání MMS. Podpora multimediálních zpráv se musí ale obejít bez fotoaparátu. Ten není do přístroje integrován a ani se k němu nedá připojit. Zato podpora her je vyřešena implementací Javy. Telefon nabízí také integrovaný chip Yamaha pro čtyřicetihlasé polyfonní melodie ve formátech Midi-SMAF.

Slušná výbava

Telefonu nechybí infraport a měl by být podporován i Bluetooth. Dále ve výbavě nalezneme podporu datových přenosů GPRS třídy 8, internetový prohlížeč mMode s podporou xhtml, e-mailový klient s možností e-mail chatu, hlasový záznamník s možností nahrání hovoru, hlasové ovládání, USB konektor a vše doplňuje sedmibarevná informační LED dioda. Další výbava zahrnuje obvyklé funkce, jako je organizér se synchronizací SyncML a telefonní seznam na 500 kontaktů. Ve výbavě nechybí ani dvě předinstalované Java hry.

Větší než obvykle, ale již v prodeji

Samotný telefon není z nejmenších, má rozměry 98 x 52 x 25 milimetrů a hmotnost rovných 100 gramů. První mobilní telefon s podporou čtyř pásem GSM se začal prodávat 28. července u amerického operátora AT&T. U nás se prvních čtyřpásmových telefonů dočkáme na podzim, s příchodem nových véček Motoroly.