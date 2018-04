Návod: Jak posílat SMS a maily z budky

Posílání textových zpráv SMS a e-mailů z telefonních budek je novinka, na kterou si budeme muset teprve zvyknout. Proto přinášíme podrobný návod, jak aparát obsluhovat. Jako obvykle, začínáme sejmutím sluchátka. Pak dáme stiskem levého horního nepopsaného tlačítka najevo, že budeme pracovat s daty.

Odlišností od mobilu potkáte v budce více, a tak se nedivte, že teď musíte stisknout tlačítko "A".

Právě nastala chvíle pro zadání požadovaného telefonního čísla.

Tímto způsobem můžete zvolené číslo potvrdit nebo jej pomocí klávesy C opravit.

Teď už můžete napsat textovou zprávu.

Pro opravu textu používejte stejně jako na mobilu "C", pro potvrzení zprávy slouží "hvězdička".

Ještě jednou, stejně jako u mobilu, potvrďte odeslání správy.

Teď vyjměte kartu a počkejte na hlášku "OK", která potvrdí průchod vaší zprávy SMS centrem. My jsme čekali zhruba minutu. Zpráva, jež dorazí na mobilní telefon, bude nadepsaná číslem 5500. A pozor, text se vám musí vejít do 160 znaků.

V nejbližších dnech by se návod bez obrázků měl objevit u těchto telefonních automatů a je také přibalen ke každé kartě. Bohužel, za mince zatím textovou zprávu poslat nepůjde, a to ani z automatů Axelit, které fungují na karty i mince. Na závěr připomínáme, že SMS zprávy a e-maily jde posílat pouze při použití nové telefonní karty Trick.

A takhle se bude posílat z budky mail:

E-mail odeslaný z budky může obsahovat pouze 150 znaků včetně adresy. Po doručení bude označen jako odeslaný z telefonního automatu.