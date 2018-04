Návrat NEC do PDA světa

O novém PDA firmy NEC jsou zatím k dispozici pouze velmi kusé informace. Původní dohady o použité platformě vzaly za své - firma nakonec zvolila systém Windows CE (není zatím potvrzeno, zda se jedná o PocketPC, HPC2000, či Windows CE 3.0 Embedded). Firma si vsadila na CE kvůli jeho "multimediálním schopnostem a provázanosti s PC". Procesor by měl být StrongARM 206 MHz, stejný jako v iPAQu.

PDA bude obsahovat Compact Flash (II type) a Secure Digital Memory Cards slot - mohla by to tedy být taková HandEra světa WinCE. Kombinace slotů by mohla umožnit například bezdrátovou komunikaci přes CF a přídavnou paměť v SD atd..

Počítač by se měl začít prodávat koncem roku v Japonsku, o jeho dostupnosti jinde nejsou zatím žádné informace, stejně jako o ceně..

Zprávu přinesly PC Watch, C/Net a MSBC.

Informací tedy zatím velmi málo, podívejte se tedy zatím alespoň na několik obrázků prototypu :