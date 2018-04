Navigace vás může vzít na dovolenou přes peklo

Na slepou důvěru v rady navigace už doplatil nejeden řidič. Spálila se i řada profesionálních šoférů. V Bečově nad Teplou na Karlovarsku se úzkými uličkami probíjel kamion. Řidič do navigace totiž zadal jako cíl Chodov, malou vesničku u Bečova, i když ve skutečnosti hledal "velký" Chodov na Sokolovsku. "Víme o tom, protože nám autem poničil městský majetek," vybavuje si starostka Olga Haláková.

Letos v únoru se řidič s kamionem z Turecka snažil vecpat do úzké uličky na pražských Vinohradech. Výsledek? Šest zdemolovaných osobních aut. Policistům cizinec vysvětloval, že ho do úzké ulice plné zaparkovaných aut poslala navigace. Ještě kurióznější případ je z Plzeňska. Ital s kamionem jel po silnici podél dálničního obchvatu. U tunelu Valík sjel v noci ze silnice a podle navigace se tmou probíjel dál. Lesní cestou. Uvázl. Přitom přímo pod ním jezdila tunelem auta po dálnici. "Museli jsme přijet s velkým jeřábem a nešťastníkův kamion sundávat dolů přes plot. Není to ojedinělý případ. Z polních nebo lesních cest taháme zapadlé kamiony často, většinou Poláky, Maďary nebo Rumuny," říká Josef Dytrych z plzeňské odtahové služby Auto Kadet.

Jak je možné, že navigace ukazující polohu auta s přesností na metry pošle kamion do bahenní pasti? Stejně jako řada svátečních řidičů, i kamioňáci se snaží při cestách co nejvíc šetřit. Při plánování tras v navigacích mnohokrát povolí i průjezd po nezpevněných cestách. Výjimečné nejsou ani případy, kdy si řidič osobního auta plánuje trasu pro cyklistu, popřípadě řidič kamionu si nechá spočítat cestu pro osobní auto, které se na rozdíl od kamionu vejde i pod nízké železniční podjezdy.

Dopravní psycholog Alois Hudeček připomíná, že navigace je jen pomůckou při hledání trasy z jednoho bodu do druhého. "Stoprocentní spoléhání se na techniku odporuje zdravému rozumu. Navigace je jen pomocníkem, stejně jako mapa. Ze zákona je povinností řidiče věnovat se řízení a respektovat dopravní značky. Například při cestách na dovolenou je lepší a bezpečnější, když dopravní značky sleduje nejen řidič, ale i jeho spolujezdec," radí psycholog Hudeček.

Černou můrou se navigace stane pro odvážlivce, kteří vyrážejí na tisícikilometrovou trasu k moři a navigaci si kupují až cestou. Čtyřicetiletý Petr z Plzně by to po prvních zkušenostech s navigací, kterou si koupil před rokem, nikdy neudělal. První týdny ji používal i při běžných jízdách po rodném městě, které dobře zná. "Dobře jsem udělal. Hlas z navigace mě posílal třeba do zákazů vjezdu, na jedné z největších plzeňských křižovatek v centru města mě zase doporučovala, abych se otočil do protisměru, i když to je proti předpisům," popisuje Petr své první zkušenosti. Dnes ji používá hlavně při cestách tam, kde to nezná. "Když mi navigace říká, co mám na nejbližší křižovatce udělat, kontroluji pohledem dopravní značky. Když mi dává nesmyslný příkaz, nikam neodbočuji, navigace za pár sekund trasu přepočítá. Nejvíc na ní oceňuji, že neustále hlídá moji rychlost. Když jedu jen o kilometr rychleji, než je v daném místě povolené, už mi nadává," říká Petr s úsměvem.

Policie neeviduje havárie, které řidiči zaviní striktním posloucháním rad z navigací. "Doporučujeme využívat nastavení od výrobce a při hledání cesty preferovat nejrychlejší trasu. Uživatel by si měl uvědomit, že nejkratší trasa nemusí být nejrychlejší. Najedete sice méně kilometrů, ale po úzkých a horších silnicích pojedete mnohem déle než po silnicích prvních tříd," vysvětluje Jakub Makovský ze společnosti Navisat Stadler, která do České republiky dováží některé značky navigací.

Jak si cesty na dovolené s elektronickým průvodcem užít, a ne protrpět? Hlavně věřte tomu, co sami za volantem vidíte, a od navigace si nechte maximálně poradit. Pokud budete mít navigaci správně nastavenou a bude obsahovat aktuální mapy, můžete jí více věřit. "Značka, která je fyzicky u silnice, platí. Situace na silnicích se mění, my neustále sbíráme data pro aktualizace mapových podkladů. Může se stát, že navigace například hlásí omezenou rychlost, ale u silnice už značka omezující rychlost není. Může to ale být i naopak," vysvětluje Martin Janovský z firmy, která se zabývá sběrem podkladů a dat pro aktualizace dopravních map. Janovský ještě upozornil, že majitelé navigací mohou získat řadu dalších informací na specializovaných internetových fórech.