Návod na volání zdarma s mikrovlnkou a alobalem je skrytá reklama

Ocet, vidlička, hrnek, houba, kolíček, alobal, dva kusy drátu, USB datový kabel a mobilní telefon. Zdánlivě nesouvisející věci vám mohou pomoci k bezplatnému telefonování. Alespoň tak to tvrdí zapálený mladík v následujícím videu.

Než se ale do "zaručeně spolehlivého" pokusu pustíte, doporučujeme vám zjistit, jak to celé dopadne.

Nové virální video má na svědomí mobilní operátor O2 v rámci reklamní kampaně na své tarify Neon.

- TIP: Srovnání neonových tarifů s konkurencí

Co je to virální marketing?

Jak už ze samotného slova "virální" vyplývá, jedná se o jakýsi nakažlivý virus, který se šíří mezi internetovými uživateli. Každá vtipná nebo obzvlášť nápaditá reklama, kterou si lidé mezi sebou začnou posílat sami, se dá považovat za virální.

Pokud se taková nahrávka opravdu povede, zadavatel může mít radost. Bez jakýchkoliv výdajů na umístění reklamy do médií se upoutávka na jeho produkt automaticky šíří skrz internet. Co víc by si jen mohl přát?

V České republice se virální marketing zatím pomalu dostává z plenek. Za úspěšné se dají považovat právě spoty mobilních operátorů. Ty v tuzemsku vždy patřily k nejvtipnějším a nejoblíbenějším.

Vždyť kdo by se dokázal rozčilovat nad reklamami z dob, kdy se náš nejmladší operátor jmenoval Oskar. Třeba nad tou, ve které se Jiří Macháček alias Bob dozvídá, že "na velikosti nezáleží" – pamatujete?

Populární jsou ale i novější – všem zní v uších dozajista ještě nyní vánoční spot z předloňského roku s Petrem Čtvrtníčkem a jeho falešnými soby.

Jednalo se o úspěšnou reklamní kampaň. Aniž by to možná operátor dopředu plánoval, psalo se o něm napříč českými listy a mezi tuzemskými návštěvníky serveru YouTube se tehdy video stalo jedním z nejpopulárnějších.