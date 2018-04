NCDS 2.0 rozchodíme pro IR i bez kabelu

Včera jsem tvrdil, že Nokia Cellular Data Suite ve verzi 2.0 není možno instalovat bez kabelu - standardní trik z předchozí verze selhával. Ejhle, dnes již to není pravda, několik šikovných lidí přišlo na to, jak nainstalovat NCDS 2.0 korektně i bez kabelu, pouze pro infraport.

Prvně je třeba mít korektně nastavený infraport notebooku a instalovaný Microsoft IR Monitor 2.0 - většinou součást notebookové dodávky Windows. Po korektní instalaci infraportu rebootujte, aniž byste měli spuštění IR Monitor - aby po rebootu nenaběhl. Instalujte NCDS 2.0 - při dotazu na COM port vložte libovolný COM port - test portu nebude úspěšný, ale registraci bude možno dokončit. Proveďte reboot. Nepokoušejte se spustit IR Setup dodávaný s NCDS! Nyní je potřeba editovat registry - v menu Start - Spustit napište regedit a postupujte touto cestou:

Před modifikací:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nokia\DTP2V3]

"UseIr"=hex:00

"UserPortIR"="" Po modifikaci:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nokia\DTP2V3]

"UseIr"=hex:01

"UserPortIR"="COM2" Hodnota UserPortIR definuje fyzický(!) COM pro infraport. Nyní instalujte Nokia PC Composer a po úspěšné instalaci rebootujte počítač. Nyní je infraport plně funkční jak pro Composer, tak pro Suite. Pokud spustíte IR Setup, nastavení registrů se vám přepíše a je třeba jej obnovit!

OK - tak to je vše, co potřebujete udělat proto, abyste rozchodili NCDS 2.0 i bez kabelu. Pokud se nevyznáte v základech editace registrů, doporučuji to přeci jenom nechat zkušenějším - chybné zásahy do registrů mohou pro Windows dopadnout špatně.

Poznámka na závěr: pod WinNT se mi stále nepodařilo NCDS 2.0 rozchodit s infraportem. Byl jste někdo úspěšnější?