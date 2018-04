Navigace pro GPS, Galileo i Glonass se možná brzy stane realitou

Výrobce čipů STMicroelectronics představil zajímavou novinku s označením Teseo II. Ta vypočítá svou aktuální polohu nejen z amerického systému GPS, ale také z evropského Galilea a z ruského Glonassu. Čip si poradí dokonce se systémem QZSS, který představuje japonské vylepšení systému GPS.

V tuto chvíli by již měli mít výrobci navigací k dispozici testovací vzorky pro ověření implementace do svých zařízení. Ta by neměla být složitější než u současných čipů. Produkce je naplánovaná na třetí čtvrtletí tohoto roku a cena čipu by se měla pohybovat při velkém odběru pod hranicí 6 dolarů (zhruba 110 Kč).