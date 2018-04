Návrh nového číslovacího plánu veřejné telefonní sítě v ČR - dokončení

Ve veřejných mobilních sítích ČR má národní číslo rovněž jednotnou délku 9 číslic a účastnické číslo (SN) má tedy délku 6 až 7 číslic. V číslování mobilních účastníků se první dvě až tři číslice národního čísla svou hodnotou kryjí s hodnotou národního čísla NDC + DN provozovatele příslušné sítě. Podle návrhu mají být nová označení jednotlivých mobilních sítí následující:

711 NMT 450 Eurotel s.r.o.

72 GSM Eurotel s.r.o

73 GSM Radiomobil a.s.

74 GSM Český mobil a.s.

75 až 79 rezerva

V sítích GSM má každý účastník, vedle čísla, kterým je ostatními volen, ještě jedno, resp. dvě čísla, pod kterými je evidován v databázi systému.

Očíslování v analogových sítích

V analogových pevných telefonních sítích má účastnické číslo v každém OMS jednotnou délku, a to i v případě účastníka s provolením. Délka účastnického čísla závisí na:

počtu číslic národního směrového čísla určujícího OMS,

na kapacitě OMS.

Očíslování služeb dostupných v telefonních sítích

Doplňkové telefonní služby

Doplňkové služby jsou v ČR dostupné zkráceným číslem, prvá číslice je 1, resp. 01. Pro evropské harmonizované kódy je rezervováno číslo 99. Prvé dvojčíslí čísla doplňkových služeb typu 1x charakterizuje druh služby (skupinu služeb). Např. podle přílohy C návrhu číslovacího plánu je:

skupina 11 - pro harmonizované evropské kódy a např. 112 - tísňové volání,

skupina 12 - pro zdravotnické a informační služby, např. 1200 až 1229 - celostátní zdravotnické služby, 1230 - havarijní služba ÚAMT,

skupina 13 - pro služby zařízení provozovatelů sítě, např. 1311 - ohlašovna mezinárodních hovorů,

skupina 14 - komerční informační služby, např. přesný čas, Sportka atd.

Přídavné služby (virtuální sítě)

Přístup k přídavným službám je umožněn volbou přestupného znaku 0 a čísla přídavné služby v podobě směrového čísla NDC typu DN. V tabulce jsou uvedena čísla NDC provozovatelů pevných sítí dnešních i budoucích (vstupující provozovatelé 37-69).

Tabulka 4 - Očíslování přístupových kódů provozovatelů pevných sítí: NDC=DN+TC číslo sítě (DN) provozovatel pevné sítě číslo OMS (TC-počet míst) 2 Český Telecom, a.s. 1 až 2 31 Telecom 21, s.r.o. 1 až 2 32 Factcom, a.s. 1 až 2 33 Dattel, a.s. 1 až 2 34 Kabel Plus, a.s. 1 až 2 35 Kabelová televize, s.r.o. 1 až 2 36 FPD Telecom, a.s. 1 až 2 37-69 Vstupující provozovatelé 1 až 2

Přechody z veřejné telefonní sítě do jiných telekomunikačních sítí

Telefonním účastníkům pevné i mobilní sítě jsou dostupné i služby v jiných telekomunikačních sítích. Pro přechod z veřejné telefonní sítě (pevné i mobilní) je nutné volit přestupný znak 0 a přístupový kód (SAC) podle přílohy C návrhu očíslovacího plánu, např. pro přechod do sítě služby selektivního volání (paging) je nutné volit 0713.

Příklady volání

Dále jsou uvedeny pouze některé specifické příklady volby podle návrhu číslovacího plánu. S ohledem na počet sítí i na počet druhů volání může být pochopitelně těchto příkladů mnohem více, to by však překročilo rozsah tohoto článku.