Navigace ušetří až čtyři dny ročně a k tomu i litry paliva

Navigace už dávno nejsou žádným luxusem a na trhu najdeme produkty desítek výrobců. Jenže mapové podklady přebírají všichni v podstatě jen ze dvou zdrojů, od společností Navteq a TeleAtlas, a navíc v pokrytí Evropy se už mnoho převratných vylepšení čekat nedá. Postupně budou samozřejmě přibývat země východní a jihovýchodní Evropy, ale zbytek už je zmapován velmi detailně. V letošním roce navíc přibylo Řecko a Turecko, kde pokrytí mapovými podklady hodně zaostávalo.

Když se chtějí výrobci navigací odlišit od konkurence, nezbývá jim než hledat další možnosti. Pochopitelně se nabízí design, ale ani v tom toho mnoho vymyslet nelze. Stále detailnější animace či 3D budovy už také nikoho moc nepřekvapí. Přesto je ale na cestě jeden faktor, se kterým dosud navigace trochu zápasily – hustota provozu. Idea rychlejší jízdy po dálnici totiž vezme rychle za své, jakmile strávíte desítky minut v pomalu se sunoucí koloně.

Do hry vstupují mobilní data

Největší část navigací dnes používá informace šířené na pozadí běžných rozhlasových stanic prostřednictvím kanálů RDS, jde o tzv. TMC kanál. Výhodou těchto informací je, že k jejich příjmu postačí malá anténa umožňující příjem FM vysílání. Navíc informace jsou šířeny zdarma, takže za jejich příjem nemusí uživatelé platit. Jenže základní dopravní zpravodajství je často nedostatečné a informace se v něm objevují často se zpožděním. To platí nejen o Česku, kde TMC v podstatě přešlapuje na místě, ale třeba i o Německu, kde je navigační trh mnohem dále.

Výrobci navigací tvrdí, že zajistit kvalitní dopravní informace přes RDS prostě není možné. Mimo jiné naráží na nedostatečnou přenosovou kapacitu služby. Navíc, RDS vysílání je šířeno na analogových kmitočtech rádií. V řadě zemí EU je přitom na spadnutí další krok digitalizace, kdy po televizích zmizí i analogová rádia. Proto se snaží najít jiné řešení, které by jim umožnilo lépe optimalizovat trasu, kterou navigace vypočítá. Krokem tímto směrem jsou IQ Routes od TomTomu. Ty dovedou vzít v úvahu při výpočtu trasy statistiky o skutečném provozu, které firma získává od uživatelů.

Tyto informace se ale dostávají k řidičům off-line, a navíc nejsou schopné reagovat na momentální změny v dopravní situaci. Proto se stále více firem obrací k mobilním datovým přenosům, které by umožnily přímo do přístroje dodávat prakticky neomezené informace o dopravě bez jakékoli prodlevy. Podobné služby předvedly na veletrhu IFA firmy TomTom a Navteq. Při využití mobilních datových přenosů ale samozřejmě vstupuje do hry cena. Pokud bude navigace stále připojená k internetu, bude muset datové přenosy někdo operátorům zaplatit.

Až dosud to výrobci navigací řešili smlouvami s operátory, kdy uživatel vlastně kupoval navigaci rovnou s datovým paušálem. Jak nám ale prozradil Andreas Erwig ze společnosti Navteq na tiskové konferenci, jím reprezentovaný dodavatel mapových podkladů - patřící Nokii - uvažuje i o jiném modelu. "Mohli bychom uživatelům nabídnout připojení k internetu zdarma výměnou za to, že nám budou ochotni poskytovat data zpřesňující naše dopravní informace."

I když, jak upozornil, vždy půjde o anonymní údaje, mohou být reální řidiči velmi cenným zdrojem informací nejen o tom, jak rychle se po konkrétní silnici pohybují (čili jak hustý je zde provoz), ale třeba i o tom, jak vybírají svůj cíl. To by se pak dalo využít i v dalších marketingových aktivitách. Navteq už první krok v tomto směru udělal, když uzavřel dohodu s řetězcem McDonalds. Průzkumy totiž ukazují, že velká část řidičů dá na doporučení navigace v okamžiku, kdy hledají například restauraci v okolí svého cíle. Reklamní význam tzv. POI, neboli míst zájmu, tak v okamžiku propojení navigace s internetem raketově poroste.

Ušetříme vám čas. Pomohou nokie

Právě Navteq věnoval vylepšení dopravního zpravodajství velkou pozornost. Světlo světa tak spatřil již před nějakou dobou produkt Navteq Traffic, který prošel nyní řadou vylepšení. O tom, jak důležité jsou dopravní informace, svědčí i výzkum, který Navteq uspořádal. Výsledky studie ve velkých německých městech Düsseldorfu a Mnichově ukázaly, že navigace doplněné o přesné dopravní informace mohou řidičům ušetřit až 18 % času, který by jinak strávili řízením. U průměrného řidiče to činí asi čtyři dny ročně. Navigace tak zároveň umí uspořit více než pětinu emisí CO2.

Navteq Traffic je více než jen dopravním zpravodajstvím. V systému Navtequ se totiž spojují informace z veřejných zdrojů (státní a městské autority, policie) s reálnými daty ze silnic. Ty společnost získává z vlastních mikrovlnných čidel umístěných u důležitých dopravních tahů, které jsou ještě doplněné flotilou vozů zapojených do programu Navteq Traffic. Jsou to jednak přímo auta patřící Navtequ, jednak spolupracujících řidičů. Jak prozradil Erwig, v současnosti je to v každé zemi několik desítek aut.

Špatnou zprávou pro Česko je, že u nás zatím služba dostupná není a v dohledné době nebude. Prozatím budou moci šetřit palivo i čas řidiči v Německu, Velké Británii, Francii, Belgii, Itálii, Lucembursku, Nizozemí, Monaku a Andoře. Andreas Erwig sice naznačil možnosti, rýsující se z jednání s českou pobočkou Telefónica O2, ale to je zatím jen začátek. Přesto i Češi se budou možná na vylepšování informací podílet. Navteq se před časem stal součástí Nokie a služba Navteq Traffic by měla být již do konce roku integrována s dopravním zpravodajstvím, které je součástí Nokia Maps. Zkušební provoz dokonce už běží v nové verzi Ovi Maps (Nokia Maps 3).

Mobilní telefony by ale neměly být jen pasivním přijímačem. Navteq plánuje využít informací z integrovaných GPS v telefonech ke zpřesňování dopravních informací. Jak prohlásili zástupci Navtequ na tiskové konferenci, informace z milionů telefonů Nokia, které se pohybují po světě, by měly velmi výrazně rozšířit pokrytí dopravního zpravodajství Navtequ a zároveň tyto informace výrazně zpřesnit.

Need For Speed s Navteqem

Kromě rozšířených dopravních informací představil Navteq i vylepšení svých mapových podkladů. Kromě již známých dálničních návěstidel, která můžeme vidět například u Navigonu, a obligátních 3D budov, připravil ještě něco navíc. Více než 6 tisíc dálničních sjezdů a křížení z 10 evropských zemí je nyní zpracováno velmi detailně a ve 3D. Cílem vývojářů bylo ještě více usnadnit řidičům orientaci zejména na složitých dálničních kříženích. Výsledek je skutečně velmi věrohodný a hodně se blíží realitě. Fanoušci počítačových her tak mohou s trochou nadsázky prožít Need For Speed.

Poměrně rychlý rozvoj zažívá u Navtequ také pěší navigace. Stovku měst, kterými umí navigace s Navteq mapami provést i pěšího turistu, uzavřel Johannesburg v Jihoafrické republice, kde se bude zanedlouho konat Mistrovství světa ve fotbale 2010. V rámci služby Discover City nabídne navigace nejen možnost procházet jednosměrkami v protisměru, ale beru v úvahu více než 50 dalších údajů specifických pro pěší. Součástí navigace je pak i hromadná doprava v podporovaných městech, kdy navigace umí poradit nejbližší zastávku k hledanému cíli. Rozšířena byla samozřejmě i databáze zajímavých míst (POI). Podpora této služby by se měla objevit v mapách Garmin CityXplorer, Gokivo Navigator pro přístroje BlackBerry a také v Ovi Maps (Nokia Maps 3).

Život s TomTomem

Výrobce navigací TomTom využívá mapové podklady konkurenční firmy TeleAtlas. Právě on je ale velkým propagátorem propojení navigace se světem internetu. Již brzy po svém vstupu do GPS světa začal TomTom nabízet služby využívající připojení k internetu. Ve většině případů využívaly navigace mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth. Před dvěma roky ale předvedl TomTom i navigaci s integrovanou SIM kartou, která zajišťovala datové přenosy. Letos v tomto trendu pokračuje, když představil hned trojici modelů s přívlastkem Live - GO 950 LIVE, TomTom GO 750 LIVE a TomTom GO 550 LIVE.

Všechny tři už mají v sobě podporu IQ Routes, o kterých byla řeč. Jak jsme se dozvěděli na stánku TomTomu, v současné době už IQ Routes fungují i v Česku na hodinové bázi. To znamená, že jsou schopny určit trasu s ohledem na čas, ve který se na ni vydáte. Jednoduše řečeno, pokud pojedete v pondělí v osm ráno, navigace vás povede jinudy než v neděli dopoledne. Live modely k inteligenci IQ Routes přidávají ještě informace dodané prostřednictvím datových přenosů. TomTom tuto službu nazývá HD Traffic. Vše pak funguje na podobném principu jako v případě Navteq Traffic.

Součástí těchto informací jsou například i ceny benzínu u čerpacích stanic na trase či informace o bezpečnostních kamerách. Bohužel, ani v tomto případě nebudou prozatím Live služby dostupné v Česku. Zmíněné modely se tak na našem trhu objeví bez integrované SIM karty a slovíčka Live. I přístroje dostupné v České republice ale nově nabídnou Ekologickou trasu. Ta by měla být alternativou k dosud nabízeným trasám. Navigace by v tomto případě měla vzít v úvahu (kromě dopravy) například i počty semaforů a křižovatek nebo výškový profil jednotlivých silnic. Nabídnutá trasa by pak měla být taková, abyste dojeli s co nejmenší spotřebou paliva. Zároveň vás navigace upozorní ve chvíli, kdy nejedete právě ekologicky.