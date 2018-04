Navrhovaná mobilní zařízení od Symbianu a komunikátor Quartz

V době veletrhu Cebit 2000 uvedla společnost Symbian nové návrhy mobilních komunikátorů pro výrobce mobilních telefonů. Symbian o svém systému tvrdí, že je to operační systém pro komunikátory budoucnosti.

Podle Nokie i Symbianu bude v letech 2000 až 2003 na trhu přes jednu miliardu zařízení, která budou fungovat na tomto operačním systému. Systém Symbianu se jeví jako vhodný pro své komunikační schopnosti a konektivitu s PC a zároveň jako ideální platforma pro instalaci a spouštění programů dalších výrobců. Tím by měla být zajištěna snadná modifikovatelnost a flexibilita zařízení.

Symbian vytvořil několik referenční designů, které představil na Cebitu. Podle nich pak mohou výrobci vytvářet své produkty.

Nejspíš nejpřijatelnějším zařízením se stal Quartz, který svým ovládáním bude nejspíše připomínat v jistém smyslu barevný Palm V.

Komunikátor by tak měl splňovat velké množství požadavků. Hlasovou a datovou komunikaci, provázanou s integrací osobního počítače do jednoho zařízení. S Quartzem bychom si například měli postupně zvyknout i na to, že pod pojmem mobilní telefon neuvidíme pouze krabičku s displejem a čísly. Mobilní telefon by se později mělo rozumět i to, že toto zařízení bude mít jako další možnost psaní e-mailu, prohlížení internetu, práci se smart-card a jiné "fíčury".

Komunikátory od Symbianu mají základní vlastnosti shodné. Tyto vlastnosti jim dávají náskok před konkurencí. Například snadné spojení a synchronizace s PC nebo propojitelnost s různými jinými zařízeními pomocí IrDA, či kabelu.

Quartz má konkrétně integrované funkce informačního terminálu a hlasového komunikátoru v sobě a tak se dá očekávat, že toto zařízení bude velmi slibným startem "mobilních telefonů" příští generace. Navíc příjemné a intuitivní ovládání, jaké známe ze stávajících zařízení, založených na Epocu od Symbianu, dá novému Quartzu opravdu velký náskok před konkurencí.