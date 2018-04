Návrat v plné parádě. Ultratenký odolný Panasonic pojede na androidu

Panasonic představil smartphone Eluga ještě před zahájením veletrhu MWC. V Evropě se začne prodávat už v dubnu letošního roku. Podobu novinky už nějaký čas známe. Japonský výrobce totiž návrat na evropské trhy oznámil už v prosinci a při té příležitosti ukázal podobu smartphonu.

Designu telefonu není co vytknout, působí elegantně. Zaujme velmi tenkým tělem s tloušťkou pouhých 7,8 milimetru. Ta je po celé délce stejná, na rozdíl od některých konkurenčních modelů.

Na první pohled na to Eluga nevypadá, ale výrobce mu dal do vínku zvýšenou odolnost. Telefon splňuje certifikaci IP57, telefon je tak odolný vůči prachu a vodě. V hloubce jeden a půl metru by měl bez úhony vydržet půl hodiny. Telefon je také velmi lehký, hmotnost 103 gramů je nižší než u podobně vybavených konkurentů.

Eluga bude zpočátku používat osvědčený android 2.3.5 Gingerbread. Už v létě je ale naplánovaný update na nejnovější android 4.0 Ice Cream Sandwich. Telefon je vybaven dvoujádrovým procesorem s taktem 1 GHz. Paměť RAM má kapacitu 1 GB, vestavěná uživatelská paměť potom 8 GB. Uživatelskou paměť ale nebude možné rozšířit pomocí paměťových karet.

OLED displej má rozlišení qHD a úhlopříčku 4,3 palce. Fotoaparát je osmimegapixelový a má automatické ostření, blesk však chybí. Telefon přehraje video kodek DivX a audio soubory ve formátu Ogg Vorbis. Samozřejmostí je satelitní navigace, Bluetooth nebo USB Mass Storage. Telefon podporuje i bezdrátovou technologii NFC.

Eluga podporuje v sítích třetí generace datové přenosy HSPA+ 21 Mbps. Na internet se lze připojit i přes wi-fi. Telefon podporuje technologii DLNA. Stejně jako většina nových smartphonů i nový Panasonic používá MicroSIM kartu. S nevyměnitelnou baterií s kapacitou 1 150 mAh výrobce udává výdrž až 300 hodin ve stand-by režimu.

Panasonic má s novým smartphonem velké plány. Do konce roku chce v Evropě prodat jeden a půl milionu smartphonů a v roce 2015 japonský výrobce plánuje celosvětově prodat 15 milionů smartphonů se značkou Panasonic. Přístroj bude firma vyrábět v Malajsii.

Panasonic Eluga technická specifikace: