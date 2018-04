Navýšení kreditu kvůli DPH: nejvstřícnější je Eurotel, nejhorší T-Mobile

Zákazníkům mobilních operátorů se v uplynulých dvou týdnech podařilo zlikvidovat téměř všechny zásoby dobíjecích kupónů. Za touto nákupní horečkou je zvýšení DPH od 1. ledna 2004. Až donedávna totiž nebylo jasné, jak budou operátoři toto zvýšení kompenzovat, nicméně jisté bylo, že ať už to udělají jakkoliv, vyplatí se dobít si kredit ještě před koncem roku.

Operátoři kredit navýšit musí

Že operátoři nějak musí zvýšení DPH kompenzovat ale bylo jisté již delší dobu dopředu. Když si totiž dnes koupíte kredit v hodnotě například 400 korun, tak za něj můžete provolat 80 minut za předpokladu, že minuta stojí pět korun. V cenách kreditu i minuty je započítána DPH ve výši pět procent.

Pokud se ale DPH zvedne na 22 procent, bude stát minuta 5,80 Kč (přesně je to 5,8095 Kč, což by operátor asi zaokrouhlil na 5,80 Kč). Za původní kredit v hodnotě 400 korun byste tak měli k dispozici jen necelých 69 minut. Operátor vám ale musí zajistit, abyste mohli z původního kreditu provolat právě 80 minut, protože jste si je dopředu předplatili. Takže původní kredit musí navýšit nejméně o 16,1905 % (to je skutečný dopad zvýšení DPH na koncové ceny). V našem imaginárním případu by měl mít po navýšení kredit hodnotu 464 korun (přesně 16 %, ale v našem případě by to stačilo).

Všichni mobilní operátoři se rozhodli navýšit kredit o 17 %, čímž se spolehlivě pojistí proti různým zaokrouhlovacím chybám a současně dají zákazníkům o pár korun kreditu více. Reálný dopad navýšení kreditu je jasný – za původní peníze provoláte původní počet minut. Kredit jste zaplatili loni, takže je z něj odvedena DPH ve výši 5 %. Navýšení je pouze imaginární operace, žádné peníze navíc operátor nedostane, stejně jako vy žádné neplatíte. Takže není důvod odvádět z takového kreditu vyšší DPH.

Všichni mobilní operátoři budou navyšovat aktuální kredit o 17 % po Silvestrovské půlnoci, v ranních hodinách 1. ledna 2004. Předplacenou kartu nemusíte mít zapnutou, stačí ji mít jen aktivní (tedy mít vůbec nějaký použitelný kredit a nepropadlou platnost); navýšení proběhne automaticky v účtovacích systémech operátora. Jejich vztah k dobíjecím kupónům použitým po tomto navýšení se už ale liší.

Hodný Eurotel

Nejvstřícnější k zákazníkům je ten, u koho byste to možná nejméně čekali – Eurotel (spousta zákazníků předpokládá, že když teď Eurotel celý patří Českému Telecomu, že se na jeho chování tento fakt negativně projeví). Eurotel vám navýší kredit při dobití kupónem zakoupeným ještě před koncem roku (tedy s 5% DPH) a to kdykoliv, žádný časový limit neexistuje.

Současně od Nového roku už bude prodávat jen nové kupóny s hodnotami 250, 350, 550 a 950 Kč, které již obsahují vyšší DPH (22 %), u těch se kredit samozřejmě navyšovat nebude. Pokud se setkáte se starými kupóny, měly by mít samolepku s novou hodnotou obsahující již vyšší DPH. Jestli se setkáte s kupóny bez samopelepk, tak se budou jen doprodávat. Nás raději nezajímá, jak si prodejci v tomto případě DPH vyřeší (budete muset zaplatit více, nicméně za to také dostanete více kreditu; jestli prodejce správně vyúčtuje DPH nebo si platbu navíc nechá už je věcí finančního úřadu). Totéž se týká přednabitých sad – u starých bude Eurotel kredit navyšovat, nové (s označením Go sada DPH 22 %) už obsahují kredit se započítanou vyšší DPH.

Relativně slušný Oskar

Podobně se zachová i Oskar. Na Nový rok navýší hodnotu kreditu o 17 %. Od ledna bude rovněž prodávat nové kupóny (500 a 1000 Kč), které obsahují vyšší DPH. Nové jsou i hodnoty dobití v bankomatech a prostřednictvím M-platby: 250 (nově prodlužuje platnost kreditu), 500, 1200 a 1400 Kč. U dobití staršími kupóny v hodnotě 400, 1000 a také bonusovými 800 a 1500 Kč (hodnota kreditu je navýšena o bonus 100 a 300 korun, už se ale neprodávají, zvýšena bude hodnota kreditu i s bonusem) přidá Oskar ke kreditu také 17 %. Ovšem pozor – dobít musíte do konce března 2004, jinak vám bude dobita pouze hodnota kupónu bez navýšení, přestože pro Oskara není nejmenší problém poznat, že dobíjíte kupónem zakoupeným ještě s 5% DPH. Mohl by se bez nejmenších problémů zachovat stejně jako Eurotel.

Problémový T-Mobile

Nejtvrdší podmínky má T-Mobile. Ten bude navyšovat pouze kredit o 17 %. Za výchozí pro výpočet navýšení vezme základní hodnotu kreditu o půlnoci 31. prosince (dnes) a kredit slibuje navýšit až do 10. ledna 2004 (ostatní operátoři tvrdí, že navýší kredit téměř okamžitě, rozhodně na začátku 1. ledna 2004).

T-Mobile také nebude měnit hodnotu dobíjecích kupónů, budou mít stejné ceny. Z tohoto důvodu také T-Mobile nedokáže rozpoznat, kdy jste si kupón zakoupili a nemůže proto ani kompenzovat zvýšení DPH při pozdějším dobití. T-Mobile také upozorňuje, že nemůže zaručit dobití kreditu do půlnoci, pokud to uděláte dnes po 20. hodiny (v tiskové zprávě přitom ujišťuje, že jeho dobíjecí systém má velkou kapacitu, takže by i při pozdějším dobití snad neměly nastat problémy…).

Jak ve skutečnosti operátoři navyšovali kredit?

Jak ulehčí změnu DPH operátoři majitelům tarifních programů?

Je až s podivem, jak si T-Mobile dokáže komplikovat situaci. Eurotel a Oskar budou zvýšení DPH u tarifních programů řešit jednoduše – v lednu vám přijdou v jedné obálce dvě faktury. Jedna faktura bude za prosinec, kde za vše zaplatíte DPH 5 %. V druhé faktuře už bude vyúčtováno část fakturačního období v lednu, kde bude DPH 22 %. Je to velmi jednoduché a z daňového hlediska naprosto v pořádku, finanční úřady mohou být spokojené.

T-Mobile se rozhodl, že z celkové fakturované částky bude poskytovat slevy (jejich popis je zde). Jenže ty jsou tak trošku loterií. Celá faktura vám přijde s DPH 22 %. Podle T-Mobile se sleva počítá z celkové fakturované částky. Když budete volat proporciálně v celém fakturačním období stejně, je sleva vyšší než když budete platit dvě oddělené faktury. Pokud budete volat málo v prosinci a více v lednu, díky slevě můžete dokonce relativně ušetřit. Pokud budete volat více v prosinci než v lednu, máte smůlu.

Předpokládáme, že T-Mobile má tento postup konzultovaný s příslušným finančním úřadem. Nicméně těžko už zabrání tomu, aby si zákazníci vzali podrobný výpis a přepočítali si DPH za prosinec a leden a reklamovali účet s tím, že chtějí od T-Mobile nějaké peníze nazpět. Ostatně, proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě…