Nebojte se dotykových displejů. V mnohém vám ulehčí život

U přístroje s dotykovým displejem si budete pochvalovat kromě rozměrného displeje snadnější ovládání jistých aplikací, lepší orientaci v menu či možnost úpravy pohotovostní obrazovky. Výrobci se s každým dalším modelem navíc snaží uzpůsobit uživatelské prostředí pro ovládání výhradně prsty. Často ale budete muset obětovat hardwarovou klávesnici.

Nebudeme přísně rozlišovat mezi Pocket PC, iPhonem, různými dotykovými uživatelskými prostředími LG a Samsung či novou verzí operačního systému Symbian, který přišel s Nokií 5800 Xpress Music. Zaměříme se na základní charakteristiky dotykových telefonů, na které by mělo být pamatováno při nákupu podobných zařízení.

Okno do světa

Jednou z nejzásadnějších výhod je obrovský displej, který si pro sebe uzurpuje prakticky celou čelní stranu telefonu. Pod ním se nachází pouze několik málo tlačítek, hardwarová klávesnice většinou schází. Jen několik přístrojů nabízí vysouvací QWERTY klávesnici. S velikým displejem přichází jiný rozměr při prohlížení fotek či videa a mnoho dalších hrátek nejenom s multimédii.

Zvyknout si ale budete muset na všudypřítomné otisky prstů, při používání přístroje se jim zkrátka nevyhnete. Naštěstí jsou většinou vidět pouze pod určitými úhly, občasné vyleštění přístroje tak bude na denním pořádku. Pozor si musíte dávat i na poškrábání displeje; nalepení ochranné fólie či nošení v koženém pouzdru je většinou nutností.

Jedna ruka stačí

Před nákupem je dobré si zodpovědět otázku, jestli uživatelské prostředí plně umožňuje ovládání telefonu výhradně prsty. V tomto ohledu je jasným přeborníkem iPhone, díky čemuž si ho zamilovala ohromná spousta uživatelů. Naopak v hlubších nabídkách přístrojů s Windows Mobile Pocket PC musíte sáhnout po stylu, což je drobná tyčka zasunutá většinou někde v útrobách telefonu.

Někdy musíte použít stylus i pro psaní textu či potvrzování některých nabídek. Jedinou náhradou za něj je klidná ruka a schopnost přesně se trefit nehtem ukazováčku na jednotlivé položky.

Před koupí se rozhodně přesvědčte, jak se vám telefon drží v ruce a jestli palcem dosáhnete bezproblémově na celou plochu displeje. Pokud je vaše odpověď negativní, musíte se smířit s tím, že si telefon budete v ruce posouvat výš nebo níž či používat ruce obě. Nevýhody obou metod ve spojení například s cestováním v tramvaji snad není potřeba zdůrazňovat.

Pohotovostní obrazovka

Jednou z nejpodstatnějších výhod telefonů s dotykovým displejem je propracovanost pohotovostních obrazovek a nepřeberné možnosti pro jejich změnu. Největším přeborníkem v tomto ohledu je Windows Mobile a pohotovostní obrazovku si můžete doslova poskládat libovolně podle svého a přidávat na ni ikony či položky aplikací třetích stran.

Dalším způsobem upravování pohotovostní obrazovky jsou Widgety, s nimiž přichází především Samsung či LG. Widgety na pohotovostní obrazovce zastupují nejpoužívanější funkce telefonu ve formě drobných ikon. Nacházejí se většinou v boční vysouvatelné nabídce a přetáhnutím je dostanete na pohotovostní obrazovku, kde s nimi můžete libovolně pohybovat.

Výtečný přehled

Velký displej společně s dotykovým ovládáním přináší rovněž rychlejší přesun v rámci menu telefonu a daleko lepší přehled v nabídkách, kam nezabrousíte příliš často. Rychlost se však odvíjí od rychlosti celého přístroje a opět není od věci si ověřit, jak se váš možný budoucí telefon dokáže dostat do několika hlubších nabídek a zpět na pohotovostní obrazovku.

Kapitolou samo o sobě je i snadnější ovládání složitějších aplikací. Navíc některé aplikace tuto formu ovládání přímo vyžadují. Díky dotykovému displeji se tak budete lépe pohybovat a editovat soubory v kancelářských aplikacích, navigačním GPS softwaru, kalendáři a mnoha dalších programech.

Chybějící písmenka

Prakticky největší nevýhodou všech přístrojů s dotykovým displejem je absence hardwarové klávesnice, kterou nahrazuje klávesnice softwarová. Jinými slovy místo tradičních 12 tlačítek alfanumerické klávesnice si budete muset vystačit s „obrázkem“ této klávesnice přímo na displeji, případně s vyobrazením QWERTY klávesnice, která se vykreslí na výšku nebo naležato.

Taková klávesnice nikdy nenabídne úplně jasnou odezvu, zdali jste dané tlačítko zmáčknuli či nikoliv. Jistou berličkou jsou vibrace, ale na komfort tradiční klávesnice zkrátka Pocket PC či podobná zařízení nemají. Častější jsou zejména překlepy a ne zřídkakdy se stane, že budete muset vytáhnout i stylus.

Přístrojů s nutností používání dotykového pera ovšem razantně ubývá. Samozřejmě že můžete využívat výhod rozpoznání ručně psaného písma či jiných alternativních způsobů zadávání textu, prakticky nikdy však nedosáhnete rychlosti psaní na hardwarové klávesnici.

Občas vám může jít na nervy, že některé úkony jako zadávání času pro budík a další okénka, kam musíte vyplnit krátký text, budou trvat o chvíli déle. Jediným východiskem je vyhlédnout si přístroj s vysouvací klávesnicí jako u „hloupějších“ vysouvacích telefonů.

Zajímavé drobnosti

Sluší se dodat, že s dotykovým displejem dostávají úplně jiný rozměr hry. Netýká se to pouze strategických her, ale i dalších titulů, které dokážou využívat třeba schopnosti pohybového senzoru. Ten bývá do těchto zařízení integrován stále častěji a dokáže přesně určovat, v jakém úhlu je telefon natočen a podle toho odpovídajícím způsobem reagovat.

Při koupi přístroje s dotykovým displejem musíte ještě stále počítat s o něco větší cenou a takový telefon pod pět tisíc prakticky neseženete. O něco vyšší jsou i rozměry a hmotnost, která málokdy klesne pod hranici 110 gramů, což je v kategorii běžných telefonů znatelná nadváha.