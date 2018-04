Názory uživatelů: Nedostatečná podpora oficiálních dovozců Windows CE přístrojů

Vážení, jsem velkým fandou (doposud zatím jen teoretickým) WinCE zařízení. Argumenty Vámi uváděné na Mobil Serveru ve prospěch zařízení HPC Pro jsou bezesporu pravdivé. Největším "nedostatkem" těchto zařízení, na kterém se myslím shodneme, je ale jejich nedostatečná podpora ze strany oficiálních zastoupení výrobců těchto produktů v ČR. Výmluvně o tom vypovídá český server Compaqu, kde o HPC nebo PPC není ani zmínka, nebo server HP, kde je pouze link na americké WWW. Dalším příkladem ignorace těchto produktů byl loňský Invex, kde bylo, se světlými výjimkami (Kobe a pod.), nutno tato zařízení intenzivně hledat, o dostupnosti bližších informací nebo možnosti si tato zařízení "osahat" ani nemluvě. V takovéto situaci lze jen a jen poděkovat nezávislým médiím jako je Mobil Server, tištěný časopis Mobility nebo serveru Notebooky za to, že odvádějí dobrou práci při popularizaci těchto zařízení. Suplují tak do značné míry reklamní činnost výhradních zástupců výrobců a většiny prodejců. Dobrou zprávou pro mne rovněž je, že existují některé firmy, které jsou schopny HPC nejen zařadit do ceníku, ale rovněž o něm poskytnout fundované informace nebo k němu nabídnout něco navíc (např. užitečné softwarové vybavení - viz obBase). Na závěr bych Vám ještě jednou chtěl poděkoval za vyčerpávající informace a popřát hodně úspěchů ve Vaší další činnosti. Jen tak dále! S pozdravem Petr Lorenz