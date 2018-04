Návštěva nemocnice aneb jak se s mobily zachází v servisu

Jak správně začít

GSMobil Communication

Pokud dojde k poškození mobilního telefonu, ať už vaším přičiněním, cizí vinou nebo zkrátka výrobní vadou přístroje, není to rozhodně žádná příjemná záležitost. V takovém případě jste nuceni vyhledat odbornou pomoc v servisu. Ovšem nedáte-li si pozor, právě tady můžete narazit na první a velmi zásadní problém - výběr vhodného servisního střediska.Když máte problémy se svým zdravím, také svou tělesnou schránku nesvěříte do rukou řezníka, ale určitě vyhledáte odbornou lékařskou pomoc. V případě opravy mobilního telefonu je to stejné. Servisů na mobilními telefony je v současnosti mnoho, ovšem kvalita služeb u spousty z nich je přinejmenším pochybná. Tím samozřejmě nechceme nijak snižovat kvalitu těch ostatních, seriózních. Nejrozumnější volbou je však v drtivé většině případů návštěva autorizovaného servisního střediska. Ceny za opravy jsou v takovém případě samozřejmě vyšší než v neautorizovaném servisu. Ale při opravě se zkrátka příliš nevyplatí vybírat podle nejpříznivějších cen. Zajímá-li vás seznam autorizovaných středisek pro značky telefonů, které jsou v současnosti na našem trhu, pomůže vám tento článek Jelikož jsme chtěli nakouknout přímo pod pokličku, naše kroky směřovaly do autorizovaného servisu GSMobil Communication. Tato společnost je oficiálním partnerem švédské firmy Ericsson a vedle obchodní činnosti (prodej mobilních telefonů a příslušenství - zejména Ericsson) se zabývá také opravami přístrojů této značky. Následující průběh opravy však berte spíše jako univerzální postup, kterého se drží (nebo by alespoň měla) všechna autorizovaná střediska.



Zde se přijímají telefony do opravy

Příjem opravy

Povaha opravy

Při návštěvě servisu přinesete porouchaný telefon na. Pracovníkovi na přepážce při předávání přístroje pokud možno co nejpodrobněji popište závadu. Je-li váš telefon ještě v záruce, nezapomeňte doma. Malá rada, svůj mobil odevzdávejte do opravy bez nabíječky, bez jakékoliv dokumentace (kromě záručního listu, ovšem), klipu na opasek, pouzdra, obalu, nejlépe i bez baterie. Odpadne tím spousta administrace a tím pádem také zkrátíte čekací dobu na vyřízení opravy. Zaměstnanec servisu přijímající vaší zakázku vám podle příznaků, které telefon vykazuje, sdělí možnou závadu a její přibližnou cenu (kromě záručních oprav). Pokud s cenou souhlasíte, dotyčný pracovník zanese do interní databáze potřebné informace:Nakonec dá telefon do krabice, kterou také označí identifikačním číslem a umístí do "fronty" na opravu.Ta je v podstatě nejdůležitějším faktorem, který má rozhodující vliv na pobyt telefonu v servisu. Zásadně ovlivňuje především dvě základní veličiny - cenu a délku opravy. Povahu opravy lze z 90 % určit hned při předávání telefonu zodpovědné osobě. V každém servisu rozlišují opravy do několika úrovní (tzv. levelů). Ty jsou pro všechny značky a typy přístrojů stejné (nebo velmi podobné).

Level 1 - jednoduché mechanické opravy (výměna antén, flipů, šroubů apod.).

- jednoduché mechanické opravy (výměna antén, flipů, šroubů apod.). Level 2 - neletované opravy (výměna sluchátka, mikrofonu, LCD, krytů, apod.).

- neletované opravy (výměna sluchátka, mikrofonu, LCD, krytů, apod.). Level 3 - jednodušší letované opravy (výměna elektronických součástek - rezistory, kondenzátory, apod.).

- jednodušší letované opravy (výměna elektronických součástek - rezistory, kondenzátory, apod.). Level 4 - složitější letované opravy (např. výměna procesoru).

- složitější letované opravy (např. výměna procesoru). Level 5 - nejsložitější letované opravy (např. výměna koncového výkonného zesilovače).

Cena za opravy první úrovně se pohybuje zhruba od 100 Kč do 300 Kč. Oprava spadající pod level 2 - 3 vás vyjde do cca 1000 Kč (bez materiálu). Cena za opravu levelu 4 se pohybuje mezi jedním až dvěma tisíci korun. Za opravu poslední úrovně - Level 5 zaplatíte okolo 3500 Kč (včetně materiálu).

Mnoho oprav lze provést na počkání a jejich cena není příliš vysoká. Potřebujete-li například vyměnit anténu, je to otázka minut a pár set korun. V případě výměny nějaké elektronické součástky se však doba čekání může prodloužit na několik dnů a při placení budete muset sáhnout do kapsy podstatně hlouběji než při výměně antény. Délka opravy je však velmi individuální, neboť také hodně záleží na momentálním vytížení servisu a na jeho kapacitě.



Montážní stůl

Oprava

Vybavení servisní dílny

Přijde-li váš mobilní telefon na řadu, technik vezme krabici s pořadovým číslem, rozpečetí ji a telefon se dostává do samotné dílny. Po ověření předběžně zjištěné závady při přijímání opravy technik provede výměnu vadné části (částí). Pokud je závada většího rozsahu, než se původně předpokládalo, následuje telefonát majiteli, který je informován o nových skutečnostech, včetně vyšší ceny za opravu. Souhlasí-li majitel s případnou novou cenou, oprava může být dokončena.Servisní dílna každého autorizovaného střediska musí splnit určité požadavky na vybavení. Ty zahrnují především základní nářadí (šroubováky, kleště, pinzety, nože apod.), dále páječky, mikro-páječky, mikroskopy, čistící roztoky, složité měřícími přístroje atd. Samozřejmě nelze použít stejné nářadí jako na opravu automobilu.V autorizovaných servisech se například používají speciální šroubováky s pojistkou, která kontroluje dotahování šroubu. Při přílišném tlaku, vyvíjeném rukou na šroub, se pojistka aktivuje, což zamezí stržení šroubu. Cena jednoho takového šroubováku se pohybuje kolem tří tisíc korun.

Dalším nezbytným vybavením autorizovaného servisu jsou i speciální antistatické podložky na každém pracovním stole, nejlépe i antistatická podlaha. Z antistatických podložek je vyveden náramek, který si technik, provádějící opravu, připevní k zápěstí. To způsobí, že se pracovník neustále "vybíjí" a nemůže tak dojít k poškození právě opravovaného přístroje vlivem statické elektřiny. Na pracovišti, kde probíhají samotné opravy, musí být samozřejmě zvláště dbáno na čistotu a sucho.

Testování opravených přístrojů

Po výměně všech vadných komponentů přichází na řadu v podstatě nejdůležitější fáze celkové opravy telefonu. Spravený mobil je připojen k složitému testovacímu zařízení. Jedním z nejuznávanějších v oboru měřících přístrojů, radiokomunikací a technologií pro bezdrátové přenosy, jsou přístroje značky Rhode&Schwarz, jejichž cena se pohybuje řádově ve stovkách tisíc.



Testovací přístroj Rhode&Schwarz

Na těchto zařízeních telefon prochází zatěžovými zkouškami na průměrné i maximální možné hodnoty. Měří se příjem signálu, vysílací výkon telefonu, rychlost přihlášení do sítě, odběr proudu z baterie apod. Celé testování trvá zhruba 15 minut - cca sedm a půl minuty pro testy v kmitočtovém pásmu GSM 900 MHz a stejný čas v pásmu 1800 MHz. Výsledné hodnoty jsou k dispozici na automaticky vytištěném protokolu o měření.

Finále

Dopadnou-li testy dobře, tedy všechny naměřené hodnoty jsou v limitu, pracovník telefon uloží zpět do krabice, kterou zapečetí a uloží ji na místo hotových oprav. Tam už telefon jen čeká na svého majitele, který si ho, po zaplacení oprav, vyzvedne. Majitel ví, jak dlouho by měla oprava trvat, a tak přijde v pravý čas. Když je zakázka vyřízena rychleji, zodpovědný pracovník o této skutečnosti telefonicky informuje majitele.

Tímto způsobem probíhají opravy (nebo by alespoň měly) v autorizovaných servisních centrech pro mobilní telefony. Dostanete-li se tedy do situace, kdy je návštěva v "nemocnici pro mobily" nevyhnutelná, máte nyní už přehled o tom, čím vším váš malý pomocník musí projít.

Na závěr chceme poděkovat společnosti GSMobil Communication za to, že nám umožnila detailně nahlédnout do zákulisí svého servisu.