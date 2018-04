Voláte s Cukruješ, nebo Smažíš? Můžete mít i ohlodanou kost

Ty tam jsou doby, kdy nás při vstupu nového virtuála na mobilní trh zaujal jeho název. Často jsme tehdy měli dojem, že jejich provozovatelé jsou častými návštěvníky zoologických zahrad. Ve svých názvech se totiž zhlédli například v nejznámějším australském vačnatci, největším žijícím primátovi, plivajícím zástupci velbloudovitých nebo ptačím lékaři stromů.

Někteří na to šli od lesa a překvapili netradičně pojatými všeobecnými podmínkami, v nichž například při jejich nesrozumitelnosti odkazovali na podmínky síťového poskytovatele slovy, že v nich „je napsaný v podstatě totéž, ale právníma kecama“ (více zde). Ale suchaři nejsou ani někteří současní virtuálové, ačkoli se většina omezuje na de facto nic neříkající názvosloví, a to i v případě tarifů.

Pár výjimek však existuje. V případě virtuála KT mobil může úsměv na tváři vykouzlit překvapivě banální dotaz na aktuálně využívaný tarif. Tázající by se totiž v tomto případě dočkal odpovědi jako „Cukruju“, „Baštím“ nebo například „Válím“. Své vypečené SIM, jak ji sám prezentuje, totiž operátor přizpůsobil i názvy jednotlivých tarifů. Ušetřen tohoto rozmaru nezůstal ani měsíční datový balíček, ten nese název Drobek. Denní datové připojení pak operátor pojmenoval Drobeček.

Gastronomií se pak inspirovali také u +4U Mobile. Při pročítání názvů tarifů tohoto virtuála se všem vyjma vegetariánů a veganů musejí sbíhat sliny, těžko se v tu chvíli totiž ubráníte představě šťavnatého steaku. A to od nepropečeného (Raw) přes mírně opečený (Rare) až po plně propečený (Well done). Trefné pojmenování nese i zcela základní tarif, ten je přeneseně jen ohlodanou kostí (Bone).

Tarify s názvy jako Občas si brnknu či Nebrnkám, na které vsázejí jiní virtuálové, pak ve srovnání s výše uvedenými působí jako výplod hodný suchara.

Popravdě, jaký název tarifu je pro vás jakožto zákazníky snáze zapamatovatelný? Ten, u něhož se poskytovatel striktně omezuje na název odrážející v sobě počet volných jednotek, anebo takový, u něhož popustí uzdu své fantazii? Hlasujte v anketě níže anebo využijte diskuzi pod článkem.

Který tarif si snáze zapamatujete?