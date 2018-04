Návod k lokalizaci TascalFileru a TascalExploreru

Nedávno jsme uveřejnili recenzi programů Tascal, pokud je chcete lokalizovat do češtiny, postupujte podle tohoto návodu: Ujistěte se, že máte nainstalovanou českou podporu od firmy Portfolio Praha. Bez ní Vám lokalizace nebude fungovat! Další informace na http://www.port-home.com.

Stáhněte si soubor filer.lcl

Soubor nahrajte na Váš handheld do adresáře

Program Files\ArtSKey\Locals

Resetujte HPC a spusťte češtinu.

Spusťte TascalFiler či TascalExplorer Hurá a je to!