Recenze: Sony Xperia SP působí jako návštěvník z budoucnosti

Sony Xperia SP není žádným dravcem, který by se snažil přetlačit přímou konkurenci funkční výbavou nebo neodolatelnou cenou. Dvoujádrový procesor s o něco vyšší frekvencí 1,7 GHz a 1 GB paměti RAM nejsou ve vyšší kategorii žádné terno a kladné body nepřináší ani podprůměrný fotoaparát nebo o něco horší kvality HD displeje s úhlopříčkou 4,6 palce. A cena lehce pod deseti tisíci korun také není zrovna lidová.

Na tento model se musíte dívat spíše jako na návštěvníka z budoucnosti, který v sobě skloubil průhlednou notifikační lištu, bezdotykové ovládání a povedené a svižné uživatelské prostředí. Celkově zkrátka působí hodně provokativním dojmem.

Plusy a mínusy Proč koupit? notifikační proužek

svižné uživatelské prostředí

bezdotykové ovládání

výdrž baterie Proč nekoupit? horší kvalita displeje

podprůměrný fotoaparát

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 9 870 Kč s DPH

Líbí se nám rovněž umístění vypínacího tlačítka hned na dosah palce, téměř vymřelá mechanická spoušť fotoaparátu a spousta dalších příjemných maličkostí. Pokud tedy nehledáte nejlepší poměr ceny a výkonu a líbí se vám lehce futuristické prvky, pak jste na správné adrese.

Vzhled a konstrukce: kouzelný proužek

Xperia SP nepatří k nejlehčím a nejtenčím zařízením na trhu. Po stránce designu by šlo spíše o šedivou myš, nebýt několika zajímavých detailů. Tím nejdůležitějším je bezesporu spodní průhledný proužek, který dioda dokáže rozzářit do několika odstínů. Rozhodně je to daleko zajímavější než běžná stavová dioda u konkurence. Nápad tedy hodnotíme velmi pozitivně a konkurence by se mohla inspirovat.

Druhým lehce nevšedním prvkem je vypínací tlačítko na boku zařízení přesně ve výšce palce. Není tak nutné zbytečně přehmatávat na vrch telefonu a pak se vracet hned zpátky. Kéž by si z toho vzali příklad i někteří ostatní výrobci (Samsung ho má v podobné pozici na boku historicky). Tlačítko je hodně vystouplé nad boční hranu, a výrazně tak dominuje daleko menší spoušti fotoaparátu a dvojici pro regulace hlasitosti. U této dvojice je nutné vynaložit o něco větší sílu pro stisk a tlačítka jsou poměrně tuhá.

Zadní stranu tvoří odnímatelný tenký kus pogumovaného plastu, který při našem testování nevydal ani hlásku. Otázkou je, nakolik tato informace bude pravdivá po několika měsících používání. Nelíbí se nám směrem do stran rozšířené boční hrany, držení telefonu s nimi není příliš jisté. To platí především pro uživatele s menšími dlaněmi, kteří by jinak s podobně velkou úhlopříčkou neměli výraznější problémy.

MicroUSB konektor je trochu netradičně umístěn na boční straně. Pod krytem baterie naleznete slot pro microSIM a microSD kartu. Kapacita vnitřní paměti činí 8 GB a uživateli je přístupných zhruba 5 GB. V základním balení naleznete pouze tradiční sestavu USB kabelu, nabíječky a nepříliš výkonných sluchátek.

Operační systém: příjemné drobnosti

Sony vybavilo Xperii SP dvoujádrovým procesorem Qualcomm MSM8960T, taktovaným na 1,7 GHz, což propůjčuje operačnímu systému příjemnou svižnost a jistě si zahrajete i většinu nejnáročnějších her. Lví podíl na tom má rozhodně operační systém Android 4.1.2 Jelly Bean, který k plynulosti prostředí značnou měrou přispěl. Škoda jen paměti RAM o velikosti 1GB, vyšší hodnota by telefonu určitě slušela více.

Tradiční uživatelské prostředí známé z dřívějších modelů je opět použito i u modelu SP a dost prosvětluje tradiční vzhled Androidu. Kromě změny vzhledu přibylo několik užitečných ikon pro rychlý přístup, usnadnila se práce s widgety a hlavním menu telefonu, které je možné libovolně přeskládat.

Jako velmi příjemný bonus vítáme přítomnost miniaplikací v oknech, kdy si kupříkladu můžete zobrazit poznámkový blok či kalkulačku kdykoliv nad aktuální obrazovkou. S touto funkcí přichází například i modely od Samsungu, jako je třeba Note II.

Především v zimních měsících se bude hodit funkce, která zaznamenává pohyb prstu i těsně nad displejem. V ukrutných mrazech tak nebude nutné sundavat rukavice. Prakticky stejnou funkci měl i starší model Sola, ale u něj tento způsob fungoval pouze v omezené míře. V Xperii SP takto ovládnete celý telefon včetně aplikací třetích stran.

Displej a výdrž baterie: příště lépe

Xperia SP je osazena tradičním TFT displejem s HD rozlišením a úhlopříčkou 4,6 palce. Po stránce jemnosti si tak nemůžeme na nic stěžovat. Problémy však přicházejí, pokud zvýšíte hladinu jasu. Barvy přestanou být syté a zadní osvětlení je zkrátka přesvítí. Je to daň za použitou technologii a konkurenční modely si s tímto faktem většinou poradí mnohem lépe.

Nepříliš dobré jsou i pozorovací úhly a při pohledu ze strany je možné spatřit drobné krystalky a částečné zkreslení obrazu. Nijak zázračná není ani čitelnost na přímém slunečním světle.

Naopak příjemně překvapila výdrž baterie s kapacitou 2 370 mAh, kdy se nám i při nepříliš šetrném zacházení podařilo zůstat na příjmu zhruba dva dny. Konkurence na tom bývá většinou o trochu hůře.

Samozřejmě neustálá datová komunikace nebo například přehrávání videa dokážou s uchovanou energií udělat krátký proces.

Funkce: solidní základ

Jak je známo, Sony si dává záležet na kvalitě předinstalovaných aplikací a ani tento model není výjimkou. Samozřejmostí jsou i široké možnosti propojení s další elektronikou. Nechybí ani tradiční Wisepilot, čtečka QR kódů nebo oblíbený přehrávač Walkman. Musíme pochválit i přítomnost NFC, Bluetooth 4.0 a samozřejmě podporu sítí třetí generace včetně standardu HSPA.

Výrazným zklamáním je však fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Ten totiž pořizuje na svoji kategorii velmi podprůměrné snímky, které ostrostí rozhodně neoplývají. Hodně patrný je nepříjemný šum. Kde jsou ty doby, kdy Sony produkovalo jedny z nejlepších snímačů a konkurenti bledli závistí.

Závěr: široký výběr

Sony Xperia SP rozhodně není jediným návštěvníkem z budoucnosti a podobných modelů nalezneme v portfoliu Sony hned několik. Průhlednou notifikační lištu mají například modely Xperia S, P a U. Nesmí se zapomenout na ani "bondovský" telefon Xperia T, který si od nás odnesl velmi solidní hodnocení.

Z ostatních výrobců modelu SP dýchají na krk především modely jako Huawei Ascend P1, který je zhruba o dva tisíce levnější, nebo LG Optimus 4X HD, jenž má o něco lepší poměr ceny a výkonu. Za slušné peníze se dá pořídit o něco pomalejší a starší, ale stále skvělý Galaxy Nexus, nemluvě o drobném příplatku za Samsung Galaxy S III. Pro Xperii SP se tak asi nerozhodnete kvůli nejlepší ceně a technické vybavenosti, ale spíše proto, že vám tento model nějakým způsobem učaroval.

Huawei Ascend P1 je smartphone s operačním systémem Android. Výbava je naprosto shodná s modelem Ascend P1 S, liší se jen baterií. Toto provedení má článek s kapacitou 1 800 mAh. Telefon má osmimegapixelový fotoaparát, grafický čip SGX 540, wi-fi, Bluetooth 3.0 a další technické vymoženosti. Cena: 8 329 Kč

LG Optimus 4X HD je první oficiálně představený smartphone se čtyřjádrovým procesorem. Dotykový displej typu IPS má HD rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů a velkou úhlopříčku 4,7 palce. K fotografování poslouží osmimegapixelový fotoaparát a ve výbavě je i druhý s rozlišením 1,3 megapixelu. Cena: 9 445 Kč