Navigace v BMW najde parkovací místo i nejbližší výtah z garáží

Princip fungování mikronavigace, jak ji BMW nazývá, je jednoduchý. Základem je především získaní mapových podkladů, které nejsou součástí standardních navigací, jako jsou například plány podzemních parkovišť nebo půdorysy nákupních center.

Právě v takto velkých objektech lidé často ztrácí orientaci. Kromě volného místa na parkování je občas problém najít například také výtah z podzemních garáží. A v tom by měl pomoct nový druh navigace. BMW to ukazuje na příkladu svého obřího zákaznického centra BMW Welt, které je v bavorské metropoli svou rozlohou jakýmsi malým městem ve městě.

Podle vývojářů z BMW bychom si měli doma na počítači stáhnout mikromapy míst, jako jsou nákupní galerie nebo parkoviště na letišti například na paměťovou kartu. Tu pak jednoduše vložíme do vestavěné navigace v automobilu a zařízení nás bude navigovat až na volné parkovací místo. Poté se data přenesou do mobilního telefonu nebo jiného přenosného zařízení a my snadno najdeme nejen nejbližší výtah z podzemních garáží, ale také například odletovou halu nebo oblíbený obchod.

Vypadá to velmi jednoduše. Základem fungování je ovšem získání mapových podkladů objektů, které nejsou součástí běžné uliční a silniční sítě. Jejich tvorbu by ovšem mohli podpořit majitelé objektů, pro které by snazší orientace zákazníků nebo návštěvníků mohla znamenat konkurenční výhodu. Otázkou pak také zůstává samotné určení polohy v objektech, kde velmi často nebude klasický GPS signál dostupný.