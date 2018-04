NDrive S300: chlouba portugalského výrobce

HTC si svou pozici jedničky v oblasti WM zařízení neotřesitelně drží a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to v nejbližším časovém horizontu mělo změnit. Ostaní výrobci ale také nijak neotálejí. Asus v nebližší době uvede očekávanou vlajkovou loď s kódovým označením P750, jistou pozornost na sebe strhávají také následovníci přelomového modelu P525 – Pegasus alias P526 jde právě do prodeje, P527 by měl brzy následovat. Ohlášená nadílka Hewlett Packard se však mírně opozdí a tak se nové řady do konce roku nedočkáme.

Zatím tedy jasně vede taiwanský výrobce HTC, následován firmou Asus a E-Ten. Živěji však začíná být také na starém kontinentu – společnost NDrive totiž ohlásila uvedení prvního portugalského komunikátoru. Jeho celé označení zní NDrive S300.

První evropský WM komunikátor přichází

Po stránce designu nepůjde o nic převratného, na těle přístroje byste módní výstřelky nebo asymetrické linie, kterými bodovalo Mio A701, hledali marně. S300 bude poměrně rozměrný PDA telefon, který hravě přerostl drtivou většinu svých konkurentů. Koneckonců, více než 121 milimetrů na výšku dnes vídáme jen zřídka (naposledy HTC Panda). Šířka zařízení téměř 63 mm je průměrná, jeho tloušťku šestnáct milimetrů lze naopak označit za velmi příjemnou. Uvedeným fyzickým proporcím odpovídá 148 gramů hmotnosti včetně 1 500 mAh akumulátoru.

S300 poběží pod Windows Mobile 6 Professional a bude jej pohánět prověřený procesor Intel XScale s taktem 416 MHz. Nutno podotknout, že je tímto čipem osazováno stále méně WM přístrojů, naposledy to byl Symbol MC35. Operační paměť je podávána v porci 64 MB a tak lze snadno odhadnout, že pro běh aplikací bude k mání okolo 25 MB. FlashROM velikosti 128 MB je ve srovnání s konkurencí také jen průměrná. Nedostatek datového prostoru ale použitím microSD karty zmizne jako mávnutím kouzelného proutku.

Hlavním prvkem čela přístroje je dotykový displej s rozlišením 240 x 320 bodů a schopností zobrazit najednou více než 65 tisíc barev. Komfort ovládání zajistí hlavní navigační prvek za asistence dostatečného množství kontextových tlačítek.





S300 dostal do vínku čtyřpásmový GSM modul, který podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Absence 3G by tolik nevadila, což se ovšem nedá říci o EDGE, které dnes spousty uživatelů od svých zařízení vyžadují. Spojení s bezdrátovými sítěmi umožní vestavěný wi-fi modul standardu 802.11b s teoretickou datovou propustností až 11 Mbps. Bluetooth verze 2.0 podporuje profil A2DP k bezdrátovému poslechu muziky.

Integrace satelitní navigace dělá z modelu S300 skutečné all-in-one zařízení. Technicky jde o známý a spolehlivý čip SiRF Star III. Na zadní straně nechybí objektiv vestavěného fotoaparátu s CMOS čipem a funkcí makro.

V základním balení najdeme kromě samotného zařízení příručku pro rychlý start, stereo headset, USB kabel, cigaretovou nabíječku, paměťovou kartu a mapové podklady. Právě mapy tvoří podstatnou část celkové ceny a pokud byste sáhli po všech nabízených podkladech, pak by se cena ze základních 400 euro vyšplhala téměř na trojnásobek.

Technická specifikace NDrive S300: