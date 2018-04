Nebojte se odborné montáže handsfree do auta (VIDEO)

Trh s handsfree sadami pro mobilní telefony ovládají bluetooth sluchátka. Jejich výhody jsou zřejmé. Vejdou se do každé kapsy a nikde nepřekáží přívodní kabel. Mají ale také své stinné stránky. Zejména při použití v automobilu je reprodukce zvuku často nepřirozená a také je velmi ovlivněna vnějším hlukem.

Pokud používáte pouze jeden automobil, může být vhodnou volbou instalace pevné handsfree sady. Jak nám potvrdil servisní technik společnosti Radiocom, kde jsme se byli na montáž handsfree sady podívat, tyto sady dnes využívají především firemní zákazníci ve služebních vozidlech, v soukromém sektoru se provádí montáží minimum. Je to trochu škoda, protože samotný zásah do interiéru vozidla a omezená přenositelnost takového zařízení je vykoupena pohodlnějším používáním, které by při každodenních cestách ocenil nejeden řidič.

Montáž raději přenechte odborníkům

Hlavní nevýhodu pevných sad dnes většina uživatelů vidí právě v nutnosti odborné instalace a také v zásahu do interiéru vozidla. Je pravdou, že připojení handsfree přes standardní konektory by zvládl takřka každý sám, přesto amatérskou montáž do automobilu nemůžeme doporučit. Nejde totiž jen o připojení handsfree sady na napájení, případně k autorádiu, ale především o rozvedení kabelů v automobilu tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých dílů v interiéru ani k následnému povrzávání během jízdy.

Většina dnes prodávaných sad komunikuje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth. Není tedy nutná instalace držáku pro telefon, který můžete nechat například v zavazadle na zadních sedadlech. Často také narazíte na handsfree vybavené displejem, který vás informuje o všem podstatném. Celé zařízení se skládá z mnoha kabelů a dalšího potřebného příslušenství. To podstatné, co však budete v interiéru vozu vnímat, je ovládací jednotka na palubní desce a mikrofon, případně informační displej a reproduktor. Dnes už se také nesetkáte s vrtáním do palubní desky nebo jiným trvalým poškozením automobilu. Pokud se rozhodnete handsfree sadu odstranit, uvnitř vašeho vozu to nezanechá žádné následky.

Padesát minut a můžete jet

A co můžete od takové montáže očekávat? Předně je dobré domluvit si v konkrétním servisu termín a již předem nahlásit výrobce a model automobilu, do kterého bude handsfree instalováno. Pokud jde o běžně prodávané modely na našem trhu, pak nebývá většinou žádný problém, u exotičtějších vozidel si technik opatří před montáží manuál k demontáži jednotlivých dílů v interiéru automobilu.

Pak už se jen stačí dostavit do dílny a necelou hodinku počkat. Méně otrlým uživatelům a velkým opečovávatelům svých automobilů nedoporučujeme montáž příliš sledovat, z množství demontovaných částí by se jim totiž mohlo udělat lehce nevolno. Po dokončení montáže se technik ještě na chvíli posadí se zákazníkem do automobilu a vysvětlí základy ovládání nové handsfree sady.

Při naší návštěvě právě probíhala montáž handsfree sady Nokia CK-300 do automobilu Wolksvagen Touran. Celý proces trval necelou hodinku, během které jsme navíc stihli také nastavit a následně složit videokameru a také krátce vyzpovídat servisního technika. Je nutné počítat také s cenou za montáž, která se v závislosti na servisu pohybuje v rozmezí od tisíce do patnácti set korun.