Názory profesionálů na nové logo SPT Telecom

Pokud jste včera četli článek věnovaný představení nového loga SPT Telecom, asi vám neunikl veskrze negativní názor našich čtenářů na toto logo. Pouhé čtyři procenta čtenářů zahlasovaly, že logo se jim líbí. To, že nové logo nepříliš populární firmy nebude přijímáno kladně, se ostatně dalo očekávat, navíc i okolnosti a cenová náročnost nové „corporate identity", kterou zaplatí uživatelé telefonů ze svých poplatků, příliš důvodům k obdivu nového loga nepřidala.

A tak jsme se rozhodli dát prostor pro komentář nového loga SPT Telecom profesionálům v různých oblastech.

Horst Berger z Hamburského Adverteamu, jenž se podílel na přípravě nové corporate identity pro Deutsche Telekom k tomu říká: „Nové logo je zajímavě pojato - netradičním zpracováním vzbuzuje zájem, zamyšlení. Šikmá dělba ústředního grafického symbolu evokuje dynamiku, vnáší neklid - tedy přináší prvky očekávané s konkurenceschopnou firmou. Také inklinace k pastelovým barvám je typická pro moderní loga. Zatímco ostře kontrastní modrá a žlutá původního loga je podvědomě vnímána jako příliš násilný protiklad, pastelově zelená a světle modrá spolu se pastelovou žlutí tvoří harmonický souzvuk symbolizující trvalost a bezpečí."

Horst Berger ale také tvrdí: „Načasování loga v situaci, kdy je výrazná část společnosti nepříznivě naladěna, není šťasné. Společnost měla zvážit, zda změnu loga neprovede pozvolna, nýbrž skokem a tedy neoddělí velmi výrazně část monopolního a začátek tržního působení..."

Horst Berger zároveň s tím připomněl, že i Deutsche Telekom výrazně zvažuje změnu jména. Podle doporučení EU se totiž mají původně státní telekomy vyhýbat označení původu - například jméno Deutsche Telekom ani Český Telecom není podle EU vhodné. Kromě toho, že znevýhodňuje konkurenci jménem coby trvalým naznačováním toho, že pouze a tento je jediný správný národní operátor, je toto jméno zavádějící. Takový operátor totiž poskytuje nezřídka i služby v cizině, kde jméno původu koliduje se skutečným zaměřením firmy na místním trhu. Příkladem může být Telecom Finland, nedávno přejmenovaný na Sonera. Tohoto trendu se začínají podrobovat i další národní telekomy.

Někteří odborníci dále zdůrazňují, že název Český Telecom neodpovídá deklarovanému záměru TelSource vytvořit z firmy středoevropskou telekomunikační křižovatku. Firma totiž bude z části diskvalifikována svým „provinčním" jménem, bylo by bývalo vhodnější zvolit něco geograficky neutrálnějšího.

Lingvistům se zase nezdá spojení českého slova „Český" a anglického výrazu „Telecom". Pokud by společnost použila i jako českou verzi název Czech Telecom, dalo by se to akcpetovat jako jistý punc světovosti, ale kombinace anglického a českého slova působí negativně. I Deutsche Telekom používá ve slově německé „k" místo světáckého „c" - naproti tomu Telecom Italia používá obě slova v anglické verzi.

Nové logo SPT Telecom je tak přijímáno s rozpaky. Profesionální grafici hodnotí jistou míru invence a netradičnosti, laické obecenstvo si nemůže logo s ničím asociovat a je tak zmateno. Pokud budou mít pravdu profesionálové, lidé si zvyknou a budou logo s reptáním akceptovat - nicméně podivná obojakost k úřednímu jazyku je zarážejícím šlápnutím mimo běžný úzus. Také hlasy nabádající k opatrnosti před provinčním charakterem názvu Český Telecom, jenž není v souladu s ambiciosními plány TelSource, nelze přeslechnout jako výrazný a disharmonický tón v čerstvě laděné skladbě „Corporate Identity".