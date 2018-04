Navigační systém Galileo bude - zaplatí ho zemědělci

Unie musí do jednoho ze svých nejambicióznějších projektů vložit ještě 2,4 miliardy eur. Galileo musí být zaplacen z veřejných peněz poté, co navigační systém nebylo schopno dokončit konsorcium soukromých firem. Celý projekt přitom bude stát 3,4 miliardy eur, přičemž jednu miliardu eur již EU vyčlenila v minulosti.

S Galileem úzce souvisí i financování Evropského technologického institutu, jehož zřízení dnes schválila Rada pro konkurenceschopnost EU. To by mělo přijít na celkem 300 milionů eur, jež se rovněž podařilo najít.

Největší část peněz na Galileo nakonec poputuje z peněz, které pro letošek zbyly v rozpočtové kapitole zemědělství. Celkem jde asi o 1,6 miliardy eur.

EU tak nevezme peníze, které by měly být použity v zemědělství v budoucnu, jen ty, co zůstaly nevyužity letos. Původně se přitom uvažovalo i o využití peněz, které měly být teprve využity. Zbytek finančních prostředků se státům podařilo nalézt v rozpočtových rezervách a v dalších kapitolách.

Galileo by se měl stát konkurentem amerického systému GPS (Global Positioning System), který měl Evropě pomoci získat nezávislost i přinést zisk a nová pracovní místa. Nedávno se EU a USA nicméně dohodly na propojitelnosti obou systémů. Satelity by měly být rozmístěny do roku 2013.

Galileo by pak měl nabídnout lepší a přesnější pokrytí než GPS. Avšak i Američané svůj systém hodlají zdokonalovat, vlastní projekty chystají i další země, zejména pak Čína.