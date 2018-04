Nebojte se upgradu své Nokie, je to jednoduché

Průkopníkem uživatelského nahrávání firmwaru do telefonů byl před více než pěti lety Siemens. Ten tehdy umožňoval nahrávání nového softwaru do telefonů řady 45. Na tehdejší dobu to byl velmi nezvyklý krok a mnozí uživatelé k této možnosti přistupovali jako k malému dobrodružství.

Dnes je však doba jiná a upgrady firmwaru jsou běžnému zákazníkovy dostupnější. Pro své modely je nabízí oba dva u nás neprodávanější výrobci mobilních telefonů – Nokia a Sony Ericsson. Dnes se podíváme na to, jak update provést právě u telefonů Nokia.

Pokud máte nainstalovaný program Nokia PC Suite, jistě jste někdy zaznamenali hlášku, která říká, že je pro váš telefon dostupný nový software. Tato hláška se zobrazuje při připojení telefonu v pravém dolním rohu v podobě obligátní žluté bubliny známé třeba díky updatům operačního systému. Tento způsob je pro běžného uživatele asi nejsnadnější možností, jak zjistit, že nastal čas k aktualizaci telefonu.

Pokud na zobrazenou hlášku ve Windows kliknete, budete ihned přeneseni na stránky aktualizační služby. Tu jinak naleznete na internetových adresách http://www.nokia.cz/support/softwareupdate/ nebo http://europe.nokia.com/softwareupdate. První adresa vás zavede na stránky české, druhá na mezinárodní anglickou verzi. My jsme upgrade prováděli s anglickou verzí, na kterou nás přesměrovala ona hláška.

Než začnete

Podmínky, které musíte splnit, než update začnete, naleznete v internetovém průvodci. Nejprve si však vyberete model vašeho telefonu, který budete upgradovat. Ve výběru jsou prakticky všechny modely Nokie z poslední doby, nechybí třeba populární Nokia 6300, trochu překvapivé je, že chybí Nokia 6230, ale modely 6233 a 6234 tu jsou. My jsme upgrade prováděli na symbianové Nokii 6110 Navigator.





Po výběru modelu na vás již koukají požadavky, které musíte bezpodmínečně splnit. Krom připojení k internetu potřebujete počítač s procesorem o taktu minimálně 1 GHz, 256 MB RAM a operační systéme Windows 2000 (SP4), XP (Service Pack 1 nebo 2) nebo Windows Vista. Váš uživatelský účet na počítači musí mít administrátorská práva. Telefon musíte k počítači připojovat kompatibilním kabelem (v našem případě to bylo jednoduché – postačí jakýkoli běžný miniUSB kabel) a telefon by měl být plně nabitý. Pro někoho může být poněkud překvapivé, že v updatovaném telefonu by měla být vložena SIM karta.





Během upgradu se může stát, že přijdete o data, která máte v telefonu uložena. Proto výrobce doporučuje zálohovat data na paměťovou kartu. To lze provést z menu výběrem položky zálohovat paměť telefonu. V případě naší Nokie 6110 se tato nachází v menu Nastavení – Správce dat – Paměť. Pak již jen stačí vybrat volby a zvolit možnost zálohování. Obnovení se následně provede obdobně výběrem položky Obnovit z karty.





Dalším krokem před začátkem upgradu je stažení samotného aktualizačního softwaru. Program Nokia Software Updater se stahuje pouze poprvé a naznačuje tak, že při příští aktualizaci již nebudete potřebovat webového průvodce. Aktualizační software musíte stáhnout ve stejné jazykové verzi, v jaké máte operační systém. Jelikož ten na našem počítači byl v angličtině, zvolili jsme tedy tuto možnost. Zajímavé je, že na stránkách evropské podpory není k dispozici česká verze, tu stáhnete pouze z výše zmíněných českých stránek Aktualizace softwaru telefonů.





Stažený software musíte následně nainstalovat. Během instalace programu můžete dokončit webového průvodce, který vás již jen v posledním kroku nabádá k připojení telefonu k počítači. Inu, tedy učiňte tak a vyčkejte na dokončení instalace aktualizačního programu. Ten následně spusťte.





Upgradujeme

Software vás opět upozorní na podmínky, které musíte pro update splnit. Pokud mu je klepnutím na tlačítko Next potvrdíte, začne detekce vašeho telefonu. Když je telefon rozpoznán, software zobrazí aktuální verzi jeho firmwaru a nejnovější dostupnou verzi. Pokud zde zmáčknete tlačítko Update, již není téměř návratu – poslední šanci máte ve chvíli, kdy si program stahuje nový firmware z internetu na disk. Po tomto stažení již začne aktualizace automaticky.





Během upgradování v žádném případě neodpojujte telefon od počítače a ani s ním nijak jinak nemanipulujte. Doporučujeme telefon uložit na bezpečné místo tak, aby se nemohlo stát, že jej například náhodou shodíte. Zrovna tak není dobré mít telefon připojený v předních USB vývodech počítače, kde hrozí, že můžete do kabelu třeba kopnout nebo strčit.





Nijak se neděste toho, že telefon se během procesu bude všemožně rozsvěcet, restartovat a že i Windows budou zobrazovat všelijaké hlášky o rozpoznávání nového hardwaru a vydávat známé zvuky spojené s připojením nebo odpojením USB zařízení.





Ničeho z toho si nevšímejte, za pár minut bude po všem. V našem případě trvala samotná aktualizační procedura zhruba 5 – 6 minut, doba se však jistě bude lišit dle typu telefonu a rychlosti vašeho připojení k internetu.

Hotovo

Když je update dokončen, můžete telefon bez obav odpojit od počítače a začít používat. Pokud nevěříte, že vše proběhlo tak hladce a jednoduše, stačí si stisknutím známé kombinace *#0000# ověřit aktuální verzi software telefonu. V našem případě na displeji Nokie 6110 Navigator opravdu svítí 3.58.





Zajímavé je, že po aktualizaci jsme měli v telefonu všechna data jako před ní. Zdá se, že aktualizační procedura se automaticky pokusí o obnovu zálohy z paměťové karty. Zálohování tedy opravdu nepodceňujte.

Pokud budete chtít aktualizací firmwaru provést kdykoli v budoucnu, nemusíte opakovat první kroky s internetovým průvodcem. Stačí telefon připojit k počítači a spustit program Nokia software updater.

Závěrem si dovolíme připomenout, že kompletní sekvenci kroků potřebných k provedení aktualizace naleznete ve fotogalerii ke článku.