Navigace nás nechají bloudit. Američané nestíhají údržbu satelitů

Systém GPS sestává především z 24 satelitů na oběžné dráze kolem Země. Příčinou, proč Americké armádní letectvo (US AirForce) nestíhá systém opravovat, je podle nedávno zveřejněné zprávy americké administrativy i spojení některých dodavatelských firem a s tím související odchody odborných specialistů.

Konec GPS může být blízko

V současné době má systém zpoždění přibližně tři roky oproti původním plánům. Pokud se letectvu nepodaří ztrátu dotáhnout, poklesne pravděpodobnost, že se podaří udržet v provozu všech 24 satelitů pod 95 % v roce 2010, a pod 80 % o dva roky později. Navíc právě v této době plánuje US AirForce vynést do vesmíru novou generaci satelitů. Bez nich odhaduje zmíněná zpráva šance GPS na přežití po roce 2017 pod 10 procent.

Nadějí pro uživatele navigačních zařízení by mohly být "konkurenční" systémy Galileo, Glonass a Compass. Evropský Galileo by měl být spuštěn v roce 2013 a na základě dohod z roku 2004 bude s GPS plně kompatibilní. V podstatě by tak mohl GPS nahradit, problém ale je, že je to civilní projekt, který bude závislý na ekonomickém úspěchu.

Ruský systém Glonass vypadal v počátcích jako nejvážnější konkurent GPS, v provozu je totiž od roku 1995. Kvůli ekonomickým problémů se ale rozvoj systému výrazně zbrzdil. Glonass navíc není kompatibilní ani s Galileem, ani s GPS. Čínský systém Compass je zatím pouze na papíře. Má být složen také z 24 satelitů a Čína vyhrožuje, že pro systém bude využívat stejný řídicí signál jako GPS.

Američané by tak v případě válečného konfliktu nemohli blokovat čínské satelity, aniž by tím zároveň nevyřadili vlastní GPS. To by mohlo být jedním z důvodů, proč by americké letectvo mohlo nechat GPS svému osudu. Na druhou stranu americká armáda systém stále využívá v bojových operacích, takže zájem na jeho přežití určitě má.