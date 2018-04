Navigace začínají bloudit. Stačí k tomu rušička za tři tisíce

Už dnes mají navigace občas problémy s takzvaným elektrosmogem, kdy je přijímač přehlcen signály a nedokáže si z nich vybrat ty správné. V důsledku toho není například navigace schopná určit správnou polohu. Navíc se na trhu objevují i rušičky, které pracují na podobném principu jako rušičky mobilních telefonů (viz Rušičku mobilů pořídíte za pár korun). Na problém upozornili vědci z Národní fyzikální laboratoře v britském Teddingtonu, kteří dodávají, že problémy mohou rychle narůstat.

Americký lokalizační systém GPS známe především z navigací. Pro přesné určení polohy je ale využíván i v řadě průmyslových aplikací. Pomocí GPS jsou například vzájemně synchronizovány základnové stanice (BTS) mobilní sítě. Polohu určenou satelity GPS využívají logistické firmy i podniky pro řízení výroby "just-in-time", ale také třeba záchranáři či dopravní podniky řady měst. Pokud by se začaly množit problémy s přesností GPS, mohlo by to způsobit komplikace v řadě oblastí.

Pro piráty i fixlující zaměstnance

Jak upozornil David Last, bývalý prezident Královského institutu pro navigaci, na trhu jsou již dostupné rušičky, které umí nejen zabránit navigaci v nalezení polohy, ale dokonce mohou přístroji podvrhnout zcela falešnou polohu. Přenosná rušička s cenou necelých sto liber (3 tisíce korun) umí zmást navigace v okruhu několik desítek kilometrů. Může přitom fungovat hodiny na malinkou knoflíkovou baterii. Dražší modely si dokonce poradí s GPS signálem i s mobilními frekvencemi.

"S navigacemi je to jako s počítači před objevením prvního viru. Také si můžete říkat, proč by to někdo dělal? Nakonec se ale důvod najde," varuje Last. Použití výkonné rušičky by mohlo způsobit problémy řadě firem, mobilními operátory počínaje a logistickými firmami či městskou hromadnou dopravou konče. Stejně jako u počítačových virů se můžeme postupně dostat od amatérských postupů, kdy se budou útočníci pouze bavit způsobeným zmatkem, po profesionálně vedené útoky cílené na konkrétní objekt zájmu.

Jestliže podvržení falešné polohy nezpůsobí u osobního auta pravděpodobně nic fatálního, u zaoceánské lodi to může být jinak. I na moři se přitom GPS používá velmi často. Rušičku by tak mohli použít například piráti, kteří by navedli loď na mělčinu a navíc znesnadnili pátrání po uneseném plavidle. Loď by totiž například nemohla vyslat svou polohu při nouzovém volání, případně by záchranný tým neúmyslně vyslala na falešnou pozici. Stejně tak by rušení GPS mohli využít například teroristé při útocích na vozidla MHD a tak dále.

Jak upozornili britští vědci, rušička může mít i mnohem prozaičtější použití. Mohli by ji totiž využívat nepoctiví zaměstnanci, kteří by se tak chtěli vyhnout kontrole zaměstnavatelem. Stále větší procento firemních vozů bývá totiž vybaveno GPS přijímačem, který je schopen automaticky odesílat informace o aktuální poloze auta a generovat automaticky i knihu jízd. S použitím rušičky by takové systémy přestaly fungovat. Na druhou stranu, z českého pohledu je podobná obava skoro úsměvná. Češi si umí v podobných případech poradit a místo efektní rušičky použít pouhý alobal, kterým odstíní GPS anténu.