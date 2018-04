NEC 515 – ukáže Nokii a Ericssonu, jak se dělají mobily? (preview)

Japonský NEC sice nepatří do první pětky výrobců mobilů na světě, ale přesto patří k nejdůležitějším firmám zabývajícím se spotřební elektronikou. Vlastní totiž velké množství továren po celém světě, ve kterých dokáže vyrábět cokoliv od ponorek až právě po mobilní telefony. Evropané NEC jako předního výrobce mobilů zatím neberou, ale v Asii si bez jeho telefonů snad mobilní komunikace už nedovedou představit. Extrémem je domovské Japonsko, kde většina mobilů pro systém i-mode pochází právě od NECu. Současně také NEC patří mezi ty výrobce, kteří jsou již dnes schopní vyrábět mobily pro UMTS, a hodlá této skutečnosti náležitě využít. Chystá totiž expanzi do USA a Evropy a hodlá k tomu využít novinky NEC 515, kterou oficiálně představí na CeBITu (polovina března).

Pokud jste se až dosud domnívali, že nejlepším mobilem na světě je Ericsson T68i a nejhezčí jsou luxusní Nokie, tak potom na to můžete s klidem zapomenout. Stejně jako můžete pomalu zapomínat na současnou podobu mobilních telefonů – ty totiž budou v budoucnu vypadat podobně jako NEC 515, a pokud to jejich výrobci budou myslet se sítěmi UMTS vážně, potom je budou muset vybavit i podobnými funkcemi.

NEC 515 je klasické véčko – rozevírací telefon, kdy vnitřní plochu horní poloviny tvoří displej; dole je klávesnice. Multimediální japonské telefony už ani jinak nevypadají a je nepravděpodobné, že by evropské telefony měly odolávat. Všichni výrobci totiž už delší dobu řeší problém, jak do co nejmenšího mobilu dát co největší (a tím pádem i kvalitnější) klávesnici a displej. Véčka jsou pro to ideální – v zavřeném stavu jsou velmi malé; po otevření můžete využívat klávesnici a displej, které mají v současnosti mnohem větší mobily. NEC 515 má integrovanou anténu. Zaujmout by vás mohl i polyfonními melodiemi – zvládne až 16 tónů současně.

Když už se bavíme o displeji, tak si pomalu zvykejte, že normální za chvíli bude barevný displej. Různé zeleně a modře podsvícené displeje už budeme potkávat především v bazarech. Displej NECu 515 podporuje 65 tisíc barev (což na slušné video či fotografie bohatě stačí) a má úhlopříčku 2,2 palce (5,6 cm), což je poměrně dost. Kvality displeje byste měli ocenit s připojeným digitálním fotoaparátem (nebude součástí standardní dodávky).

Pořízené fotografie samozřejmě budete moci bez problémů poslat někomu jinému. NEC 515 podporuje multimediální zprávy MMS (stejně jako rozšířené zprávy EMS). Přenášet je umí prostřednictvím GPRS o rychlosti 53,6 kb/s (4+1). Stejnou rychlostí si budete moci prohlížet wapové stránky (standard 1.2.1) nebo posílat e-maily (ano, NEC 515 má podobně jako nové Ericssony e-mailového klienta). Mobil bude podporovat i elektronické obchodování. První materiály o mobilu tuto položku dále nerozvádějí, ale půjde velice pravděpodobně o správu platebních karet (tedy totéž, co opět umí novější Ericssony a Nokie).

Něco ale NECu 515 lze vytknout – nebude podporovat bluetooth. Pro připojení k počítači budete muset použít infračervený port nebo rozhraní USB. S počítačem nebo jiným mobilním zařízením si budete moci prostřednictvím protokolu SyncML synchronizovat údaje z kalendáře a úkolovníku a možná i z některé aplikace napsané v jazyce Java – ten totiž NEC 515 podporuje. Pokud si tento mobil pořídíte, nebudete se muset bát, že si s ním v nějaké sítí GSM nezavoláte – podporuje totiž evropské (900/1800) i americké (850/1900) pásma GSM.

Na více podrobných informací o nových NECích si budeme muset počkat až na letošní CeBIT, kde hodlá japonský výrobce seznámit veřejnost se svou nabídkou mobilů. Vedle modelu 515 by zde měl být i DB7000 a N21i. A chybět samozřejmě nebude ani vlajková loď NECu – mobil pro síť UMTS (konkrétně pro síť japonského NTT DoCoMo – Foma) s názvem FOMA 2002.