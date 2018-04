Návrhy na levnější roaming představí EU v Praze

Hovořit spolu budou mimo jiné o návrhu Evropské komise regulovat ceny mezinárodního roamingu, o probíhající revizi pravidel platných pro telekomunikační trh nebo o plánech Evropské komise v oblasti rozvoje informační společnosti. Bez povšimnutí by neměla zůstat ani otázka správy internetu.



Redingová v EU patří mezi ty, kteří chtějí proti mobilním operátorům jednoznačně zakročit, a to například kvůli vysokým poplatkům za přeshraniční volání, takzvaný roaming. Na směrnici, která by měla roaming značně zlevnit a jejíž konečná podoba by měla být známá v červnu, pracuje právě Redingová.

"Je nejvyšší čas, aby vnitřní trh EU nabídl spotřebitelům a podnikatelům, kteří cestují do zahraničí, podstatně nižší telekomunikační poplatky," prohlásila koncem března. "Navrhuji proto, aby se všechny bezdůvodné poplatky za roaming zrušily cestou nařízení EU. Uživatel mobilního telefonu by neměl platit více jenom proto, že cestuje do zahraničí," dodala. - více zde

Žena, která je nepřítelem číslo jedna v očích mobilních operátorů, se chce při tvorbě legislativy inspirovat podobným rozhodnutím z roku 2001, jež donutilo banky snížit poplatky za přeshraniční transakce. Již nyní je ale zřejmé, že její boj nebude snadný. Poplatky za roaming totiž tvoří až 15 procent ze zisků jednotlivých operátorů, kteří na adresu Redingové rozhodně nešetří kritikou a hrozí, že se jí může podařit poškodit celé odvětví.

Se snižováním cen souhlasí i české ministerstvo informatiky. "O snížení cen za roaming se diskutovalo už na poslední loňské Radě ministrů. Všichni se v zásadě shodují na tom, že k nějakému snížení roamingových cen, které dnes převyšují skutečné náklady, by mělo dojít," uvedla dříve mluvčí ministerstva Klára Volná s tím, že jde jen o to návrh vyvážit tak, aby nevedl k nepřiměřenému nárůstu poplatků za místní hovory.