Návod na změnu nastavení synchronizace

V tomto návodu se dozvíte, jak změnit nastavení parametrů synchronizace Schůzek a Úkolů. Připojte HPC/PPC, se kterým synchronizujete data

Zvýrazněte toto HPC/PPC v seznamu připojených zařízení Zvolte menu Tools/Active Sync Options V okně vidíte povolené služby pro synchronizaci. Pokud není některá položka zaškrtnuta, nebude prováděna synchronizace takové položky. Zvýrazněte položku kterou chcete změnit (například Schůzky - Appointments), tím se stalo přistupné tlačítko Options... v dolní části okna. Zvolte Options... a otevře se okno s detaily synchronizace. Význam položek: Synchronize all appointments - synchronizovat všechny schůzky

Synchronize only the - synchronizovat pouze

(2) past weeks of appointments and - pouze schůzky ze dva poslední týdny a

(All) future weeks appointments - a všechny schůzky v budoucích týdnech

Synchronize only apponiments in selected categories bellow - synchronizovat pouze schůzky z níže zvolených kategorií Důležité! Pokud chcete synchronizovat i stará data musíte nastavit první volbu: Synchronize all appointments - synchronizovat všechny schůzky. Podobně můžete nastavit volby pro duplicitní položky pomocí tlačítka Advaced... Nastavení na obrázku Conflict Resolution Rules - pravidla pro konfliktní situace

If an item changes on both machines - pokud se položka změní na obou přístrojích

Prompt me with the following default action - vyzvěte mne s následující standardní akcí

Skip, don't replace either of item. - Přeskoč, žádnou z položek nenahrazovat Stejným způsobem můžete měnit parametry pro další položky synchronizace. Obrázek ukazuje volby pro Úkoly (Tasks) Význam položek: Synchronize all tasks - synchronizovat všechny úkoly

Synchronize only incomplete tasks - synchronizovat pouze nedokončené úkoly

Synchronize only the - synchronizovat pouze

(xxx) past weeks of active tasks and - pouze aktivní úkoly ze (xxx) posledních týdnů a

(xxx) future weeks of active tasks - a všechny aktivní úkoly v budoucích týdnech

