Navigace Navigon míří na náš trh - máme se na co těšit

Německá společnost Navigon, která byla založena v roce 1991, je v současnosti jedním z předních dodavatelů navigačních systémů na světě. Sídlí v Hamburku a Würzburgu, působí v devatenácti evropských zemích, ale také v USA nebo Kanadě. Na evropském trhu zaujímá se svými produkty třetí místo, přesto jde u nás o téměř neznámou značku.

Navigon tedy není na poli navigačních zařízení žádným nováčkem. Důkazem toho je i fakt, že jejich řešení formou OEM využívají mnozí renomovaní výrobci navigačních systémů a automobilů, například Sony, Seat, Blaupunkt nebo BMW. Nyní přichází výrobce na náš trh nejen s vlastní řadou přenosných navigací, ale také s navigačním softwarem pro mobilní telefony, smartphony a PDA.

Nové funkce - Reality View a další

Navigace Navigon zaujmou několika poměrně unikátními funkcemi, se kterými jsme se u dosud prodávaných zařízení na našem trhu nesetkali. Nejvíce pozornosti si zaslouží funkce Reality View, v navigacích výrobce se však setkáme také s dalšími více či méně praktickými inovacemi.

Reality View je funkce, která ve vybraných lokalitách zobrazuje na displeji přístroje realistický pohled na danou lokalitu včetně detailů, jako jsou například okolní budovy, případně silniční tabule. Funkce je však dostupná jen na vybraných místech. U nás žádné takové zatím není, v Evropě jich najdeme kolem čtyř tisíc.

Country Information, jak již anglický název napovídá, zobrazí na displeji navigace informace o dané zemi. Při přejezdu hranic se tak seznámíte s rychlostními limity v zemi, kam jste právě přijeli. Ochuzeni nebudete ani o další praktické informace, jako je například nutnost celodenního svícení nebo povinnost používání výstražné vesty.

Lane Assistant umožní jednodušší orientaci na víceproudových komunikacích. Jde o asistenta, který vás nasměruje na správné řazení v jízdních pruzích. Na displeji se zobrazí šipky, kam který pruh míří, ty správné jsou pak zvýrazněny. Tato funkce je dostupná už i na některých křižovatkách v České republice.

Kniha jízd je také praktickou pomůckou, kterou ocení především řidiči služebních vozidel. Funkce zaznamenává všechny důležité informace a ukládá je do souboru XLS. Díky tomu je tak možné jednoduše data exportovat do Excelu.

Mezi dalšími funkcemi, které Navigon nabídne, je upozornění na policejní radary, kontrola nejvyšší povolené rychlosti, hlasové ovládání, simulace jízdy v tunelech nebo například uzamčení zařízení PIN kódem. Tyto funkce ale nejsou nijak unikátní a najdeme je i v zařízeních jiných výrobců.

Mapové podklady - je co zlepšovat

Výrobce Navigon se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq. U nás nejsou jeho mapy tak podrobné, jako v případě konkurenčního Tele Atlasu. V současné době je dobře zmapována je západní část naší země, na východě je dobře zpracováno jen Brno a Ostrava.

V září však proběhne poměrně radikální aktualizace map Navteq, která by měla zahrnovat nejen pokrytí celé České republiky, ale také Slovenska nebo Maďarska. Zařízení Navigon, která jsou nyní v prodeji, by měla obsahovat také kupon pro bezplatnou aktualizaci map v průběhu září.

Portfolio Navigon - pět modelů pro tento rok

Aktuální nabídka navigací Navigon čítá čtveřici modelů, celkem se jich na našem trhu objeví v tomto roce pět. Jejich ceny začínají na hranici šesti tisíc korun, vrcholný model Porsche Design pak vytáhne z peněženek kolem třiceti tisíc korun.

Navigon 3100/3110

Jde o základní model současné řady navigací Navigon. Designem příliš nezaujme, výbavou se však nemusí příliš stydět ani vedle svých dražších kolegů. Nechybí asistent v jízdních pruzích, kontrola rychlosti, kniha jízd nebo volba optimální trasy.

Funkci Reality View však budete hledat marně, tu nabízí až dražší modely. Ceny začínají pod hranicí sedmi tisíc korun za regionální verzi 3100, evropská s mapami 38 států je v prodeji za devět tisíc korun.

Ceny: 3100 - 249 € (6 900 Kč)

3110 - 329 € (9 200 Kč)

Navigon TS7000T

Tento model již nabídne širokoúhlý TFT displej s poměrem stran 16:9 a úhlopříčkou 4,3". Navíc má Navigon TS 7000T přijímač dopravních informací přímo součástí základního balení. Model TS 7000T je nabízen jen v jedné mapové verzi, a to s celoevropským pokrytím.

Ceny: TS7000T - 399 € (11 200 Kč)

Navigon 5100/5110

Navigony 5100 a 5110 jsou robustní navigační přístroje osazené 3,5" dotykovým displejem s ochrannou vrstvou zabraňující ušpinění otisky prstů. Opět nechybí funkce průvodce jízdními pruhy, která usnadňuje cestování po víceproudových silnicích.

Řidič je včas informován, do kterého pruhu je třeba se zařadit, aby odbočení proběhlo hladce. Tento model již nabídne také Reality View. Výrobce prezentuje tuto navigaci jako speciálně určenou pro ženy. Je zajímavá svým chromově lesklým vzhledem, na kterém by neměly zůstat otisky prstů, resp. by se měly po chvilce vypařit.

Ceny: 5100 - 329 € (9 200 Kč)

5110 - 399 € (11 200 Kč)

Navigon 7100/7110

Nejvyšší z již prodávaných modelů je Navigon 7100. Ten získal prestižní ocenění za design red dot „best of the best“. Povedený design doplňuje snadné ovládání pomocí 4,3" dotykového displeje nebo hlasem.

Přístroj je silný pouze 2,3 cm, je osazen GPS čipem SirfStarIII, má integrované bluetoothové handsfree a přijímač dopravního zpravodajství TMC. K dispozici je jak dvourozměrný, tak i reálný trojrozměrný pohled na trasu. Samozřejmě nechybí ani funkce RealityView.

Ceny: 7100 - 429 € (12 000 Kč)

7110 - 499 € (14 000 Kč)

Navigon Porsche Design

Pro tento rok bude vrcholem nabídky navigačních zařízení Navigon přístroj P 9611. Jde o velmi stylovou navigaci, provedení má na starosti Porsche Design. Půjde o nejdražší navigaci na našem trhu, která případného zájemce vyjde na částku hodně převyšující hranici dvaceti tisíc korun.

Funkčně se však od nižších modelů příliš neliší. Navíc nabídne jen MP3 přehrávač, přijímač RDS-TMC integrovaný do autonabíječky a druhý reproduktor v elegantním držáku.

Ceny: Porsche Design - cca 26 000 Kč