Navigátor s hroší kůží - test zařízení Asus MyPal A686

Koncept klasického Pocket PC bez telefonního modulu je v poslední době opravdu na ústupu. Tuto původní koncepci stále více vytlačují univerzálnější komunikátory, přesto je mezi uživateli stále dost příznivců ryzích kapesních počítačů. Vůbec jim přitom nevadí, že kromě Pocket PC musí s sebou vláčet ještě mobilní telefon.

Takovým by se nový Asus MyPal A686 mohl líbit. Hlavním lákadlem je integrovaná navigace, velký kontrastní displej a slušné rozměry. Přibalíme-li výkonný a zároveň úsporný procesor a precizní zpracování, stává se z nového Asusu velmi zajímavé zařízení.

Stručná charakteristika:

Asus MyPal 686 navazuje na dobrou tradici této řady. Spoléhá na přijatelné rozměry, útočí standardně precizním technickým zpracováním a díky integrované GPS poslouží také jako navigace.

Obsah balení

Po rozbalení krabice nečeká na majitele nikterak velké překvapení. Vnitřní skořepina z recyklovaného tvrzeného papíru a v ní, kromě samotného přístroje, hrstka nebo spíše pořádná hrst příslušenství:

Baterie – Li-ion akumulátor kapacity 1 300 mAh.

Cestovní nabíječka – kompaktní rozměry a téměř 160 cm dlouhý kabel nejsou u takové nabíječky obvyklé, obojí ale potěší.

Cigaretová nabíječka – výdrž Asuse při navigování je, jak se později dozvíte, velmi dobrá, na delší cesty ale jistě přijde vhod dodávaná cigaretová nabíječka, jejíž celková délka při nataženém kabelu je asi jeden metr.

Držák do automobilu – sestává ze dvou částí, prvním dílem je “husí krk“ s přísavkou na jednom a kloubovým držáčkem na druhém konci. Samotná přísavka je doplněna mechanismem, který usnadní správné přichycení této komponenty na předním skle automobilu. Druhým dílcem je přípravek na přichycení PDA k držáku. Oba díly jsou zhotoveny ze solidního plastu a tak by při slušném zacházení měly nějaký čas vydržet.

Pouzdro – dodávaná pouzdra nikdy nepatřila, nepatří a k těm nejkvalitnějším ani patřit nebudou, v tomto případě jde o jeden velký kus syntetického materiálu přehnutého na polovinu a spojeného dvěma pásy pružné gumy. K běžnému nošení dostačující, rohy jsou na jedné straně dobře chráněny, přístroj z pouzdra samovolně nevyklouzne. Konstrukce obalu však nedovoluje pracovat s “oblečeným“ PDA, proto možná stojí za úvahu poohlédnout se i po jiném kvalitnějším pouzdře.

Stylus – teleskopický, v základním stavu měří 61 mm při průměru 4 mm, po vytažení se délka vyhoupne k 90 mm, průměr tenčí části je pak 3 mm.

USB kabel – tady padá první drobná výtka, kabel je dlouhý (v tomto případě ale spíše krátký) pouhých 68 cm, většinou to bývá dvojnásobek. Takový kabel však není vůbec drahou záležitostí, takže nákup nového nikomu čáru přes rozpočet neudělá.

Dodávané příslušenství je tedy velmi bohaté, citelná je ale absence nějakého stereo headsetu.

Vzhled, konstrukce a zpracování

“Rock Solid“, hlásá sebevědomě honosný nápis na krabici nového Pocket PC a dává tak tušit, že si na kvalitním dílenském zpracování dali v Asusu velmi záležet. Novinka padne do ruky skvěle a to i přes trochu vyšší půdorysné rozměry, které jsou 70,8 x 117 milimetrů. Největší vliv na pohodlnou manipulaci s přístrojem však má jeho nízká tloušťka necelých 16 mm. Potenciální majitelé se nemusí bát ani vysoké hmotnosti – 165 gramů včetně baterie švy u kapes zcela jistě neroztrhá.

Dílenské zpracování lze s trochou nadsázky opravdu označit za skálopevné. Čelní díl je vyveden z odolného a chladivého broušeného hliníku, což však nelze s určitostí říci o vrchním dílu krytu. Uchopíme-li přístroj po delší době do rukou, je i tato část na dotek příjemně chladná, všichni ale víme, co udělá vhodně zvolený kovový nátěr (viz. například Motorola MPx 200, kterou prozradily až oděrky způsobené delším používáním).

Ano, mohli jsme pro vás v duchu hesla “důvěřuj, ale prověřuj“ provést na zařízení malý test naostřeným redakčním kružítkem, který by maskovaný plast odhalil okamžitě...ale my jsme řekli ne. S největší pravděpodobností je však horní díl skutečně kovový. Spodní část krytu je již kompletně plastová, přesto vyhlíží bytelně a jemné zavrzání se ozve až po vyvinutí větší síly stisku. Kryt baterie zaujímá přibližně třetinu zadní plochy a vysouvá se, na rozdíl od většiny komunikátorů, do strany.

Čelní straně dominuje velký dotykový TFT displej s úhlopříčkou 89 milimetrů, který obepíná černý lem s nápisem GPS. Pod displejem zbylo místo na čtveřici programovatelných tlačítek, kterým můžete přiřadit libovolnou funkci. Prostřední dvojice kláves je, kvůli hlavnímu ovládacímu prvku tvaru kruhu s prostředním potvrzovacím tlačítkem, mírně seříznutá. Po stranách má kruhový ovladač duo reproduktorů, které poskytují velmi příjemný přednes libovolné audio stopy (bráno jen v poměru k ostatním Pocket PC).

V mřížce levého reproduktoru je umístěna dioda, která modrou signalizací informuje o aktivním Bluetooth. Spodní bok ukrývá otvor s tlačítkem pro soft reset a také okénko infračerveného portu. Na horní straně najdeme SD/MMC slot s podporou SDIO a také prvek k uspání, případně úplnému vypnutí přístroje. Na pravém boku je tlačítko k vypnutí podsvícení displeje, což je rychlejší než přístroj uvést do stavu hibernace. Vedle tohoto posuvného prvku je zdířka pro 3,5 mm jack.

Konektor miniUSB je jediným prvkem na poslední nepopsané levé bočnici zařízení. Na horní hraně zadní části se nachází zabudovaná anténa pro příjem GPS signálu, za drobnou gumovou krytkou je pak konektor k připojení antény externí pro ještě lepší příjem. Na rozích je umístěna dvojice gumiček, která zamezí možnému poškrábání krytu při posouvání po stole.

Posledním zajímavým prvkem je skulinka s dotykovým perem v horizontální rovině, což je poměrně netradiční uložení. Uživatelé, kteří drží PDA zásadně v pravé ruce tak mohou na pohodlné vytahování dotykového pera zapomenout. Celkově vzato je vzhled přístroje velmi elegantní a díky kovovým dílům, kruhovému ovládacímu prvku a kombinaci černé a stříbrné se nese tak trochu v retro stylu. Dílenskému zpracování není co vytknout.

Hardwarové vybavení

Asus své zařízení, tedy jak komunikátory tak běžná Pocket PC, zpravidla osazuje výkonnými procesory (většinou je to Intel s taktem 416 MHz, u nejnovější P535 rovnou 520 MHz). Srdce recenzovaného modelu však bije o něco pomaleji, konkrétně jde o čip Intel XScale PXA270 na frekvenci 312 MHz. Nejde sice o žádný výkřik poslední doby, přesto je to procesor dostatečně rychlý a na většinu potřeb dostačující – výkonnostní problém tak nepocítíte ani při playbacku optimalizovaného videa nebo navigaci.

Asus zvládne i většinu 3D her vyjma těch nejnáročnějších (Tony Hawk’s Pro Skater). Použitý čip je tedy kompromis mezi výkonem a cenou a pozitivně se podepisuje na výdrži zařízení na jedno nabití. Výkon tedy není nijak ohromující, přesto je v ROM obsažena aplikace k řízenému taktování procesoru. V nabídce je maximální výkon (odpovídá 312 MHz), dále volba Normal (208 MHz), nejúspornější provoz pak ukrývá možnost Power Save, která čip přiškrtí až na 104 MHz (všechny údaje jsou vyčtené pomocí programu TCPMP). Poslední alternativou je vsadit na automatický režim, kdy si systém sám nastavuje adekvátní rychlost procesoru v závislosti na aktuálním vytížení.

Paměťová výbava je zcela průměrná - 128 MB FlashROM a 64 MB RAM je dnes pro každé Pocket PC pod Windows Mobile 5.0 nutný základ. V poslední době často bývá uživatelská ROM dvojnásobná, tady se ovšem podobné překvapení nekoná. Na čistém zařízení má uživatel k dispozici 37,97 MB paměti pro běh aplikací a 66,68 MB paměti uživatelské, kterou ale lze multiplikovat paměťovou kartou.

Jelikož bude nový Asus svému majiteli jistě sloužit jako navigace, pak se bez pořádného paměťového dopinku typu SD zkrátka neobejdete - mapy ukousnou i několik stovek megabajtů datového prostoru. Při testování jsme používali SD kartu San Disk Ultra II kapacity 2 GB, žádný problém by neměl nastat ani se čtyřgigovkou. Na podporu SDHC si ale ještě musíme chvíli počkat.

Testovaný vzorek obsahoval verzi ROM V03.0642.00 WWE 0409 a nebyl lokalizován do češtiny. Asus MyPal 686 tedy poskytuje dostatečný výkon pro většinu aplikací, patříte-li však k milovníkům nejmodernějších 3D her nebo holdujete-li přehrávání neupraveného videa, pak vaše požadavky nejspíš nesplní.

Displej a ovládací prvky

Papírově jde o transflexivní TFT displej s nanesenou dotykovou vrstvou a při úhlopříčce 3,5“ nabídne rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. Mnoha čtenářům možná po přečtení této informace vymizel úsměv z tváře a MyPal 686 již pro ně přestává být zajímavým, přeci jen taková úhlopříčka je poslední dobou typičtější pro VGA rozlišení. Konkurenční modely jako Fujitsu Siemens LOOX C550/N560 nebo Acer n300 to jen potvrzují.

Přesto není důvod použitý zobrazovač hatit, rozlišení není vše. Dovolíme si ale jednu poznámku ohledně vyhlazování písma ClearType. Na běžných zařízeních vypadá obrazovka Dnes bez vyhlazování nevábně – písmenka jsou kostrbatá a vůbec, zde však při aktivaci ClearType dojde k až přílišnému rozmáznutí fontu a text je pak i hůře čitelný.

Displej se najednou rozzáří až 16-bitovou barevnou hloubkou, což je pro použitý operační systém Windows Mobile 5.0 maximem. Dotyková vrstva byla u testovaného kousku dostatečně citlivá a během téměř třítýdenního testování jsme nenarazili na žádný problém. Barevné podání je velmi dobré, bílá je skutečně bílou a ne nažloutlou, s čímž jsme se již několikrát setkali.

Důležitým parametrem displeje je rovněž jeho čitelnost na přímém slunci, na kterém se značnou měrou podílí nastavený jas. Ten lze regulovat a teď se podržte, v až třiadvaceti stupních, škála je tedy “nasekána“ opravdu najemno. Zmíněná čitelnost pod palbou slunečních paprsků je na nejvyšší stupeň zcela dostatečná, při používání PDA v noci naopak vystačíte s druhým stupněm. Jas lze regulovat jednak pro běh na akumulátor a pak také pro provoz při nabíjení a synchronizaci.

V podrobnějším nastavení se kontroluje interval podsvětlení displeje bez manipulace s PDA. Pod displejem se obvykle nacházejí ovládací prvky k obsluze zařízení a nový Asus není výjimkou. Čtveřice kláves je zhotovena z pevného plastu, jejich stisk je jasný a navíc není doprovázen žádným hlasitým lupáním. Hlavní ovládací klávesa ve tvaru mezikruží je pravděpodobně také z plastu, díky povedené povrchové úpravě ale budí dojem kovu. Postřední potvrzovací tlačítko je plastové a nestydí se za to.

I přes trochu větší rozměry zařízení je jeho ovládání pohodlné a palec i drobnější ruce hravě obslouží všechny potřebné kontrolní elementy. Při psaní dokumentů se však o slovo nutně přihlásí stylus – vyťukávání drobných písmenek na softwarové klávesnici není nic příjemného a o efektivním psaní nemůže být řeč.

Zvuk

Asus se nenechá zahanbit ani v oblasti zvukových schopností. Přednes je vynikající, a duo reproduktorů jistě oceníte především při navigaci. Reprodukce je i při nastavené nejvyšší hlasitosti poměrně čistá a bez většího zkreslení. Uživatelé, kteří se prostřednictvím Pocket PC rádi oddávají poslechu muziky, jistě potěší konektor na klasický 3,5 mm jack. Stereo headset sice není součástí balení, my jsme ale zvukové schopnosti přesto otestovali pomocí kvalitních sluchátek Koss Porta Pro. A výsledek?

Vynikající, do uší Asus pouštěl velmi čistý zvuk, který ani při vyšším nastavení hlasitosti nevykazoval zašumění nebo zkreslenost. Kromě hlasitosti reproduktorů lze dále nastavit vyvážení, basy a 3D zvukový efekt.

Komunikace

V oblasti komunikace nabízí Asus poměrně široké služby. Hned na úvod ale uveďme, že chybí integrovaný Wi-fi modul, kterým disponují i cenově dostupnější modely z řad konkurence (Acer c530). Asus 686 tento nedostatek kompenzuje alespoň naprosto bezproblémovým Bluetooth verze 2.0. Použit je ovladač Broadcomm verze 1.7.1 sestavení 9401 a při testování se modul choval naprosto korektně a vše ukázkově fungovalo. Vyzkoušeli jsme transfer dat mezi 686kou a dalším Pocket PC (i desktopem), synchronizaci přes ActiveSync i připojení externí GPS. Přes BT lze také prohlížet soubory na “spárovaném“ zařízení, což u dřívějších modelů samozřejmé nebylo. Podporován je také audio profil AD2P k bezdrátovému poslechu muziky.

Infračervený port zvládá přenos dat rychlostí asi 14 kB/s, každý tedy raději využije Bluetooth, pokud to půjde. Kromě bezdrátových rozhraní se pochopitelně nabízí i spojení běžným USB kabelem. Jde o rozhraní USB 1.1, takže vyšší přenosovou rychlost než 1,5 MB/s z Asusu nevymáčknete. V samotném nastavení USB lze volit mezi rychlým a pomalým profilem pro synchronizaci s ActiveSync, důležitější je ale podpora Mass Storage, která dělá ze zařízení čtečku karet. Pro transfer dat mezi PC a PDA tak není třeba mít nainstalován ActiveSync.

GPS navigace

Služby, které novinka poskytuje coby navigace, jsme důkladně prozkoušeli za pomocí nejnovější verze programu TomTom, jedničky v oblasti navigačního softwaru. Nechyběl samozřejmě balík map pro střední Evropu. Nastavení GPS: GPS program port: (None) – nevyplňovat GPS hardware port: COM5 Baud rate: 9600

Technologicky jde o integrovaný 20ti kanálový satelitní přijímač SiRF Star III, který slibuje vysokou citlivost a přesnost. V praxi jsme nezaznamenali jediný problém – navigování probíhalo bezproblémově, zaměření pozice i v husté městské zástavbě bylo docela rychlé, i když ne tolik jako za městem. Pro ještě lepší signál je možné přístroj vybavit externí anténou.

Ke komfortu navigace přispívá velký displej, oproti běžným úhlopříčkám 2,8“ je to citelný rozdíl. Škoda jen, že Asus nepodporuje funkci RDS. Sháníte-li tedy zařízení s bezproblémovou navigací a nutně nemusí jít o komunikátor, pak by vám při brázdění neznámých plání i bloudění klikatými městskými uličkami mohl nový Asus posloužit velmi dobře.

Softwarová výbava

Jak již bylo řečeno, novinka běží pod Windows Mobile 5.0 for Pocket PC a balíkem AKU 2.6. Nadstandardní výbava v oblasti aplikací ale není bohatá. Přesněji řečeno je nulová, neboť ji tvoří pouze balík Pocket Office (Word, Excel, Power Point) a další aplikace obsažené přímo v ROM – Internet Explorer, File Explorer, Picture & video, Media Player.

Nadstandardní je ale utilita Asus Status, která informuje o stavu paměti (ROM, RAM, paměťová karta), nastaveném výkonu procesoru a režimu USB (slow, turbo, mass storage). To vše lze kontrolovat přímo z obrazovky Dnes. Pocket PC s GPS často nabízejí v základu navigační software, u Asusu na něco podobného nespoléhejte.

Výdrž a výkon

Výdrž zařízení na jedno dobití je u každého kapesního počítače velmi podstatným parametrem. Asus spoléhá na Li-ion akumulátor kapacity 1 300 mAh, který spolu s docela úsporným procesorem vykazuje výborné výsledky. Přístroj jsme na výdrž otestovali při několika běžných úkonech. Výsledky jsou takové:

Přehrávání videa: 5h 10 min

Navigace: 5h 45 min

Hlasitá reprodukce Mp3: 26h 30 min

Během všech testů byly spuštěny pouze ty nejnutnější aplikace, jas byl nastaven na poloviční intenzitu (stejně tak i hlasitost reproduktoru) a výkon procesoru byl maximální. Testy ukončilo až automatické odpojení SD slotu při velmi nízkém stavu hlavní baterie.

Výsledky získané programem Spb Benchmark Název Asus MyPal A686 Asus MyPal A639 OS WM 5.0 for PPC WM 5.0 for PPC Procesor Intel 312 MHz Intel 416 MHz Spb Benchmark Index 340 996 CPU Index 916 1854 File system index 152 505 Graphic index 1815 4967 ActiveSync index - - Platform index 367 698 Write 1 MB file (kB/s) 616 1912 Read 1 MB file (kB/s) 1.22 15.1 Copy 1 MB file (kB/s) 772 1478 Write 10 kB x 100 files (kB/s) 108 348 Read 10 kB x 100 files (kB/s) 0.915 3.46 Copy 10 kB x 100 files (kB/s) 104 428 Directory list of 2000 files (thousands files/s) 8.17 6.68 Internal database read (records/s) 1126 1562 Graphics test: DDB BitBlt (frames/s) 39.2 325 Graphics test: DIB BitBlt (frames/s) 18.7 40.3 Graphics test: GAPI BitBlt (frames/s) 654 851 Pocket Word document open (kB/s) 7.49 11.1 Pocket IE HTML load (kB/s) 8.89 6.79 Pocket IE JPEG load (kB/s) 136 132 File Explorer large folder list (files/s) 286 569 Compress 1 MB file using ZIP (kB/s) 75.2 244 Decompress 1024x768 JPEG file (kB/s) 375 623 Arkaball game (frames/s) 175 264 CPU test: Whetstones MFLOPS (mop/s) 0.059 0.078 CPU test: Whetstones MOPS (mop/s) 42.9 56.6 CPU test: Whetstones MWIPS (mop/s) 3.79 5.02 Memory test: copy 1 MB using memcpy (MB/s) 59.6 106

Hrubý grafický výkon sice není hlavní devizou tohoto modelu, jak vypadají konkrétní čísla zjistíte z uvedené tabulky získané programem Spb Benchmark a při testovacím režimu v audio/video playeru TCPMP.

Benchmark režim v multimediálním přehrávači TCPMP Takt procesoru Rychlost přehrávání v % Turbo (312 MHz) 184,77 Standard (206 MHz) 142,63 Economic (102 MHz) 78,77

Další testy (VS Benchmark, Gx Mark) se nepodařilo provést, protože po spuštění došlo k rozhození grafiky obrazu. To se mimochodem stalo i při spuštění navigačního softwaru TomTom a tak bylo vždy nutné přepnout režim displeje na landscape. Problémy u zmíněných aplikacích prověřujících výkon to však nevyřešilo.

Konkurence

Největším soupeřem, s nímž se Asus utká o náklonnost uživatelů, je Acer c510. Jejich výbava je, až na rozdílné velikosti displejů a použitého procesoru, v podstatě totožná. Ve prospěch recenzovaného přístroje mluví větší a tím k navigaci vhodnější displej a precizní dílenské zpracování. Acer vrací úder nízko posazenou cenou, která činí ani ne 7000 Kč, což je oproti necelým devíti tisícům za Asus citelný rozdíl. Acer c510 ale není jediným rivalem, konkurence se ukrývá také ve vlastních řadách. Tím největším je model MyPal A696, který kromě satelitní navigace nabízí také integrované Wi-fi a rychlejší procesor. Tento vylepšený model se u nás ale zatím neprodává.

Asus MyPal A686 a Acer c510 - technické specifikace Název Asus MyPal A686 Acer c510 (c530) Rozměry [mm] 117 x 70,8 x 15,7 108 x 58 x 16,8 Hmotnost 165 g 122 g OS WM 5.0 for PPC AKU 2.6 WM 5.0 for PPC AKU 3.2 Procesor Intel XScale 312 MHz Samsung SC32442, 300 MHz RAM 64 MB 64 MB ROM 128 MB 128 MB Paměťový slot SD/MMC, SDIO SD/MMC, SDIO Rozlišení displeje 240 x 320 px 240 x 320 px Barvy 65 536 65 536 Úhlopříčka 3,5" (89 mm) 2,8" (72 mm) Wi-Fi ne ne, (802.11 b/g) GPS SiRF Star III, 20 kanálů SiRF Star III, 20 kanálů Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 Infraport ano ne FM rádio ne ne Audio výstup 3,5 mm jack 3,5 mm jack Reproduktor stereo mono Baterie 1 300 mAh 1 200 mAh Další USB Mass Storage USB Mass Storage Cena (nejnižší) 8 120 Kč 6 863 Kč, (8 234 Kč)

Sečteno podtrženo Nadchl-li vás recenzovaný Asus natolik, že již teď marně bádáte v paměti, kde že je vaše tajná schránka s penězi, pak vám koupi rozmlouvat rozhodně nebudeme. Asus MyPal 686 je povedené Pocket PC s dostatečně rychlým procesorem, výborným technickým zpracováním a plnohodnotnou satelitní navigací zároveň. Použitý procesor je navíc ideálním kompromisem mezi hrubým výkonem a energetickou náročností. Velký a kontrastní displej s úhlopříčkou téměř 90 milimetrů oceníte nejen při navigaci, ale přiznejme si to – u takto velké úhlopříčky bychom dnes přeci jen čekali jemné VGA rozlišení. Za větší chybu však považujeme absenci Wi-fi, kterou spolu s GPS nabídl konkurenční Acer c530. A navíc za stejné peníze. Proč koupit? výborné dílenské zpracování

kovové šasi

slušná výdrž na jedno nabití

velký displej

kvalitní GPS Proč nekoupit? pouze QVGA rozlišení

problémy s rozhozením grafiky u některých aplikací

cena mohla být nižší Kdy? V prodeji Za kolik? Doporučená cena 8 590 Kč (www.asus.as)