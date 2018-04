Neblokované Twisty

Od 1.5.2000 si mohou zákazníci Paegasu objednat libovolnou Twist sadu společnosti Paegas s telefonem, který již nebude blokován pro použití v jiných sítích, než Paegas. Nabídka má to ovšem jeden podstatný háček.

V první řadě se tato nabídka týká pouze z předplacených Twist sad. Sady s odblokovanými telefony si lze objednat zatím jen ve značkových prodejnách Paegas a nebo telefonicky na infolince Paegas. Při objednávce musí zákazník vyplnit objednávkový formulář. Na základě vyplněné objednávky pak bude doručena Twist sada poštou na dobírku.

Po vyplnění objednávky byste měli čekat dle informací Paegasu přibližně 3 týdny. Taková je lhůta pro dodání.

Hlavní finta ale nespočívá ve zdlouhavé objednávce mobilu s kartou, ale především v ceně. Cena Twist sady s neblokovaným mobilem je totiž o celých 5.000 Kč (!!!) vyšší, než cena "klasické", blokované Twist sady v platném ceníku.

V tomto případě nastává otázka, zda není mnohem výhodnější a jednodušší objednat si Twist sadu za běžných podmínek a nechat si ji odblokovat některým z "techniků", kteří nabízejí své služby na inzertních systémech typu Jarmark.cz nebo v Annonci. Takové odstranění bloku sítě vás pak přijde řádově na stokoruny (obvykle se cena pohybuje od 150 do 700 korun - nejběžnější je ale cena cca 500 Kč).

Pomineme-li fakt, že neoficiálním odblokováním ušetříme částku, za kterou bychom mohli koupit další mobilní telefon v předplacené sadě, jistě nás zarazí poměrně vysoká cena telefonů, která se navýší právě díky objednávce neblokovaného mobilního telefonu.

Většina uživatelů se jistě jen pousměje a sáhne po telefonu a domluví si odblokování během několika minut namísto čekací doby 3 týdnů na neblokovaný telefon. Jsou ale i tací, kteří by tuto nabídku uvítali. Nicméně si představme, že cena, za kterou bychom koupili neblokovaný telefon Ericsson T10 v Twist sadě. Dle aktuálního ceníku by nás to vyšlo s 5000 přirážkou na 11.499 Kč. Přitom v jiném maloobchodě stojí již 12.822 Kč s DPH mobilní telefon Ericsson T18, který má navíc aktivní flip a hlasové vytáčení. Je pravda, že u Ericssonu T10 lze hlasové vytáčení aktivovat přeflashováním firmware, ale aktivní flip mu již asi nikdo nenaflashuje ... nicméně tento příklad měl dokázat, že cenový požadavek 5.000 korun navíc jako přemrštěný. Koneckonců by musel Paegas dovážet telefony od výrobce po jednom, aby byly ceny opravdu o 5000 vyšší.

Na druhou stranu je pochopitelné, že Paegas nechce dávat mobilní telefony otevřené pro SIM karty jiných operátorů zcela zdarma. Nicméně představa koupě mobilního telefonu Motorola M3888 za 9.499 Kč mne moc neláká. Možná by stálo za úvahu zvýšit ceny neblokovaných mobilů pro každý případ specificky.

Paegas poslední dobou vůbec přináší pěkné zprávy - viz další novinky od kolegy Přemka Součka. Narozdíl od Paegasem ohlášených novinek a příjemných snižování cen, tímto krokem zjevně uživatelům o tolik moc vstříc nevyšel a obávám se, že jeho nabídek využije jen málo lidí. Možná jen ti, co chtějí neblokovanou Motorolu nebo Sagem, jelikož s těmito modely je problém najít někoho kdo je odblokuje, ale za cenu 5000 navrch to rozhodně nestojí ...

Pokud byste hledali někoho, kdo umí odblokovat telefony, možná vám pomůže náš server Jarmark.cz.