Navigace v Palmu

V dnešní době je pojem navigace na zařízeních s PalmOS zatím značně neznámý - až na PDA Garmin iQue, který jediný v sobě obsahuje navigační software, včetně routingu. Software, který ovšem Garmin iQue obsahuje, není však použitelný v jiném PDA propojeném s GPS jednotkou. Nedá se tzv. portovat na jiný PalmOS stroj.

Díky tomu se tak na platformě PalmOS nestekáme s žádným softwarem, který by nám umožňoval routing a navigaci v jeho pravém slova smyslu.

Co si pod pojmem routing a navigaci představit?

Routing – nalezení cesty, či trasy v mapě

Navigace – ukazování směru, odboček a vzdáleností ke změně směru jízdy k cíli

Jak se bude tato oblast vyvíjet?

Software pro PalmOS je zatím v provedení, které umožňuje prohlížet mapy a správy bodů, míst a dalších uživatelských objektů. Takový software však obsahuje jen vykreslování mapových podkladů, vyhledávání míst, ulic, měření vzdálenosti a práci s uživatelskými objekty. Existují dvě větve vývoje těchto aplikací: vektorové a rastrové. Ve finále si pak vlastní navigaci ve skutečnosti dělá každý uživatel sám, tím, že si v mapě vyhledá body, podle kterých se orientuje a hledá cestu ke stanovenému cíli.

Pokud bychom chtěli do budoucna vytvořit opravdovou navigaci, budeme chtít od softwaru, aby nám navrhnul nejkratší cestu, ukazoval změny směru jízdy, vzdálenosti k odbočkám a další parametry nutné k navigaci. Dále by mohl obsahovat doplňkové funkce, třeba např. akustickou signalizaci překročené rychlosti, zvukové povely o změnách směru jízdy, vzdálenosti ke křižovatce atp., dále pak zvýraznění křižovatek a vyznačení směru jízdy zvýrazněním.

Vhodným softwarem k routingu a navigaci tak budou pouze vektorové mapy. Je to dáno povahou těchto mapových podkladů. U rastrových map se totiž routing nedá skoro udělat, vinou toho, že rastrová mapa je vlastně obrázek. Dal by se provést pouze z bodů POI (points of interests) a ukazovat vždy směr k nejbližšímu z nich. U vektorových však můžeme navrhnout routing díky bodům, s kterých se jednotlivé ulice a silnice skládají. Navíc si v databázi můžeme ještě vyznačit jednosměrné ulice, zákazy vjezdu atp. To nám pak bude přispívat v hodnověrnosti navigace a jejímu kvalitnímu výstupu.

Jediné produkty, které tak půjdou nástavbově, nebo vývojem autorů předělat na navigační software, jsou:

- PalmKiM

- Route Europe

- TomTom Route

- Mapopolis (ten již určitou navigaci k cíli má, ale je potřeba ji zpřehlednit, zatím je to spíše opět jen prohlížeč map a to pouze USA a Kanady)