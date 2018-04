Navigace za tři tisíce korun míří na náš trh. Novinky Navigonu živě

Německá značka GPS navigací Navigon, která již přes rok prodává své produkty i na našem trhu, uvedla na veletrhu IFA svůj nový nejlevnější model a také další dvě novinky. Uživatelé se dočkají také vylepšení navigačních funkcí, díky kterým už dnes patří Navigon na špičku mezi přenosnými navigacemi.

Navigon 1200/1210 - vstupte do světa navigací

Nová jedničková řada navigonů je určena pro nenáročné nebo začínající uživatele. Jde o zařízení velmi kompaktních rozměrů 95 x 72 x 17 mm, které i díky hmotnosti pouhých 122 gramů nebudete mít problém schovat například v kapse u saka. Základní řada navigonů nabídne sice jen menší displej s úhlopříčkou 3,5 palce a klasickým poměrem stran 4:3, chybět ale nebude například velmi povedený asistent jízdy v jízdních pruzích, který navíc oproti již prodávaným modelům prošel vylepšením, a díky přehledné grafice tak ještě lépe zobrazuje konkrétní jízdní pruh, ve kterém se máte držet.

Majitelé nové nejlevnější řady od Navigonu se budou muset obejít bez plného prostorového zobrazení Reality View, přístroj podporuje jen jednodušší verzi Reality View Light. Jaké jsou ale rozdíly mezi ní a plnou verzí, se nám bohužel nepodařilo zjistit. Chybět ovšem nebude upozorňování na stacionární radary ani upozornění na nejvyšší povolenou rychlost. Jak už bývá u Navigonu zvykem, verze 1200 bude obsahovat regionální mapy, zatímco vyšší Navigon 1210 se může pochlubit kompletním evropským pokrytím zahrnujícím 40 zemí. Hlavním lákadlem pak bude cena, která by se měla pohybovat okolo tří tisíc korun za regionální verzi, u celoevropské si pak zájemci připlatí přibližně pět set korun.

Navigon 2150 max - širokoúhlý pohled

Další z novinek se může pochlubit především širokoúhlým 4,3 palcovým displejem s poměrem stran 16:9 a také o poznání atraktivnějším designem než u nové základní řady 12xx. Chybět nebude ani standardní příjem dopravních informací přes kanály RDS-TMC, plnohodnotné prostorové zobrazení Reality View Pro a samozřejmé ani asistent jízdy na víceproudých komunikacích.

Rozměry díky velkému displeji povyrostly na stále přijatelných 122 x 77 x 18.7 mm, hmotnost je pak o něco vyšších 178 gramů. Odměnou je však Bluetooth handsfree pro pohodlné a především bezpečné telefonování za volantem. Navigon 2150 max je celoevropská verze s pokrytím 40 zemí, mezi kterými nechybí nejen naše území, ale také státy na východ od nás. Cena pak bude o poznání vyšší než u předchozí dvojice modelů, na našem trhu by se Navigon 2150 max měl prodávat za přibližně 7 500 korun.

Navigon 2200/2210 - vylepšená základní řada

Tato dvojice modelů vychází ze základní jedničkové série, navíc ale nabídne pohlednější zpracování, přijímač signálů dopravního zpravodajství a také plnou verzi prostorového zobrazení Reality View Pro. Ostatní parametry pak byly zachovány, jde tak o malé kompaktní navigace s 3,5 palcovým displejem s klasickým poměrem stran.

Označení odpovídá dalším navigonům, model 2200 je tak vybaven regionálním pokrytím a vyšší Navigon 2210 celoevropskými mapami. Ceny jsou pak stanoveny na 3 500 korun za Navigon 2200 a necelé čtyři tisíce za vyšší model.

Navigon 7210 - navigace pro náročné

Pro ty kteří chtějí ty nejnovější navigační funkce, pak Navigon připravil model 7210. Samozřejmostí je celoevropské pokrytí, širokoúhlý displej, Bluetooth handsfree a další funkce, na které jsou majitelé navigonů zvyklí. Nechybí tedy prostorové zobrazení Reality View Pro ani vylepšený asistent jízdy v jízdních pruzích Lane Assistant Pro.

To, co tuto novinku odlišuje, jsou však zcela jiné funkce. Velmi nás zaujalo varování před nebezpečím rychlé jízdy v zatáčce a také prostorové zobrazení důležitých budov označované Landmark View 3D. Chybět by neměl ani vylepšený systém rozpoznávání hlasu, díky kterému by se mělo stát hlasové ovládání této navigace velmi jednoduchým. Cena je pak samozřejmě o něco vyšší, za přibližně osm a půl tisíce korun ale tato novinka nabídne funkce, o kterých si ostatní konkurenti mohou nechat jen zdát.