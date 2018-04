Návod popisující spojení počítače s Windows CE a PC na dálku přes mode

Kancelář na cestách aneb jak spojit Windows CE s PC na dálku





Stává se Vám, že cestujete nebo jste na dovolené či na služební cestě. A právě v takové situaci se nutně potřebujete spojit např. s firemní kanceláří a získat informace, které pro Vás sekretářka nebo kolegové připravili. Je to prosté a jednoduché. Možná Vás napadne otázka "Jak to?" V tomto článku se dozvíte, co k tomu potřebujete, ale hlavně, jak vše nastavit tak, aby to fungovalo.



Hardwarové vybavení

Hostitel - stolní PC s Win 95/98 a modemem

Klient - přístroj s Windows CE s modemem.



Jak a co nastavit

Jen hardwarové vybavení však samo osobě nestačí a tak si ukažme, jak se co má správně nastavit, jak 1) na straně klienta , tak i 2) na straně hostitele .

1) Klient

- bereme v úvahu, že máte již nainstalovaný modem a) Nejprve si vytvoříme nové vytáčecí spojení.

Postup: Začít > programy > kumikace > vzdálené propojení (viz obr1)



obr. 1

b) vybereme vytvořit nove spojení (Make New Connection) a objeví se to, co je na obr 2.



obr. 2

c) zadáme jméno nového spojení např. Moje spojení a zaškrtneme vytáčené spojení, tak jak je tomu na obrázku. Kliknem na Dále> a objeví se obr3.



obr. 3

d) zvolíme si modem, který už máme nainstalovaný, klikneme na Nastavení a objeví se to, co je obr 4.



obr. 4

e) Nastavení portu - necháme jak je nastaveno na obrázku (viz obr 4) a klikneme na Volby volání (viz obr 5)



obr. 5

f) necháme zde zase vše, jak to je, až na jedno - platí pře volání přes GSM, pro pevnou linku je třeba zrušit volbu Počkat na oznamovací tón. Hlavně musíme nastavit tzv. inizializační řetězec modemu. Pro naší FirstFone Radio Card for GSM-900 je tento řetězec

+cbst=7,0,1+crlp=29,29,249,249 .

Bližší informace co jednotlivé parametry znamenají najdete buď v manuálu k modemu nebo v naší tabulce (viz tab 1)

CBST - Select Bearer Service Type

+ CBST=[<speed>[,<name>[,<ce>]]]





values <speed> 0,2,4,6,7,8,66,68,70,71 0=autobauding 2=1200bps 4=2400bps V22bis 6=4800bps V32 7=9600bps V32 8=unkown or network specific 66=1200bps V110 68=2400bps V110 70=4800bps V110 71=9600bps V110 <name> 0,2 0=asynchonous modem 2=sznchronous modem <ce> 0,1; defaults to 1 0=transparent 1=non-transparent

CRLP - Radio Link Protocol

+CRLP=[<iws>[<mws>[<T1>[,<N2>]]]]

Values <iws>,<mws> 29 <T1> 48-250 <N2> 6-250

tab 1

g) klikneme na OK a vrátíme se zpět na obr 3.

Zde kliknem ještě na Volby TCP/IP a dostaneme se na obr6 na Obecné



obr. 6

h) opět vše navolíme tak, jak je tomu na obr6 a klikneme na Názvové servery (DNS) viz obr 7



obr. 7

i) na obrázku (viz obr7) vidíme, jak co dosadit a kliknem na OK

j) opět se dostaneme zpět na obr3, klikneme na Dále> a dostaneme obr8



obr. 8

k) vyplníme K ód země - 420 (ČR), K ód oblasti - 2 (Praha), T elefonní číslo - kam se bude volat - sem se doplní číslo, na kterém je k dipozici hostitelský počítač.(viz obr8)

l) a klikneme na Dokončit a objeví se obr 9



obr. 9

A první část ta větší je hotova. Teď ještě nastavit synchonizaci na klientovy. m) na definovaní synchronizace.

Postup: Začít > programy > komunikace > synchronizace (viz obr 10)



obr. 10

n) Moje spojení je to, co jsme si ve výše uvedených bodech nastavili.

o) klikneme na Spojit... a objeví se, to co je na obrázku (viz obr 11)



obr. 11

p) Vytáčené spojení J méno - jméno (login) uživatele, který má přístup, v našem případě supervisor

méno - jméno (login) uživatele, který má přístup, v našem případě supervisor H eslo - heslo supervisora

eslo - heslo supervisora D oména - jméno domény pokud se připojujeme k NT Serveru

oména - jméno domény pokud se připojujeme k NT Serveru zaškrtneme U ložit heslo

ložit heslo Číslo je to číslo, které jsme už navolili viz bod k (obr8)

Volání z: je zatím prázdné, ale to navolíme když klikneme na volby (popis viz další bod, obr 12)



obr. 12

q) zkontrolujeme jestli je vše, jak je tomu na obrázku (viz obr 12) a klikneme na V zory volání a objeví se obr 13



obr. 13

r) opět vše navolíme, jak je tomu na obr 13 a kliknem na OK, objeví se opět obr 12 a zde kliknem také na OK, tentokrát se objeví obr11. Všimněte si, že se objevilo u Volání z: HPC

s) kliknem na S pojit a už by mohlo začít spojení. Problém je v tom, že jsme ještě nenastavili hostitelský počítač. A tak se na to vrhnem v bodě 2



2) Hostitel

- bereme v úvahu, že máte již nainstalovaný modem a) Nainstalujeme Win CE

Podmínka: propojení stabilního počítače s mobilním počítačem (HPC) seriovým kabelem.

b) Instalace MS Plus pro Win95/98. Zajištění programového vybavení pro vzdálený server.



obr. 14

c) nastavení parametrů sítě OS Win 95 (viz obr 14)

Postup: Start > nastavení > ovladací panely > síť (konfigurace)

nebo Tento počítač > ovladací panely > síť (konfigurace)

I ) neumožnit(zrušit) sdílení souborů a tiskáren

Postup: sdílení souborů a tiskáren... a odškrtneme obě možnosti

II) instalovat klienta sítě Microsoft (MS)

Postup: Přidat > vybrat Klient > Přidat > vybrat MS > vybrat Klient sítě MS > OK

III) pokud je na pracovní stanici instalováno více klientů, pak klient MS musí být uveden jako první v okně Síť > Konfigurace > Nainstalované součásti

IV) Protokol TCP/IP

Postup: Přidat > vybrat protokol > Přidat > vybrat MS > vybrat protokol TCP/IP > OK

V) IP adresa na HPC a stolním PC, které se budou vzdáleně spojovat by měla být stejná. Dále je třeba mít povoleného klienta sítě MS v nastavení Vlastnosti > Vazby

d) Nastavení vlastností Serveru telefonického připojení

Postup: Start > programy > příslušenství > telefonické připojení sitě > server

I) umožnit Allow Caller Access

II) zadat User name: v našem případě OBS\\ EVERYONE

OBS\\ SUPERVISOR III) > Server Type

. ) PPP: Windows 95, Windows NT, Internet

.. ) nažádat zašifrované heslo

e) Nastavení Win CE Service Properties

I) Postup: Start > programy > MS Win CE Services > Mobile Device > communication

. ) umožnit Enable mobile device connection

.. ) umožnit Device onnection via Network

II) kliknout v okně na ikonu mobilního počítače

Postup: Tools > Active Sync Option

. ) Synchronize Mobile...time...

.. ) Automatically synchronize upon connecting

... ) Advanced...

vybrat typ přenosu mezi počítači

Závěr