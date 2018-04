Navigaci snů jsme našli a otestovali v octavii a sportovním passatu

Může se zdát, že investice do vestavěného sytému v automobilech je zcela zbytečná, když stejnou práci zastane i přenosné zařízení kapesních rozměrů. Na druhou stranu má ale řešení přímo od výrobce automobilu své velmi silné stránky. Především je to komfort ovládání, nejste ani nuceni po každé jízdě navigaci odpojovat a odnášet. Při používání pak oceníte také napojení navigačního systému na všechny související systémy ve voze.

Poslední generace pevně zabudovaných navigací ve vozech koncernu VW nese označení Columbus. Jde o DVD navigační systém v kombinaci s 30GB harddiskem, který zaujme především podporou češtiny nejen v menu, ale také v případě hlasových povelů. Nechybí ani dvojice displejů, jeden hlavní barevný na středové konzoli a druhý přímo na přístrojové desce před řidičem, který zobrazuje nejdůležitější údaje a piktogramy o změně směru jízdy.

Navigační systém jsme otestovali nejen ve Škodě Octavia, ale také v novém sportovním Volkswagenu Passat CC, který láká především na originální design a velmi dobré jízdní vlastnosti. Škodovka si za navigační systém RNS 510 účtuje v závislosti na modelu od 50 do 70 tisíc korun, Volkswagen si jej pak cení přibližně o deset tisíc více. Cena tak zůstává oproti přenosným zařízením výrazně vyšší. Zároveň je ale jedním z mála důvodů, proč si při koupi nového automobilu tuto navigaci nepořídit.

Konstrukce a ovládání - komfort, pohodlí a konečně čeština

Jak v octavii, tak u Passatu CC má hlavní část navigačního systému své místo na středovém panelu, kde je umístěna nad ovládáním klimatizace. U volkswagenu je položena o něco níže, což je dáno odlišnou polohou řidiče. Velký širokoúhlý displej je tak stále na očích a nebrání ani výhledu z vozu jako řešení s výsuvnou obrazovkou. Kolem displeje najdeme také poměrně velké množství tlačítek, podle kterých se může zdát, že displej nebude dotykový. Opak je ale pravdou, z celkem osmi tlačítek rozsetých kolem displeje totiž slouží k ovládání navigace pouze tři, ostatní najdou uplatnění u multimediálních funkcí a při nastavení.



Skutečnost, že jsme při ovládání nebyli odkázáni jen na dotykový displej, jsme ale velmi ocenili. Při jízdě je totiž vždy jednodušší a především bezpečnější stisknout jedno výrazně profilované tlačítko než to samé udělat na dotykovém displeji. Jako velkou výhodu vidíme také použití druhého displeje na přístrojové desce. Ten slouží k zobrazení základních navigačních povelů, při většině situací tak není nutné odpoutávat pozornost pohledem na hlavní displej.

I přes množství tlačítek ale zůstává hlavním ovládacím prvkem dotykový displej. Ten nabídne vedle rozměrů, o kterých se přenosným navigacím ani nezdá, také velmi jasné zobrazení a je velmi dobře čitelný i za přímého slunce. Jediné, co bychom snad mohli postrádat, byla možnost naklonění displeje, jak je tomu například u pevně zabudovaného navigačního systému Toyota. Jde o DVD navigační systém, potřebná data jsou tedy uložena na disku DVD. Po prvním vložení si ale zařízení data zkopíruje na vnitřní 30GB harddisk, a slot pro DVD tak není obsazen navigačním diskem.

Ovládání samotné je velmi jednoduché. Jedno tlačítko napravo od displeje slouží pro aktivaci navigace, další dvě pak pro zobrazení mapy a aktuálních dopravních informací. Další úrovně se již ovládají přes dotykový displej, který nabídne díky velkým rozměrům přehledné grafické ikony v nabídkách. Poprvé máme před sebou také pevně zabudovaný navigační systém s kompletní podporou češtiny.

Mapové podklady - přednost dostal Navteq

Zatímco předchozí modely navigací pro volkswagen pocházely z dílen Blaupunktu, tak tento model vyrobil VDO Siemens. Tato změna má však za následek i změnu dodavatele map, místo Tele Atlasu je to tedy Navteq. V nabídce jsou dvě varianty mapových podkladů - západní a východní Evropa, přičemž Česko je v obou těchto verzích.

U nás ale nebyly až donedávna mapy Navtequ tak podrobné jako v případě konkurenčního Tele Atlasu. Před rokem však došlo k výraznému zlepšení a radikální aktualizace map zahrnuje nejen dostatečné pokrytí celé České republiky, ale také okolních zemí.

Vyjíždíme a necháváme se navigovat

Tím nejdůležitějším pro samotnou navigaci je najít ten správný cíl cesty. Zde nabídne navigace opravdu bohaté možnosti, které jsou plně srovnatelné s nejlepšími přenosnými zařízeními. Vedle běžných možností, jako je zadání přesné adresy, polohy na mapě nebo výběru z naposledy hledaných cílů, nechybí ani vyhledávání přes poštovní směrovací číslo, křižovatku nebo přesné zadání zeměpisných souřadnic. Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle, jedno tlačítko v hlavním menu je pak vyhrazeno pro navigaci domů. Problém není ani se zadáváním dílčích cílů, jednoduše tak zvolíte, přes která místa chcete postupně projet až do cíle vaší cesty.

Velmi praktickou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Body zájmu umí navigace vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích, vybrat si můžete také ty nejbližší, v určité lokalitě nebo zadat přesný název. Během navigace pak ukazuje jednotlivé body přímo na mapě a můžete si nechat zobrazit také seznam zájmových bodů, přes které po vámi zvolené trase pojedete.

Po nalezení cíle nabídne navigace tři možné trasy, které se velmi přehledně zobrazí na mapě a nechybí u nich ani údaje o vzdálenosti a době jízdy. První trasa je ta, kterou navigace doporučuje a je brána jako nejrychlejší, druhá je pak optimální. Třetí možnost je nejkratší cesta k cíli, která ale nebývá samozřejmě tou nejrychlejší. Výběr ze tří tras je možné v menu navigace také vypnout. Samotný výpočet je velmi rychlý, ani s nalezením satelitů jsme problémy neměli.

Mapa při navigaci je poměrně jednoduchá a díky tomu i velmi přehledná. Barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky ale také dálnice, včetně označení směru provozu. Díky rozměrnému displeji se na navigační obrazovku vejde mnoho informací, které tak jsou velmi přehledné. Při samotné navigaci nechybí na základní obrazovce údaje o vzdálenosti k následující změně směru včetně grafického znázornění, název aktuální silnice, vzdálenost a čas příjezdu do cíle. Je možné si vybrat z několika různých pohledů na mapu, pevně nastavit měřítko zobrazení nebo nechat přiblížení nastavovat automaticky. Jednou z pokročilých funkcí navigace je také úprava zobrazení na displeji dle aktuální situace.

Zobrazení je přehledné také na druhém displeji na přístrojové desce. Ten byl u námi testovaných modelů monochromatický, existuje však také verze s barevným displejem. Vzhledem k tomu, že je displej umístěn na přístrojové desce kryté před sluncem, je stále dobře čitelný a řidič není nucen odpoutávat pozornost od dění před vozidlem. Při většině situací nás i bez pohledu na mapové zobrazení na hlavním displeji dovedl správně a bez problémů do cíle. Pokud se ale dostanete na složitější křižovatku nebo místo s více možnostmi odbočení do stejného směru, se šipkami a dalšími jednoduchými značkami si nevystačíte a musíte se ujistit pohledem na hlavní displej.

Zaujala nás i hlasová navigace, která patří mezi jedny z nejlepších, s jakými jsme se prozatím setkali. Hlas je na poslech velmi příjemný a také slovosled je na velmi vysoké úrovni. Navigace nehlásí jen strohé povely, ale často seskupuje příkazy do krátkých vět. Nechybí ani hlasové informace o čísle silnice, na kterou máte sjet, nebo v jakém se máte držet pruhu. Informace o správném řazení v jízdních pruzích navíc navigace zobrazuje také na hlavním displeji.

Další funkce - aktuální doprava, telefon a multimedia

Navigace ve vozech koncernu Volkswagen má velmi dobře propracovaný systém příjmu a zpracování aktuálních dopravních informací. Všechny přijaté zprávy je možné stiskem tlačítka nechat zobrazit textově pod sebou, po rozkliknutí jednotlivé položky se pak zobrazí detailní popis události včetně času jejího přijetí. Navigace také automaticky reaguje na aktuální dopravní situaci, podle které i upraví vaši trasu. Jednotlivé aktuální dopravní informace zobrazuje také na hlavním displeji, například u kolony tak vidíte na mapě za sebou stojící řadu aut v daném úseku.

Zařízení RNS 510 ale není jen navigace, jde o velmi povedený multimediální systém. Kromě navigace tak lze samozřejmě naladit rádio, pouštět hudbu na CD, a to i ve formátu MP3, a také přehrávat video na DVD. Sledování filmů je možné z bezpečnostních důvodů jen u stojícího vozidla, pokud se ale systém propojí s příplatkovými obrazovkami v opěrkách předních sedadel, je možné pustit filmy pro spolujezdce jedoucí vzadu. Multimedální soubory lze do tohoto systému dostat také prostřednictvím paměťové karty SD, slot se u obou testovaných modelů nacházel hned pod hlavním displejem. Všechna multimédia je možné samozřejmě zkopírovat na vestavěný pevný disk s kapacitou 30 GB.

Pokud si připlatíte, můžete tento systém rozšířit o hybridní televizní tuner DVB-T, který umožňuje příjem digitální televize včetně teletextu s příslušným zpravodajstvím. Také tato funkce je v zájmu bezpečnosti funkční jen při stojícím automobilu. Dokoupit je možné i handsfree pro bezpečné telefonování za jízdy přes bluetooth. Na přání dodávaná příprava pro mobilní telefon Bluetooth Premium umožňuje po stisknutí tlačítka "Phone" přístup k menu na dotykové obrazovce. Můžete pak listovat v telefonním seznamu nebo zadávat čísla přímo na obrazovce. Trochu nás zamrzelo, že i přes poměrně vysokou cenu systému samotného není bluetooth handsfree jeho součástí a uživatelé jsou nuceni si za něj připlatit.

Co říci závěrem

Navigační systém RNS 510 montovaný do vozidel koncernu VW nás zaujal především jednoduchým ovládáním a použitím dvojice displejů. Zatímco ten hlavní, barevný, který je umístěný na středovém panelu, je výborným rozcestníkem pro všechny multimediální a navigační funkce, tak monochromatický, malý displej na přístrojové desce velmi napomáhá při navigaci v případě, že nechcete odpoutávat pozornost pohledem stranou na displej hlavní. Ovládání samotné je také na vyšší úrovni než u přenosných zařízení, líbilo se nám i větší množství tlačítek, ovládání na volantu a v neposlední řadě i širokoúhlý dotykový displej. Ten slouží nejen pro navigaci samotnou, ale je to také grafické rozhraní pro další systémy ve vozidle.

Velké plus dáváme navigaci také za podporu češtiny jak v menu, tak také v případě hlasových povelů. Tato zdánlivá drobnost, která je dnes u většiny přenosných přístrojů naprostou samozřejmostí, se totiž do vestavěných systémů ve vozidlech dostává jen velmi pomalu. Vysoká je samozřejmě cena, která mnohokrát převyšuje tu u přenosných navigací. Jestliže se ale podíváme do ceníků výrobců automobilů, kde jsou i jiné doplňky a příslušenství řádově dražší než v běžném prodeji, vidíme cenu za vestavěnou navigaci v jiném světle. Pokud se tedy při koupi nového automobilu rozhodujete, zda připlatit za tuto vestavěnou navigaci, nemusíte mít obavu. Za své peníze totiž dostanete velmi povedeného společníka na cesty.