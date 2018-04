Navigace pro náročné - recenze Garmin Nüvi 760

Nejjednodušším způsobem pro řidiče, jak využít satelitní GPS navigaci, jsou zařízení typu All-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", kterou stačí zapnout, zadat trasu kam se chcete dopravit a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle. A právě taková je i série přenosných autonavigací Nüvi, tradičního výrobce Garmin, kam patří modely řady 2xx, 3xx a donedávna nejvyšší řada 6xx. Před časem však byla představena i nová sedmičková série a právě tento model je jejím prvním zástupcem na našem trhu.

Blaupunkt Travel Pilot Lucca 5.3, Panasonic Strada, DreimGo DG220 GC, Mio C720, Clarion MAP670 a TomTom Go 720

Model Nüvi 760 je pokračováním velice úspěšné řady přístrojů nüvi 660/660FM, oproti kterým má dokonalejší, integrovanou GPS anténu bez vyklápění, rozšířené funkce plánování navigační trasy a možnost záznamu historie projeté trasy.

Vedle samotné navigace a dalších doplňkových funkcí získáte navíc plnohodnotné handsfree, Garmin Nüvi 760 totiž komunikuje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth. Nechybí ani podpora dopravního zpravodajství RDS-TMC včetně standardně dodávaného přijímače nebo databáze policejních radarů a kamer.

Konstrukce a design - zaujme na první pohled

Oproti předchozím nejvyšším modelům je u této navigace na první pohled znát inovovaný design, který je podobný základní řadě Nüvi 2xx. Zařízení tak působí velmi elegantním dojmem, čemuž napomáhá integrovaná anténa a také černo stříbrná barevná kombinace. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, ostřeji řezaný design Gaminů se nám líbí.

Nejde sice o žádného kolibříka a vzhledem k rozměrům 124 × 74 × 23 mm a hmotnosti 190 g schováte v kapse tuto navigaci jen těžko, výhodou větších rozměrů je ale velký a přehledný displej a v neposlední řadě také snadnější ovládání. V balení nechybí ani koženkové pouzdro, které při přenášení uchrání displej před poškrábáním. Přední strana obsahuje velký rozměrný displej ohraničený černým plastovým rámečkem, který přechází až na boky. Zbytek těla je proveden ze stříbrného plastu, ten ale při běžném umístění ve voze takřka neuvidíte.

Ovládání - žádná změna

Hlavním ovládacím prvkem navigace je širokoúhlý dotykový displej se standardním rozlišením 480 x 272 pixelů. Displej s úhlopříčkou 4,3 palce je samozřejmě aktivní a ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne velmi jasné zobrazení, Garminy patří celkově mezi nejvíce svítící přístroje na trhu. Nechybí ani antireflexní úprava, displej zobrazí 65 000 barev a svými rozměry 97 x 57 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Tlačítko najdeme na těle navigace jen jedno. Je umístěno na horní hraně a již symbol na něm prozradí, že je určeno k uvedení zařízení do provozu a k uzamčení dotykového displeje. Spuštění navigace trvá necelých patnáct vteřin, poté se zobrazí informace, abyste neovládali přístroj za jízdy, a že pokud se vám v důsledku používání něco přihodí, můžete si za to sami. Poté se již dostanete do hlavního menu, které se od předchozích modelů tohoto výrobce prakticky neliší.

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití dle výrobce až na pět hodin provozu. V praktickém testu jsme se sice nedostali ani na hodnotu poloviční, hlavní vinu na tom má zřejmě velmi jasně svítící displej. I provozní doba kolem dvou hodin je ovšem dostačující, v základním balení najdete samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se Garmin spojí pomocí dodávaného USB kabelu. Zobrazí se jako další pevný disk, na který je možné nahrát kromě map i libovolná data.





Navteq v novém, turistické mapy zůstávají

Garmin se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq. U nás nebyly až donedávna tak podrobné, jako v případě konkurenčního Tele Atlasu. Od září minulého roku však došlo k výraznému zlepšení a pro navigaci na našem území i na Slovensku jsou již mapové podklady zcela dostačující. Při cestování po západní Evropě je pak Navteq pro Tele Atlas více než vyrovnaným soupeřem. Distributor Garminu navíc dodává zařízení včetně vlastních mapových podkladů Topo Czech, které jsou ještě podrobnější než mapy Navtequ.

Mapa Topo Czech je především turistickou mapou, které však nechybí možnost použití v autonavigacích. Je zmapována kompletní síť českých silnic, k tomu ulice i v nejmenších obcích a nezřídka narazíte i na čísla domů. Mapy jsou pro navigaci v automobilu bez problémů použitelné, musíte se však smířit s tím, že na mapě vidíte také barevné turistické stezky, vrstevnice a jiné turistické objekty. Pokud by vám mapové podklady Topo Czech nevyhovovaly, máte možnost si zdarma stáhnout mapu Atlas 10R v6. Ta obsahuje stejnou silniční síť jako Topo Czech, je ale určena pouze do automobilu. Vzhledem k dodávaným mapovým podkladům nechybí možnost použití navigace při turistice. Musíte však počítat s nižší odolností přístroje, který si neporadí s drsnějším zacházením a ani s kapkami deště.

Připevnit a najít cíl

Velkou chválu si zaslouží inovovaný aktivní držák. Díky kloubovému natočení není problém ani s nastavením toho správného úhlu. Nabíječka cigaretového zapalovače se zapojuje přímo do držáku. Z kabelu se odděluje ještě jeden tenký drátek - anténa pro příjem dopravních informací. Tu lze pomocí dvojice přísavek připevnit na přední sklo. Pokud se vám nelíbí umístění na předním skle, nabídne navigace i jiné řešení. V balení totiž naleznete plastové kolečko, které přilepíte kamkoli ve voze. Na jeho hladkou plochu poté připnete držák stejně, jako na přední sklo.

Při vyhledávání cíle cesty nabídne nejvyšší Garmin všechny možné způsoby. Samozřejmostí je zadání přesné adresy v pořadí stát (poslední zadaný se zobrazí jako samostatné tlačítko), město, ulice a číslo popisné. Do paměti přístroje můžete uložit až pět set svých oblíbených pozic, jejich polohu je možné nastavit také pomocí PC a programu MapSource. Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání přímo na mapě, po které se dá libovolně posouvat a také měnit přiblížení.

Velmi praktickou možností, jak vyhledat cílové místo, je možnost zadat název. Jde vlastně o fulltextové vyhledávání, do kterého zadáte libovolný text. Díky databázi zájmových bodů pak naleznete nejbližší nebo požadované stravování, ubytování, čerpací stanici, různé atrakce, obchody, parkoviště a další místa pro strávení volného času. Nechybí ani možnost zadat přesné zeměpisné souřadnice.

Námi testovaná verze modelu Nüvi 760 obsahovala také podrobné informace o dění na blížícím se fotbalovém šampionátu EURO 2008. Nechyběl tak průvodce fotbalovými stadiony, na kterých se budou hrát zápasy včetně rozpisu utkání, informace o ubytování a dalších akcích pro fanoušky, samozřejmě s možností přímé navigace na tato místa. Příjemným překvapením byly také ikony autíček s vlajkami účastníků šampionátu. Tato fotbalová edice by měla v prodeji obsahovat také USB disk, na kterém je oficiální 90 minutový film o ME 2008.



Navigace nepřekvapí, možná by to ale chtělo inovaci

Průběh navigace samotné je u Garminu velmi jednoduchý a zobrazení mapy i navigačních povelů se příliš neliší od starších modelů výrobce. Barevně jsou tak odlišeny hlavní a vedlejší silnice, vodní plochy, lesy a také dálnice. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek na displeji, během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí fialovou barvou, u míst, kde se mění směr jízdy, je výrazná bílá šipka přímo v mapě, ne v rohu obrazovky, jako u většiny konkurentů.

V horní části displeje je zelený proužek, který informuje o aktuálních změnách směru jízdy, v levo dole nalezneme čas příjezdu do cíle, který nás překvapil svou přesností. V druhém dolním rohu je pak údaj o vzdálenosti k nejbližší změně směru jízdy. Je možná jen trochu škoda, že se Garmin ještě nepropracoval k asistentu jízdních pruhů a dalším pokročilým navigačním funkcím, které nabízí například konkurenční Navigon. Jde totiž o velmi zajímavé navigační pomůcky.

Nechybí Bluetooth, FM vysílač ani dynamická navigace

Navigace Garmin Nüvi 760 zaujme podporou přenosu Bluetooth. Po spárování s mobilním telefonem tak získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které by vás samo o sobě přišlo na nemalé peníze. Příjem hovoru je možný také v průběhu navigace, kdy dojde ke ztlumení hlasových povelů po dobu hovoru. Garmin umí také spolupracovat s aktuálním dopravním zpravodajstvím. Přijímač dynamické navigace je ale stále součástí napájecího kabelu, k jeho integraci do těla přístroje se Garmin zatím neodhodlal.

Standardní součástí navigačních zařízení je i MP3 přehrávač, který u Garminu nabídne možnost poslechu i během navigace. Hudební soubory je možné umístit do vnitřní paměti navigátoru nebo na paměťovou kartu. Zvuk z malého reproduktoru ale neoslní, pro kvalitnější poslech je tedy nutné připojit sluchátka, nebo použít jinou možnost pro přenos zvuku. Přímo v navigaci je proto vestavěn vysílač FM signálu. Nastavením frekvence v navigaci a naladěním stejného kmitočtu na autorádiu se tak zvuk přenese do reproduktorů automobilu.