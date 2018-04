Navigace, kterou můžete ovládat hlasem - Garmin Nüvi 860T (VIDEO)

Model 860T patří do nové nejvyšší řady navigací Nüvi 8xx, ve které najdeme také další nedávno představené modely Nüvi 800, 850 a 880. Všechny novinky se chlubí především funkci rozpoznávání řeči, díky které je ovládání navigace ještě jednodušší. Stačí jediný stisk tlačítka, které je možné umístit na volant, a navigace je připravena na vaše hlasové povely. Obě ruce tak můžete nechat na volantu a hlasem zvolit, například kam chcete navigovat.

Konkurenti z katalogu navigací



Becker Traffic Assist 7928, Navigon 8110 a Blaupunkt TravelPilot Lucca 5.3

Kapitoly recenze

Stručná charakteristika:

Model Nüvi 860T je prvním modelem na našem trhu z nové nejvyšší řady navigací od Garminu. Hlavním lákadlem je povedené hlasové ovládání, nechybí ani Bluetooth handsfree pro bezpečné telefonování za volantem.

Funkce hlasového ovládání je dostupná zatím jen v některých jazycích, mezi kterými bohužel není čeština. Pokud ale ovládáte základy například angličtiny, nebudete mít s ovládáním sebemenší problém. Nejen pokročilé rozpoznávání hlasu, ale i další funkce navigace si můžete prohlédnout na videu.

Konstrukce a design - změna po delší době

Garmin Nüvi 860T přichází s inovovaným designem, který sdílí se všemi ostatními modely nové osmičkové řady. Na první pohled zaujme dvojice stereo reproduktorů, které jsou umístěny vedle displeje. Reproduktory nabízí velmi kvalitní zvuk, který je na zcela jiné úrovni než u modelů s reproduktorem na zadní straně. Mají ale také vliv na design, který není už tak čistý a působí oproti předchozím modelům agresivnějším dojmem. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, ostřeji řezaný design Garminů se nám líbí.

Nejde sice o žádného kolibříka a vzhledem k rozměrům 125 × 78 × 18 mm a hmotnosti 176 g schováte v kapse tuto navigaci jen těžko, výhodou větších rozměrů je ale velký a přehledný displej a v neposlední řadě také snadnější ovládání. Velmi nás ovšem mrzí absence koženého pouzdra, které Garmin přibaluje ke většině modelů, u tohoto nejvybavenějšího se ale nějak pozapomnělo.Přední strana obsahuje velký rozměrný displej ohraničený šedým plastovým rámečkem s otvory pro stereo reproduktory, který přechází až na boky. Zbytek těla je proveden z plastu černé barvy. Ke zpracování a provedeným materiálům nemáme sebemenší výhrady, v tomto ohledu Garmin zklame málokdy.

Energie, kterou dodává netradičně výměnný Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití dle výrobce na více než 4 hodiny provozu. Během testování jsme se dostali na přibližně poloviční hodnotu, hlavní vinu na tom má zřejmě velmi jasně svítící displej. I provozní doba kolem dvou hodin je ovšem dostačující, v základním balení najdete samozřejmě CL nabíječku v kombinaci s přijímačem a anténou RDS-TMC, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se Garmin spojí pomocí dodávaného USB kabelu. Zobrazí se jako další pevný disk, na který je možné nahrát kromě map i libovolná data. Další novinkou je také podpora karet microSD.

Ovládání - revoluce je tady

Do této doby byl hlavním ovládacím prvkem u většiny automobilových navigací dotykový displej, někdy doplněný o dálkové ovládání. Nová nejvyšší řada Garminů ovšem přichází s propracovaným způsobem rozpoznávání hlasu, díky kterému nabízí hlasové ovládání na velmi vysoké úrovni. V balení kromě navigace samotné a dalšího běžného příslušenství nechybí ani ovladač se dvěma tlačítky. Ten se připne na volant a slouží právě k aktivaci hlasového ovládání.

Díky němu je možné naplánovat trasu bez toho, aniž byste se dotkli displeje. Navíc lze pomocí hlasových pokynů ovládat většinu dalších funkcí přístroje, včetně například změny zoomu mapy. Stejně tak stačí říct za jízdy například "najdi nejbližší restauraci" a přístroj vybere z nabídky POI. Funkce je k dispozici v americké a britské angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a holandštině. Čeština prozatím k dispozici není vůbec, ale uvažuje se o ní. My jsme tak testovali hlasové ovládání v angličtině a byli jsme velmi mile překvapeni. Rozpoznávání hlasu totiž funguje na výbornou a téměř všechny naše povely navigace správně vyhodnotila.

Druhým ovládacím prvkem navigace je samozřejmě širokoúhlý dotykový displej se standardním rozlišením 480 x 272 pixelů. Displej s úhlopříčkou 4,3 palce je samozřejmě aktivní a ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne velmi jasné zobrazení, Garminy patří celkově mezi nejvíce svítící přístroje na trhu. Nechybí ani antireflexní úprava, displej zobrazí 65 000 barev a svými pro Garmin už standardními rozměry 97 x 57 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Jak už bývá u Garminu dobrým zvykem, najdeme na těle navigace jen jedno tlačítko. Je umístěno na horní hraně a již symbol na něm prozradí, že je určeno k uvedení zařízení do provozu a k uzamčení dotykového displeje. Navigace se po vypnutí dostane do pohotovostního režimu, ze kterého se zapne za pouhou jednu vteřinu. Poté se dostanete přímo do hlavního menu, které se od předchozích modelů tohoto výrobce prakticky neliší.

Mapové podklady - stačí si jen vybrat

Garmin se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq. U nás nebyly až donedávna tak podrobné jako v případě konkurenčního Tele Atlasu, proto Garmin distribuoval své navigace s vlastními mapovými podklady Atlas Czech. Od září minulého roku však došlo k výraznému zlepšení a pro navigaci na našem území i na Slovensku jsou již mapové podklady Navtequ zcela dostačující. Při cestování po západní Evropě je pak Navteq pro Tele Atlas více než vyrovnaným soupeřem. Vlastní mapy Garminu ale přesto zůstávají, je tak na uživateli, které si zvolí.



Na přiloženém CD navíc nechybí ani mapa Topo Czech, která je především turistickou mapou. Je v ní zmapována kompletní síť českých silnic, k tomu ulice i v nejmenších obcích a nezřídka narazíte i na čísla domů. Mapy jsou pro navigaci v automobilu bez problémů použitelné, musíte se však smířit s tím, že na mapě vidíte také barevné turistické stezky, vrstevnice a jiné turistické objekty. Vzhledem k dodávaným mapovým podkladům tak nechybí možnost použití navigace při turistice. Musíte však počítat s nižší odolností přístroje, který si neporadí s drsnějším zacházením a ani s kapkami deště.

Připevnit a najít cíl

Velkou chválu si zaslouží aktivní držák, který je shodný s navigacemi sedmičkové řady. Díky kloubovému natočení není problém ani s nastavením toho správného úhlu. Nabíječka cigaretového zapalovače se zapojuje přímo do držáku. Z kabelu se odděluje ještě jeden tenký drátek - anténa pro příjem dopravních informací. Tu lze pomocí dvojice přísavek připevnit na přední sklo. Pokud se vám nelíbí umístění na předním skle, nabídne navigace i jiné řešení. V balení totiž naleznete plastové kolečko, které přilepíte kamkoli ve voze. Na jeho hladkou plochu poté připnete držák stejně jako na přední sklo.

Při vyhledávání cíle cesty nabídne nejvyšší Garmin všechny možné způsoby, které je možné navíc ovládat hlasovými příkazy. Způsob vyhledávání byl oproti předchozím modelům lehce upraven, struktura byla přizpůsobena také hlasovým příkazům. Nechybí zadání přesné adresy v pořadí stát, město, ulice a číslo popisné, města je možné vyhledávat také podle PSČ. Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání přímo na mapě, po které se dá libovolně posouvat a také měnit přiblížení. Do paměti přístroje můžete uložit také velké množství oblíbených pozic, jejich polohu je možné nastavit také pomocí počítače a programu MapSource. Jedno tlačítko je vyhrazeno pro navigaci domů, funkce "Kde jsem?" pak zobrazí aktuální polohu a slouží pro vyhledání nemocnic, policie i čerpacích stanic.

Nechybí ani možnost nechat se navigovat na určitou křižovatku, střed města nebo zvolit přesné zeměpisné souřadnice. Samozřejmostí je také import tras ve formátu gpx. Díky databázi zájmových bodů pak naleznete nejbližší nebo požadované stravování, ubytování, čerpací stanici, různé atrakce, obchody, parkoviště a další místa pro strávení volného času. Velmi se nám líbí také funkce, kdy navigace po odnětí z aktivního držáku uloží aktuální pozici, abyste se poté mohli nechat navigovat zpět k vašemu automobilu.

Navigace nepřekvapí, už by to chtělo nové funkce

Průběh navigace samotné je u Garminu velmi jednoduchý a zobrazení mapy i navigačních povelů se příliš neliší od starších modelů výrobce. Barevně jsou tak odlišeny hlavní a vedlejší silnice, vodní plochy, lesy a také dálnice. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek na displeji, během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí fialovou barvou, u míst, kde se mění směr jízdy, je výrazná bílá šipka přímo v mapě, ne v rohu obrazovky jako u většiny konkurentů.

Garmin Nüvi 860T bohužel nenabídne pokročilé navigační funkce, jako je například pomocník pro řazení do jízdních pruhů, prostorové zobrazení budov nebo reálné ztvárnění významných křižovatek. O těchto funkcích totiž Garmin do nedávna jakoby neslyšel. Před časem však byli představeny nové modely z řady Nüvi 7xx, které tyto funkce již podporují. Pro oživení navigace nabízí Garmin jednoduchou změnu symbolu. Místo modrého autíčka tak můžete mít na displeji například karavan, motorku nebo pirátskou loď. Symbol jednoduše stáhnete přímo z webu výrobce. V současné době je zde výběr z mnoha desítek symbolů a nabídka se stále rozrůstá. Na své si zde přijdou milovníci sportovních vozů, motorek, ale také autíček na dálkové ovládání.

Další funkce - nechybí Bluetooth, FM vysílač ani dynamická navigace

Součástí navigace je také podpora Bluetooth. Po spárování s mobilním telefonem tak získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které by vás samo o sobě přišlo na nemalé peníze. Příjem hovoru je možný také v průběhu navigace, kdy dojde ke ztlumení hlasových povelů po dobu hovoru. Nechybí ani možnost vytočení telefonního čísla přiřazeného k určitému bodu zájmu. Garmin umí také spolupracovat s aktuálním dopravním zpravodajstvím. Přijímač dynamické navigace je ale stále součástí napájecího kabelu, k jeho integraci do těla přístroje se Garmin zatím neodhodlal.