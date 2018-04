Navigace Ndrive nabídnou reálné fotomapy i tester na alkohol

Portugalský výrobce navigací, smartphonů a PDA, společnost NDrive, není u nás příliš známý. Jednoduše proto, že se zde produkty tohoto výrobce neprodávají. Firma ale vstupuje do velké konkurence poměrně sebejistě a přichází s velmi zajímavými produkty v oblasti navigačních zařízení.

Navigace z fotografie

Zaujaly nás především dva nové modely Ndrive G800 a G280/R, které zobrazují navigační symboly v trojrozměrném režimu složeném ze skutečných fotografií daného místa. Jde tak o zcela realistický pohled, který by mohl v mnohém předčít například systém Reality View od Navigonu. Jak ale systém od Ndrive funguje v praxi, zatím můžeme jen odhadovat. Co ale víme jistě, je to, že zatím jsou dostupné 3D fotomapy větších měst v Portugalsku, Španělsku a Itálii. Další města i v jiných zemích by se pak měla objevit co nejdříve.

Jednodušší model NDrive G280R se může pochlubit kompaktními rozměry 90 x 75 x 19 mm, malou hmotností 140 g a velmi slušnou vnitřní pamětí s kapacitou 8 GB. Ve výbavě pak nechybí multimediální přehrávač, hry a další aplikace, jako například kalkulačka. Navigace nabídne displej s klasickým poměrem stran a úhlopříčkou o velikosti 3,5 palce. Vysoká přitom není ani cena, která začíná na 250 eurech, v přepočtu tedy něco málo přes šest a půl tisíce korun.

Vybavenější NDrive G800 se prodává o sto eur dráž, za tuto cenu ovšem nabídne širokoúhlý displej s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením 480 x 272 pixelů a samozřejmě i multimediální přehrávač. Nechybí ale ani pokročilejší funkce jako je Bluetooth handsfree a FM vysílač. Rozměry především kvůli většímu displeji o něco povyrostly na 121 mm x 83 mm x 20 mm, hmotnost je ale stále přijatelných 210 gramů.

Navigace vás otestuje na alkohol

Navigace NDrive G400 s 3,5" displejem s klasickým poměrem stran vypadá na první pohled velmi nenápadně. Jde o zařízení spadající do nižší střední třídy, takže mnoho doplňkových funkcí nečekejte. Kromě obvyklých multimédií ovšem nabízí navigátor jednu velmi zajímavou funkci - test na přítomnost alkoholu v krvi. Stačí dýchnout směrem k čidlu na levé straně a NDrive ukáže přibližnou hladinu alkoholu. Navigace vám také prozradí, zda je vhodné za dané situace řídit, či nikoli. Velmi zajímavá je také cena, která by se v přepočtu měla pohybovat kolem pěti tisíc korun.