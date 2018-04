Zlodějům sklaplo: navigace odhalila luxusní kradené vozy uprostřed moře

Luxusní vozy za desítky milionů korun byly oficiálně přepravovány jako použité fitness zboží. Nikdo by na nic zřejmě nepřišel, pokud by se půjčovna automobilů nepozastavila nad tím, že se jejich luxusní Ferrari nachází dle GPS uprostřed oceánu.

Automobily byly poslány do Hongkongu a Vietnamu. Podle prvních závěrů vyšetřování se zdá, že stejná skupina zlodějů již zaslala nejméně čtyři vozidla do Vietnamu a americké úřady se je nyní snaží dostat zpět do Kalifornie.

Postup organizované skupiny byl jednoduchý: šlo o podvodný pronájem nebo koupi luxusních automobilů pod falešnou identitou. Tyto vozy byly následně tajně odesílány lodí do Asie. Nebýt náhody, možná by bylo odcizeno mnohem více vozidel.