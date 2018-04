Návrh Jednotného pravidla, kterým se stanovuje číslovací plán

Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad předkládá návrh restrukturalizovaného číslovacího plánu. Vaše připomínky zasílejte na adresu: info@ctu.cz do 15. května 2000.

ČÁST I.

Úvod

Současná konfigurace pevné veřejné telefonní sítě umožňuje využít kapacitu 465 mil. účastnických telefonních čísel, která využívá ČESKÝ TELECOM, a.s. pro zhruba 4 mil. HTS (hlavní telefonní stanice), ostatní cca 2,8 mil. blokují jiní oprávnění provozovatelé. Tento stav neodpovídá potřebám našeho vyvíjejícího se telekomunikačního trhu, proto bylo a je nutné změnit strukturu telefonní sítě a číslovací plán pro oblast účastnických telefonních čísel zcela přepracovat.

Nová struktura sítě by měla vyhovět i požadavkům, které přinese vstup České republiky do Evropské unie, zejména nutnost harmonizace českých norem s normami EU. Jedním z nejdůležitějších požadavků EU je zajištění otevřeného přístupu k síti pro všechny provozovatele sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb. S tím souvisí také harmonizace očíslovacích plánů, zejména v oblasti zkrácených čísel a přístupových kódů. Rozšiřuje se požadavek na očíslovací prostor pro obdobné služby v rámci EU. Příčinou trendu rozšiřování číslovacího prostoru pro služby je skutečnost, že klasický telefonní provoz v pevných sítích (hlasová služba) ve vyspělých státech vykazuje v současnosti jen omezený nárůst a telekomunikační trh se proto zaměřuje na nové možnosti široce se rozvíjejících služeb.

Vytvářené místní sítě jsou mezi sebou navzájem a do sítě mezinárodní propojovány přes tzv. síť dálkovou. Dálková síť je v úrovňové struktuře sítě chápána jako druhá úroveň sítě. Na základě digitálních technologií tak může v ČR proběhnout změna struktury sítě na tzv. dvouúrovňovou síť, kterou tvoří nově strukturované místní sítě a dálková síť.

Při přípravě návrhu nového číslovacího plánu bylo přihlédnuto zejména k nutnosti:

Současně byly brány v úvahu především následující okolnosti:

Cílem bylo navrhnout novou strukturu očíslování sítě tak, aby bylo navázáno pokud to bylo možné na stávající očíslování sítě založené na síťových jednotkách UTO a variantně propracovat možnosti začleňování dalších provozovatelů do připravované nové struktury telefonní sítě v ČR, a to jak v místních sítích, tak v dálkové síti. Jednalo se zejména o návrh velikosti a uspořádání nových základních síťových jednotek - OMS, které zásadním způsobem ovlivní strukturální přeměnu telefonní sítě.