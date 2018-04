Navigace nejen pro ženy - Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.3.

Přenosné navigace Blaupunkt nejsou na našem trhu příliš rozšířené, to by se však mohlo brzy změnit. Výrobce se dlouhá léta soustředil především na pevně vestavěné přístroje v automobilech a mnoho uživatelů zaujal také integrací navigace do autorádia.

Nyní se tento německý výrobce začal více věnovat stále se rozrůstající kategorii přenosných navigací, která má v dnešní době zřejmě největší potenciál. V současném portfoliu Blaupunktu najdeme na našem trhu čtveřici modelů a chystají se také další novinky. Těšit se můžeme na kulatou navigaci a také na model s couvací kamerou - více zde

Kapitoly recenze

Stručná charakteristika:

Navigační zařízení nižší třídy s jednoduchým designem. Z funkcí zaujme především MP3 přehrávač, nechybí ani prohlížeč fotografií.

Navigace určená pro ženy - takto prezentuje české zastoupení společnosti Blaupunkt model TravelPilot Lucca 3.3. My jsme na něm popravdě řečeno mnoho typicky ženského nenašli, to ovšem neznamená, že by byl vhodný jen pro muže. Mezi hlavní zbraně patří jednoduché ovládání, MP3 přehrávač a prohlížeč fotografií.

Konstrukce a design - taková krabička

Navigace Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.3 má rozměry 115 x 80 x 25 mm. Nejde tak o žádného kolibříka a v kapse ji schováte jen těžko. K miniaturním navigacím neřadí tuto novinku ani hmotnost 190 g. Zařízení se svými rozměry a především pak tloušťkou vyrovná o mnoho vybavenějším modelům, které však nabídnou více funkcí a větší displej.

Design přístroje je velmi jednoduchý. Přední strana obsahuje displej ohraničený černým plastovým rámečkem, který je vsazen do stříbrno-černého těla přístroje. Nejvýraznějším designovým prvkem tak zůstává displej v kombinaci s dvoubarevným provedením krytu. Celkově hodnotíme vzhled kladně, navigaci by však možná více slušel větší displej nebo celkově menší rozměry.

Ovládání - dvě tlačítka

Ovládání navigace je velmi snadné a stejně jako u většiny přenosných zařízení v této kategorii probíhá veskrze přes dotykový displej. Ten u modelu Lucca 3.3 má úhlopříčku 3,5 palce a klasický poměr stran 4:3. Je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne antireflexní úpravu, zobrazí 65 000 barev a rozlišení 320 x 240 obrazových bodů.

Tlačítko najdeme na modelu vlastně jen jen jedno, pokud tedy pomineme to, které slouží k uvedení do provozu. Tlačítko je umístěno na pravé straně a již symbol na něm prozradí, že má souvislost s menu. Při stisku tohoto tlačítka se vždy dostanete do nabídky pro úpravu hlasitosti a kontrastu displeje. Nabízí tak velmi jednoduchou možnost okamžitého ztišení, případně zesílení hlasitosti, aniž byste museli hluboko do struktury nastavení.

Pravý bok je téměř hladký, pokud tedy pominete konektor pro připojení nabíječky do automobilu. Na protější straně potom naleznete slot pro SD karty a klasický 3,5mm jack. Ten je určen pro připojení sluchátek. Jednou z mnoha funkcí tohoto zařízení je totiž již zmíněný MP3 přehrávač. Sluchátka však v základním balení budete hledat marně, stejně jako klasickou síťovou nabíječku. Na spodní straně nechybí mini USB konektor a na zadní straně se usídlil konektor pro připojení externí GPS antény. Své místo si zde našla také mřížka hlasitého reproduktoru.

Energie, kterou dodává vestavěný akumulátor o neznámé kapacitě, vystačí na jedno nabití dle výrobce až na tři hodiny provozu. Během testu jsme se však dostali na sotva poloviční hodnotu. V základním balení najdete samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Přes počítač se nám však dobíjení provést nepodařilo a výrobce nedodává k tomuto modelu ani USB kabel. K čemu tedy slouží miniUSB konektor na spodní straně můžeme jen hádat.

Navigace a mapové podklady - převlečený Navigon

O to hlavní, tedy navigaci, se stará aplikace Lucca. Software se velmi podobá navigacím Navigon a dokazuje tak, že práve řešení Navigonu formou OEM využívají mnozí renomovaní výrobci, včetně Blaupunktu. Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.3. je postaven na operačním systému Windows, konkrétně verzi Microsoft Windows CE 5.0. Jako kapesní počítač však použít nelze. Aplikace se spouští samy po spuštění zařízení.

Pokrytí není špatné, u námi testované verze TravelPilot Lucca 3.3. EE je důraz kladen na východní Evropu. Navigace tak nabízí mapové podklady pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a hlavní trasy dalších 14 východoevropských zemí včetně Chorvatska a Slovinska. Pokud něco málo připlatíte, získáte navíc DVD s dalšími mapovými podklady pro 21 evropských států.

Připevnit a najít cíl

Držák do automobilu najdeme v základním balení. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne velmi pevné uchycení a aretaci, a tak se zařízení ani při větších nerovnostech nepohne. Držák by mohl být jen trochu delší, u vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit. Drobnou nevýhodou je také nemožnost nastavení ve všech třech směrech. Umožněn je pouze náklon a pootočení do stran.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Blaupunkt několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, kterou charakterizuje stát, město, ulice, číslo popisné. Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle, jedno tlačítko v hlavním menu je pak vyhrazeno pro navigaci domů.

Velmi praktickou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Body zájmu umí Blaupunkt vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích, vybrat si můžete také ty nejbližší nebo v určitém městě. V dnešní době velmi praktickou pomůckou je možnost zadání přesné zeměpisné souřadnice. Nezřídka kdy totiž narazíte u hledání nějaké adresy na přesnou GPS polohu daného místa.

Vyjíždíme a Blaupunkt naviguje

Po nalezení cíle stačí jen klepnout na tlačítko, zařízení vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet není nejrychlejší, s nalezením satelitů jsme však díky čipsetu Atlas 2 Dual Core problémy takřka neměli. Při pohledu na mapu můžete rychle přepínat mezi natočením ve směru jízdy, severem nahoru a také leteckým pohledem, který ukáže mapu v půdorysu z dostatečně velké vzdálenosti, abyste viděli například celé město.

Mapa je přehledná, barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky a také dálnice. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí zelenou barvou, Blaupunkt však umožňuje také jednoduchou změnu barev pomocí předdefinovaných schémat.

Navigace zobrazuje také aktuální rychlost, nadmořskou výšku, vzdálenost a také čas v době příjezdu na cílové místo. Ve spodním řádku se zobrazuje název ulice, ve které se právě nacházíte, v řádku horním pak ulice, do které budete odbočovat.

Hlasová navigace je možná v mnoha jazycích. Česká navigace je dobrá, mužská verze s označením Jan s hlubokým hlasem působí přirozeně, ženský hlas Zuzana je však na poslech příjemnější. Navigace nahlásí změnu směru, typ změny a poté řekne, po jaké vzdálenosti situace nastane. Povely ke změně směru jízdy se ozvou dvakrát až třikrát před každou operací, před samotnou křižovatkou již přístroj mlčí. Hlasová navigace patří spíše k průměru.

Další funkce - MP3 a prohlížeč fotografií

Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.3. je základní model, který láká na jednoduché ovládání. Doplňkové funkce jsou tak omezeny. Potěšil nás však MP3 přehrávač, který nabídne jednoduché ovládání a možnost poslechu i během navigace. Hudební soubory je možné umístit na paměťovou kartu formátu MMC/SD. Zvuk z malého reproduktoru nijak neoslní, pro kvalitnější poslech je tedy nutné připojit sluchátka. Prohlížeč obrázků také potěší, digitální fotografie z vašeho fotoaparátu si můžete prohlédnout na výrazně větším displeji.

Co říci závěrem