Nebojte se Windows Phone. Poradíme vám první kroky s novým mobilem

Nová verze operačního systému Mango přináší spousty novinek a vylepšení a v mnoha ohledech tak microsoftí platforma patří na špičku. Výrobci navíc razí agresivní cenovou politiku, a tak lze i úplné novinky pořídit za cenu od 7 tisíc korun.

První zapnutí telefonu je prakticky stejné jako u Androidu (a vlastně libovolné jiné platformy), v prvních několika krocích tak nastavujete jazyk, čas, datum a potvrdíte také souhlas s licenčními podmínkami.

Důležitým okamžikem je pak vytvoření vašeho Windows Live ID. Podobně jako se u Androidu vše točí okolo Gmailu, v případě Windows Phone je alfou omegou Hotmail účet, se kterým jsou následně propojeny všechny ostatní služby Microsoftu. Ať už mluvíme o XBox Live, Marketplace nebo Messengeru, vše je vázáno právě k tomuto ID.

Vytvoření Live ID

Tento Proces se neobejde bez aktivního připojení k internetu, které po prvním zapnutí telefonu bez vložené SIM ani nenabízí, proto opět doporučujeme účet vytvořit na PC a v telefonu se k němu následně teprve přihlásit.



Postup vytvoření Live ID:

1. V prohlížeči zadejte adresu https://signup.live.com/signup.aspx?lic=1

2. Zvolte uživatelské jméno (na výběr přitom máte domény hotmail.com, hotmail.cz a windowslive.com) a heslo, zvolte stát (důležité), opište text z obrázku a klepněte Souhlasím.

3. Účet je vytvořen.

4. V telefonu mezitím aktivujte datové služby, což se vložením SIM provede automaticky. Další možností je připojení se k domácí wi-fi síti, na úvodní obrazovce proto klepněte na šipku a v seznamu aplikací zvolte Nastavení - wi-fi, modul klepnutím aktivujte a přihlaste se k vybranému AP.

5. Nyní tlačítkem zpět z nabídky Nastavení zvolte Email + účty - přidat účet a zvolte Windows Live.

6. Zadejte jméno a heslo a zvolte Přihlásit.

7. Při prvním přihlášení vám bude přiděleno i jméno ke službě Xbox Live v podobě HRACxxxxxxxxxx.

Přidání platební karty k Live ID

Telefon je propojen s vaším Live ID, a tak lze také stahovat aplikace z portálu Marketplace. Ty lze v Česku od uvedení velké systémové aktualizace Mango také nakupovat, k tomu je ale nutné k účtu přiřadit platební kartu.

Postup je následující:

1. V prohlížeči na PC zadejte http://www.windowsphone.com/

2. V horní nabídce zvolte Marketplace.

3. Z nabídky zvolte libovolnou placenou aplikaci (v našem případě střílečka MiniSquadron) a klepněte na tlačítko Koupit za xx,xx Kč.

4. Přihlaste se k předtím vytvořenému Live ID.

5. V následující obrazovce Možnosti stažení zvolte: Odešlete mi e-mailem pokyny k pozdější instalaci aplikace a klepněte na Další.

6. Nyní je třeba zadat údaje o platební kartě, zvolte tedy typ (Visa, MasterCard a American Express), vložte číslo karty, jméno držitele, její platnost a třímístný kód ze zadní strany, nutno je zadat i fakturační adresu včetně státu a PSČ i telefonní číslo, zadané údaje stiskem tlačítka Další odešlete ke zpracování.

7. Následující obrazovka informuje, že nákup bude proveden na vrub účtu, ke kterému je vedena právě vložená platební karta, a že se peníze za nákup nevrací.

8. Následně na nastavené Live ID přijde e-mail, jehož součástí je odkaz ke stažení zakoupené hry, klepněte na něj (v telefonu) a v Marketplace následně zvolte Koupit, čímž se aplikace/hra stáhne do telefonu (platit již za ni samozřejmě znovu nebudete).

9. Potvrďte volbu Instalovat.

Každý nákup aplikace důkladně promyslete

Nyní je vše nastaveno, a tak je možné stahování i nakupování aplikací přímo v telefonním Marketplace, což je mnohem pohodlnější. Kromě široké nabídky je velká výhoda, že každou aplikaci lze před zakoupením pečlivě vyzkoušet.

Tuto cestu Microsoft upřednostnil před možností aplikaci do určitého časového limitu vrátit, a získat tak zpět peníze, což jeho první verze tehdy ještě pro Windows Mobile nabízela.

Proto si rozhodně každý nákup nového titulu z Marketplace důkladně promyslete. Ceny aplikací jsou vyjádřeny v měně podle zadaného státu při tvorbě samotného Live ID v úvodu tohoto návodu (viz. bod 2.), jelikož je Česká republika mezi plně podporovanými státy, jsou ceny zobrazeny v korunách.

Jak na synchronizaci a multimédia

Windows Phone Mango nepodporují standard mass storage ke správě souborového systému po připojení k PC, paměť telefonu je totiž šifrována. Svou oblíbenou hudbu nebo videa tak do svého telefonu dostanete leda za pomocí aplikace Zune, kterou stáhnete zde. Po instalaci připojte telefon k PC USB kabelem a Zune spusťte.

Další postup:

1. Následuje krátká konfigurace Zune, kontrola systémových aktualizací a zadání názvu telefonu (jakým se bude v Zune prezentovat), zvolte Další.

2. Zobrazí se fotografie telefonu spolu se zvoleným názvem, údaje o volné vnitřní paměti spolu se základní nabídkou.

Přidání hudby/videí/fotek

1. Z hlavní nabídky zvolte Kolekce a dále Hudba.

2. Zobrazí se informace, že je Kolekce aktuálně prázdná s nabídkou aktualizovat monitorované složky, které standardně zahrnují:

C:\Users\Jméno počítače\Hudba (\Videa, nebo \Obrázky)

3. Klikněte na volbu Spravovat, kde můžete následně velmi snadno nadefinovat, které složky s daným multimediálním obsahem chcete synchronizovat.

4. Potvrzením výběru se složka přidá mezi Umístění knihoven.

5. V Zune přejděte zpět do nabídky Kolekce - Hudba, kde budou zobrazena alba z nastavené synchronizované složky (v našem případě The Beatles - Tribute To The Beatles).

6. Složky k synchronizaci lze nyní přidávat i jejich přetažením z Total Commaderu do okna Zune, což je pohodlné.

7. Po dokončení výběru myší v Zune označte přidaná alba a přetáhněte je do levého spodního okraje Zune na symbol telefonu, čímž zahájíte synchronizaci.

8. Pod symbolem telefonu pak můžete sledovat její průběh, po dokončení jsou vybraná alba oblíbených hudebníků již synchronizována v telefonu.

Analogicky postupujte při synchronizaci videí nebo fotek, zachycené snímky z telefonu se přes Zune při propojení s PC automaticky synchronizují do složky: C:\Users\Jméno počítače\Obrázky

Pokud budete synchronizovat videa v nepodporovaném formátu AVI (kontejner DivX), pak se připravte na delší dobu synchronizace, během které dochází i ke konverzi videa do stravitelné MP4 podoby.

SkyDrive aneb s daty do mraku (cloud)

Tato služba je reakcí Microsoftu na velký rozmach cloud-computingu, jehož výhoda tkví ve snadné dostupnosti na serverech uložených dat skrze internetové připojení.

Na jednu stranu tak můžete mít přístup k až 25 GB dat (velikost každého jednotlivého souboru ale nesmí překročit 100 MB) chráněných heslem, kterými nezatěžujete paměť telefonu, ovšem přístup k nim je podmiňován aktivním připojením k internetu, což u velkých souborů může být značně limitující.

Cloud computing má své klady i zápory, ovšem není důvod, proč jej v případě Windows Phone alespoň nevyzkoušet, vždyť SkyDrive je součástí vašeho Live ID, a tak již není nutno nic dalšího nastavovat.

Na PC tak po přihlášení k Live ID v horní nabídce přepnete na SkyDrive a můžete službu začít ihned využívat.

Nabízí se:

rychlá volba k vytvoření Office dokumentu (doc, xls, ppt, onenote)

přidání souboru

definice synchronizovaných složek

Přidáním vybraného souboru se tento po načtení zobrazí v seznamu souborů a složek, což znamená, že k němu následně máte přístup i v telefonu.

Ačkoli je SkyDrive služba Microsoftu, aplikace překvapivě není předinstalovaná a je nutné ji z Marketplace nejprve přidat (je zdarma). Po zadání Live ID do mobilního SkyDrive klienta lze ihned se synchronizovanými soubory pracovat. Stejně tak lze do vyhrazeného prostoru přidávat další (přílohy z e-mailů, zachycené fotografie a podobně).

Uživatelské prostředí

Základní uživatelské rozhraní tvoří soustava většinou čtvercových dlaždic, z nichž některé jsou živé, a dynamicky vás informují o novém dění. Typicky vás tak telefon může zásobovat novinkami vašich přátel u podporovaných sociálních sítích, aniž byste museli příslušnou aplikaci spouštět. Objevují se tak nové statusy či nové fotografie. Přes omezený prostor daný dlaždicí jde o velmi užitečnou "fičuru".

Ani ostatní dlaždice ale nejsou úplně statické, například u telefonní aplikace nebo e-mailů se číslem zobrazuje počet nepřijatých hovorů nebo nových e-mailů. Dlaždice kalendáře pak ukazuje základní informace blížící se schůzky, zobrazeno je i aktuální datum, galerijní pak zobrazuje nedávno zachycené snímky z fotoaparátu.

Další úroveň systému sestávající z aktuální programové nabídky telefonu a možností nastavení jsme již nakousli během přihlášení telefonu k vašemu Live ID.

Libovolnou aplikaci (nebo nabídku - Nastavení, Správce bezdrátových sítí) lze podržením ze zobrazené kontextové nabídky připnout na hlavní obrazovku nebo ji z telefonu odinstalovat.

Dlaždice je možno na úvodní obrazovce libovolně přeskupovat, takže můžete ty nejčastěji používané přesunout nahoru, aby byly vždy viditelné.

Synchronizace PIM

Delším stiskem levého tlačítka zpět aktivujte nabídku pěti naposledy spuštěných aplikací. Jde o integraci multitaskingu, který umožňuje běh více aplikací v pozadí. Každá aplikace je prezentována náhledem, klepnutím vybranou z nich vyvoláte.

Microsoftu se podařilo uvést nejen zcela originální mobilní platformu s nevšedním, ale čistým a jednoduchým designem, ale i intuitivním ovládáním. Zakrátko se tak v nabídkách systému zorientujete.



Windows Phone umožňují synchronizaci kontaktů z hned několik zdrojů, kromě Hotmail účtu také s e-mailem na Exchange serveru, dále s Facebookem, GMailem a službou LinkedIn.

Pokud máte kontakty na PC v Outlooku, aniž byste používali Exchange, není synchronizace na rozdíl od starších Windows Mobile podporována. Nabízí se ale volba importu kontaktů na zvolený Hotmail účet, odkud již synchronizace bez potíží proběhne.

Synchronizace zvolených PIM (kontakty, zprávy, kalendář) u nově přidaného podporovaného účtu proběhne prakticky okamžitě po jeho autentizaci.

Bezezbytku je zpracována centralizace všech kontaktů ze všech nastavených zdrojů s možností jejich filtrace. Zamezeno je i zbytečnému zdvojení kontaktů a systém podle shody (jméno, e-mail) relevantní kontakty z různých zdrojů spojuje. Ne vždy je to ale možné, proto nechybí volba manuálního spojení duplikovaných záznamů.